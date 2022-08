Du Kosovo à Taïwan, la recette éprouvée et fiable de Washington pour le chaos fait à nouveau son apparition

Les dernières confrontations suivent un plan bien usé de Pristina à Taipei et au-delà

C’est sans aucun doute une étrange coïncidence si le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu au Kosovo en visite officielle juste avant le début des troubles le week-end dernier. Cela est arrivé juste au moment où les responsables de Pristina se préparaient à refuser de reconnaître les plaques d’immatriculation ou les documents délivrés par le gouvernement central serbe (avant de reporter la mesure juste avant son entrée en vigueur lundi soir). On peut aussi se demander quelles sont les chances que le « président » de l’État partiellement reconnu, Vjosa Osmani, parle maintenant de la Russie, disant que “Nous continuerons d’avoir besoin du soutien indéfectible des États-Unis, ainsi que de nos alliés européens, pour nous assurer que les plans de la Russie ainsi que de ses mandataires dans la région sont stoppés.” Ou que Blinken évoque aussi le «soutien ferme à l’Ukraine” — ce qui est amusant puisque l’Ukraine ne reconnaît même pas officiellement le Kosovo indépendance de Serbie. Sans oublier que le Kosovo abrite une importante base militaire de l’OTAN et que l’OTAN a publié une déclaration officielle citant son intérêt pour “intervenant” au Kosovo, si besoin est. Comme c’est pratique.

C’est probablement aussi un accident total que la Serbie refuse de reculer dans son soutien à la Russie, cherche à accroître le commerce avec l’Iran et la coopération militaire avec la Biélorussie alliée à la Russie. Et que son ministre de l’Intérieur, Aleksandar Vulin, a déclaré la semaine dernière qu’il ne se joindrait pas aux sanctions contre la Russie au sujet de l’Ukraine, et ne serait pas l’Otan “fantassin» contre la Russie. Ou que l’OTAN, à la fin des années 90, sous la “moral” direction du président américain de l’époque, Bill Clinton, a découpé la province serbe du Kosovo le “humanitaire” et l’utilise depuis comme un outil pour augmenter ou diminuer la pression sur la Serbie (et, dans une certaine mesure, sur ses amis à Moscou).

Mais s’il est impossible que tout soit le résultat du hasard, alors un projet occidental de changement de régime devient une explication plausible.

Ce projet implique la création d’un État par procuration et/ou de combattants que les responsables occidentaux vendent au public en tant que victimes du “régime” en question – c’est-à-dire le rival géopolitique que l’Occident a dans sa ligne de mire.

Lire la suite Au Kosovo comme en Ukraine, la même “main invisible” occidentale fomente le conflit

Le même schéma se déroule actuellement en Asie, alors que la présidente de la Chambre des Démocrates, Nancy Pelosi, se montre timide à propos de tout projet de voyage à Taïwan au cours de sa tournée en Asie. Seuls 13 pays reconnaissent Taïwan comme indépendant de la Chine – et les États-Unis n’en font pas partie depuis 1979. Mais le Taiwan Relations Act de 1979 est depuis lors un cheval de Troie pour la militarisation américaine en Chine. La loi oblige Washington à «mettre à la disposition de Taïwan les articles de défense et les services de défense en quantité nécessaire pour permettre à Taïwan de maintenir une capacité d’autodéfense suffisante telle que déterminée par le Président et le Congrès,» ce qui explique pourquoi les néoconservateurs de l’establishment politique occidental et du complexe militaro-industriel sont fétichistes de Taiwan depuis des décennies. Non seulement c’est un client d’armes, mais ils savent que chaque fois que Washington remplit son obligation conventionnelle – ce qu’ils font à chaque occasion à hauteur de milliards de dollars – cela irrite les Chinois à l’intérieur de leur propre pays. Ce serait comme si Pékin vendait des armes de qualité militaire à l’État d’Hawaï pour le protéger de l’asymétrie potentielle “menace” d’un Washington “invasion”.

Bien sûr, c’est probablement juste une autre coïncidence totale que la visite du troisième plus haut responsable du gouvernement américain à Taiwan contre la volonté expresse de Pékin survienne au milieu de tensions accrues avec la Chine alors qu’elle met un marteau-piqueur à l’ordre mondial dominé par l’Occident aux côtés de la Russie au milieu le conflit en Ukraine. Ou que déclencher un conflit déstabilisant à l’intérieur de la Chine via Taïwan servirait les intérêts concurrentiels de Washington.

Lire la suite L’Espagne commente le statut juridique du Kosovo

Le même type d’exploitation des mandataires peut être observé dans le soutien de Washington aux combattants néo-nazis d’Azov en Ukraine contre la Russie à la veille du conflit ukrainien, ou dans le soutien de la CIA et du Pentagone aux rebelles syriens dans un échec de plusieurs années. tentative de renversement du président syrien Bashar al-Assad, ou avec la formation et l’équipement de combattants moudjahidines en Afghanistan dans l’opération dirigée par la CIA contre les Soviétiques, ou avec le recrutement par la CIA de 500 rebelles nicaraguayens (connus sous le nom de Contras) pour renverser la gauche leadership sandiniste au Nicaragua, ou la tentative de divers responsables américains pendant plusieurs années de fomenter un changement de régime en Iran en promouvant et en soutenant le groupe d’opposition iranien connu sous le nom de Mujahadeen-e-Khalq (MEK).

Divers groupes de la “société civile” financés par le gouvernement américain à travers des programmes comme l’USAID, et stratégiquement situés dans des zones d’importance primordiale pour les opérations de changement de régime à Washington, font également partie de la même machinerie. Le gouvernement russe a attiré l’attention sur la question en 2015 via une législation interdisant ceux qu’il considère comme une menace pour la sécurité nationale.

Au moment où un point chaud donné est au bord de la guerre (comme Taïwan ou le Kosovo) ou déjà en proie à un conflit (comme l’Ukraine), il est souvent trop tard pour prendre Washington par la main. Au lieu de cela, il vaut la peine de garder un œil sur les autres mandataires américains – ne serait-ce que pour capter des vibrations étrangement familières qui peuvent avoir des caractéristiques similaires aux précédentes opérations occidentales de changement de régime.