Du masturbateur Zoom Jeffrey Toobin au législateur canadien qui a fait pipi dans une tasse – voici les échecs d’appel vidéo les plus ignobles

LE retour de Jeffrey Toobin sur CNN a suscité la colère après le analyste juridique a été surpris en train de se masturber lors d’un appel Zoom en octobre de l’année dernière.

Toobin, 60 ans, a été licencié du New Yorker pour son comportement choquant lors d’une réunion sur un podcast de l’élection présidentielle pour WNYC et le magazine.

L’ancien présentateur de CNN, Jeffrey Toobin, a fait la une des journaux en 2020 après avoir été surpris en train de se masturber lors d’un appel Zoom à propos d’un podcast de l’élection présidentielle pour WNYC et The New Yorker Crédit : CNN

Alors que le New Yorker a pris la décision de licencier Toobin, CNN ne lui a accordé qu’un congé jusqu’à hier.

Suite à cette décision, Meghan McCain de The View a tweeté : « Ce sont des ordures. Pourquoi les médias protègent-ils ces vieux dinosaures mâles blancs dans cette industrie ? »

Elle a poursuivi en soulignant qu’une femme n’aurait pas reçu le même traitement.

« Aucune femme sur PLANET EARTH ne serait la bienvenue à la télévision du réseau après avoir été surprise en train de se masturber devant ses collègues. »

Sa critique a été reprise par d’autres voix conservatrices comme Megyn Kelly, qui a tweeté, « Il n’y a pas une femme vivante qui aurait pu faire quelque chose de proche de ce que Jeffrey Toobin a fait (pas celle-là le ferait) et garder son travail.

« Quel club de garçons dégoûtant et incestueux. Tellement fatigué. »

Mais l’ancien journaliste du New Yorker n’est pas le seul à s’être fait prendre sur Zoom depuis le début de la pandémie.

SCANDALE JEFFREY TOOBIN

Peu de temps après l’incident, Toobin s’est excusé dans une déclaration disant: « J’ai fait une erreur embarrassante et stupide, croyant que j’étais hors caméra » Crédit : CNN

Le 10 juin 2021, Toobin a fait sa première apparition sur CNN depuis le scandale et a admis qu’il « ne réfléchissait pas ».

La réunion Zoom tenue le 15 octobre 2020 portait sur un podcast de l’élection présidentielle pour WNYC et The New Yorker.

Selon ses collègues, Toobin aurait incliné la caméra de l’ordinateur, se serait touché et aurait embrassé quelqu’un qui n’était pas l’un de ses collègues.

Peu de temps après l’incident, Toobin s’est excusé dans une déclaration en disant : » J’ai fait une erreur embarrassante et stupide, croyant que j’étais hors caméra.

« Je m’excuse auprès de ma femme, de ma famille, de mes amis et de mes collègues. »

UN POLITICIEN « PIES ON CAMERA » SEMAINES APRÈS LA RÉUNION DE ZOOM NU

William Amos avait été enregistré nu le 14 avril lors d’une session virtuelle de la Chambre des communes Crédit : AP

Un législateur canadien a été de nouveau surpris le mois dernier avec son pantalon baissé, cette fois en train de « faire pipi devant la caméra » lors d’une session parlementaire.

Le député du Parti libéral William Amos, 46 ans, qui représente la circonscription québécoise de Pontiac, a reconnu jeudi avoir « uriné sans se rendre compte que j’étais à la caméra » lors des travaux parlementaires de la veille au soir.

« Bien qu’accidentel et non visible du public, cela était totalement inacceptable et je m’excuse sans réserve », a ajouté Amos.

Amos avait été enregistré le 14 avril nu lors d’une session virtuelle de la Chambre des communes, ce qu’il a affirmé être « une erreur malheureuse ».

Dans sa déclaration, il a déclaré qu’il allait désormais « demander de l’aide » et se retirer de son rôle de secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Amos n’a pas précisé quelle assistance il recherchait exactement.

PROFESSEUR SUCE LE Mamelon D’UN HOMME PENDANT LA CLASSE

En mai, il a été signalé qu’un enseignant de la ville de New York avait été surpris en train de sucer le téton d’un homme aux seins nus et de tourner devant des enfants lors d’un cours Zoom.

Amanda K. Fletcher, 37 ans, aurait commis un « acte sexuel inapproprié » alors qu’elle était censée enseigner à la Columbia Secondary School for Math, Science, and Engineering à New York.

Le commissaire spécial aux enquêtes (SCI) pour les écoles de la ville a déclaré que les élèves regardaient un cours en direct lorsqu’ils ont vu Fletcher « manger des spaghettis » avec un homme torse nu.

Et puis la classe a vu le professeur d’espagnol apparaître « sucer le mamelon d’un homme aux seins nus non identifié » tout en « tournant » ou « en se balançant d’avant en arrière ».

Elle a ensuite repris l’enseignement et discuté d’une feuille de travail après avoir retiré sa bouche de la poitrine de l’homme, rapporte le New York Post.

L’incident a eu lieu le 30 septembre, deux semaines après que la ville a ouvert la nouvelle année scolaire avec des classes à distance.

MAMAN VUE NU PENDANT LE COURS DE SON FILS

En octobre de l’année dernière, une mère non identifiée a été vue nue dans le cours Zoom de son fils.

Le jeune – nommé seulement Tayvion – écoutait son professeur lorsque sa mère est apparue à l’écran.

« Oh mon Dieu, qui est-ce là-bas nu ? » Éteignez votre appareil photo, Tayvion », peut-on entendre l’enseignant dire au garçon.

La mère du garçon sort rapidement de l’écran lorsqu’elle se rend compte qu’elle peut être vue.

L’AIDE DE L’ENSEIGNANT PRISE EN MASTURBATION À L’ÉCRAN

Un aide-enseignant a été surpris en février en train de se masturber lors d’un cours Zoom de 8e année.

Marc Shack a déclaré que l’incident au Shady Grove Middle School à Gaithersburg, dans le Maryland, était un accident après s’être exposé à l’écran.

Il a déclaré: « Je pensais que j’étais déconnecté à la fin du cours. Je n’avais aucune idée que Zoom était toujours activé. Pourquoi le ferais-je? C’est mon travail. Je n’avais aucune idée que Zoom était activé. Je veux dire, c’est juste fou comportement.’

« Je ne suis qu’humain. C’était mon mal.

« Je ne suis pas un pervers ou quelque chose comme ça, tu sais. Tu dois me croire là-dessus. Je pensais que j’étais dans l’intimité de ma propre maison. Je n’en avais aucune idée. »

UN OFFICIEL UNI PREND UN BAIN NU

Joshua Wolf Shenk a été contraint de démissionner le mois dernier à la suite d’informations selon lesquelles il serait apparu nu dans le bain sur Zoom en février

Un responsable de l’Université du Nevada a été contraint de démissionner le mois dernier à la suite d’informations selon lesquelles il serait apparu nu dans le bain sur Zoom en février.

Joshua Wolf Shenk a déclaré: « J’ai franchi une ligne sur laquelle je ne peux pas revenir.

« Je regrette profondément le mal qui vous a été causé – et, par extension, aux personnes que nous servons. Je suis désolé. »

L’ancien rédacteur en chef du magazine Believer a qualifié sa décision de « choix stupide et imprudent de ne pas tenir compte du cadre et de la tenue appropriés pour une réunion Zoom ».

LA FEMME DE L’OFFICIEL APPARAÎT NU À L’ÉCRAN

Un responsable sud-africain a été contraint de s’excuser en avril après que sa femme soit apparue nue à l’écran.

Xolile Ndevu avait participé à une discussion sur COVID-19 lorsque l’incident a eu lieu.

Il a déclaré: « Je suis vraiment désolé. Je me concentrais sur la caméra et pas derrière moi. Je suis tellement gêné.’

« Cette technologie Zoom est nouvelle pour nous et nous n’avons jamais été formés. »