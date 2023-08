Du matériel de lutte contre les incendies essentiel a été retiré de la zone des incendies de forêt de la Colombie-Britannique, selon un responsable

Divers équipements de lutte contre les incendies protégeant les structures de l’incendie de forêt du lac Lower East Adams dans la région de Shuswap en Colombie-Britannique ont été déplacés et pris à plusieurs reprises au cours des deux derniers jours, selon le BC Wildfire Service (BCWS).

L’équipement manquant comprend au moins 15 ensembles d’équipements, qui contiennent chacun plusieurs pompes, tuyaux et gicleurs, selon Forrest Tower, responsable de l’information du BCWS. Un VTT a également été volé.

L’équipement a été emporté principalement dans les communautés de Scotch Creek et de Celista, où des incendies de forêt massifs ont détruit des propriétés et forcé des personnes à quitter leurs maisons. D’autres pièces ont également été volées dans les communautés voisines de Magna Bay et Lee Creek, dit Tower.

« Ce qui se passe n’est pas OK », a déclaré Tower. « Cela pourrait arriver au point où nous ne sommes pas en mesure de travailler dans ce domaine. »

Alors que certaines pompes ou gicleurs sont généralement déplacés ou volés pendant que les équipes combattent les incendies, ce que les pompiers ont vu au cours des dernières 48 heures est « bien au-delà de la normale », a-t-il déclaré.

À un endroit sur un pont près de Scotch Creek, Tower a déclaré que les équipages avaient dû remplacer un équipement complet quatre fois au cours des deux derniers jours.

« Nous ne pouvons pas desservir efficacement cette zone », a déclaré Tower.

Il dit que des agents de la GRC patrouillent dans les communautés et ont procédé à des arrestations.

La GRC a confirmé que des agents sont présents dans la zone et patrouillent, mais n’ont pas été en mesure de fournir d’autres informations concernant les rapports de vols de BCWS avant la date limite de CBC.

La tour a exhorté le public à contacter les pompiers locaux s’ils ont des inquiétudes quant à l’emplacement de l’équipement ou à la manière dont il est utilisé.

Il a ajouté que même si certains équipements ne semblent pas être utilisés, ils peuvent être configurés pour une raison mais ne fonctionnent pas actuellement, comme c’est le cas avec les arroseurs inactifs.

Tower a déclaré que presque tout l’équipement du service des incendies de forêt est actuellement déployé, et que l’équipement pris maintenant signifie qu’il y aura moins de fournitures disponibles pour lutter contre les incendies de forêt plus tard dans l’été.

« Nous devrons peut-être arrêter de mettre de nouvelles choses en place », a déclaré Tower.