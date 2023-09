Du matériel américain abandonné en Afghanistan est désormais utilisé par des militants dans d’autres pays, selon le Premier ministre pakistanais

Du matériel militaire américain abandonné en Afghanistan a été distribué à des groupes militants dans d’autres pays par l’intermédiaire des talibans, a affirmé lundi le Pakistan.

Le Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, a déclaré que les groupes terroristes du pays utilisent désormais des équipements américains, notamment des lunettes de vision nocturne et des armes à feu, dans leurs opérations. Un groupe, connu sous le nom de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), a multiplié les attaques contre les forces gouvernementales ces derniers mois.

Les États-Unis ont abandonné environ 7 milliards de dollars d’équipements militaires en Afghanistan après le retrait du président Biden du pays en 2021.

Les forces gouvernementales afghanes, soutenues par les États-Unis, ont remis leur équipement américain après leur défaite rapide face aux talibans. Cet équipement comprenait, entre autres, des armes à feu, des munitions et des hélicoptères.

Plus de 40 000 des 96 000 véhicules militaires remis aux autorités afghanes ont été abandonnés, dont 12 000 Humvees.

Un peu moins des trois quarts des 427 300 armes fournies aux forces afghanes ont été abandonnées, ainsi que moins de 1 537 000 « munitions spéciales » et munitions pour armes légères.

Les responsables pakistanais ont déclaré que le TTP se vantait de posséder des armes dotées de systèmes de ciblage laser et thermique et que le TTP avait commencé à engager les forces de sécurité à des distances plus longues que celles dont ils étaient capables auparavant.

Les affirmations du Pakistan surviennent quelques jours seulement après le deuxième anniversaire du retrait américain d’Afghanistan. Biden a salué l’opération comme « l’un des plus grands ponts aériens de l’histoire » dans un communiqué marquant la date la semaine dernière.

« Aujourd’hui, nous prenons le temps de nous souvenir du service désintéressé de générations de femmes et d’hommes courageux au cours du conflit – qui, à maintes reprises, ont sacrifié leur propre sûreté et sécurité pour celle de leurs compatriotes américains. Cela inclut les 2 461 militaires américains. membres qui ont fait le sacrifice ultime, et 20 744 de leurs frères et sœurs d’armes qui ont été blessés au combat », a écrit Biden.

Le retrait chaotique d’Afghanistan a laissé des centaines d’Américains et des dizaines de milliers d’alliés afghans dans le pays sous le règne des talibans, qui ont rapidement repris le contrôle de l’Afghanistan alors que les forces américaines préparaient leur retrait.

