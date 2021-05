Du Jour de la Victoire à Paris au marché noir de Berlin: un GI américain et sa caméra au lendemain de la guerre

Des soldats alliés et des citoyens allemands visitent le bâtiment du Reichstag à Berlin, octobre 1945 (Sam Jaffe / Collection privée Arthur Bondar)



Le photographe Samuel Jaffe, avec son appareil photo Leica au cou, derrière l’enseigne du 3110th Signal Service Battalion à Berlin, octobre 1945 (Sam Jaffe / Arthur Bondar collection privée)

Pfc. La caméra de Sam Jaffe a fait un voyage sinueux à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de Paris le jour de la victoire à une plage de Marseille en passant par le marché noir de Berlin. Des décennies plus tard, les négatifs sont apparus lors d’une vente de garage aux États-Unis puis ont été vendus aux enchères sur eBay. C’est ainsi qu’ils sont finalement arrivés à un collectionneur de Moscou en 2018.

Arthur Bondar, un photographe basé à Moscou, a commencé à collectionner des photographies de la Seconde Guerre mondiale en 2016 lorsqu’il a acheté les clichés d’un photographe de guerre soviétique aujourd’hui inconnu. Ces images sont devenues l’une des découvertes les plus importantes de l’histoire visuelle de la Seconde Guerre mondiale ces dernières années.

«J’ai réalisé qu’il était encore possible de trouver des preuves originales de cette époque, même 70 ans plus tard», a déclaré Bondar, dont les travaux ont été publiés dans le Washington Post. «La Seconde Guerre mondiale a été une période où le photojournalisme de guerre s’est épanoui. Aujourd’hui, à l’ère des manipulations numériques, j’ai décidé de ne collecter que des négatifs de photographie de la Seconde Guerre mondiale, car nous avons beaucoup d’exemples de cas où la photographie est fortement manipulée pendant le processus d’impression à la chambre noire.

«J’ai vu combien de fois l’histoire a été réécrite. Je pense donc que je vais essayer de montrer cette époque à travers des négatifs non découverts de photojournalistes professionnels, de soldats ordinaires ou de civils de tous les côtés de la guerre », a-t-il ajouté. « Mon objectif principal est de montrer cette période, la plus difficile de l’histoire moderne, sous différents angles et de laisser les téléspectateurs prendre leur propre décision. »

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jaffe était dans la compagnie A du 3217e bataillon du service des transmissions de l’armée, d’abord affecté au quartier général suprême des forces alliées à Londres, puis à Paris. Des rouleaux légèrement sales d’environ 400 négatifs de film 35 mm et 120 mm ont capturé ses voyages après la reddition de l’Allemagne nazie en 1945.

Après avoir capturé la célébration du Jour de la Victoire dans les rues de Paris et des bombardiers survolant l’Arc de Triomphe, Jaffe s’est rendu au sud de Marseille en août 1945. Il a photographié des gens revenant à la vie ordinaire après la guerre – des gens à la plage, des artistes de rue et une femme peignant une image pendant que son chien regarde.

Jaffe a fait des portraits de lui-même et de ses amis, documentant ses compatriotes américains sur la route dans des tentes militaires américaines et partageant des repas dans un champ.

Ses images les plus frappantes sont venues à son prochain arrêt: un Berlin d’après-guerre divisé où des bâtiments avaient été détruits. Il a photographié les marchés noirs de Berlin, où les troupes soviétiques se mêlaient à d’autres soldats alliés et des citoyens allemands vendaient tout et n’importe quoi pour survivre. Les allégations selon lesquelles des soldats américains vendaient des cigarettes sur les marchés noirs de Berlin avec un énorme profit se sont transformées en scandale pour l’armée. Les montres et les appareils photo étaient les produits les plus chers; Les troupes soviétiques dépenseraient jusqu’à 1000 dollars pour une montre, selon certains comptes.

Le rouleau se termine avec le retour de Jaffe chez lui aux États-Unis: des instantanés de la ligne d’horizon de Manhattan et de la Statue de la Liberté – tous non loin de la maison de son père dans le Queens.



Vue de la rue de l’Opéra national de Paris, avril-mai 1945 (Collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)



Les soldats français libérés du camp de prisonniers rentrent chez eux. France, août 1945. (Collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)



Une femme marche dans la rue parmi des voitures de l’armée américaine et des soldats américains à Marseille, France, août 1945 (Sam Jaffe / Collection privée Arthur Bondar)



Un soldat américain repose sur son lit à Paris, avril-mai 1945 (Collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)



Un soldat américain tient un chiot dans une niche à Berlin, octobre 1945 (Collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)



Un comédien de rue se produit à Marseille, en France, en août 1945 (collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)



Des soldats américains jouent aux cartes dans un camp militaire en France, août 1945 (Collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)



Des baigneurs sur une plage publique de Marseille, France, août 1945 (Collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)



Peintre dans son atelier de Marseille, France, août 1945 (Collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)



Véhicules de l’armée américaine avec des soldats en France, août 1945 (Collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)



Un soldat légionnaire français parmi la foule au port de Marseille, France, août 1945 (Sam Jaffe / Collection privée Arthur Bondar)



Une exposition soviétique de portraits rend hommage aux généraux soviétiques près du Reichstag à Berlin, en octobre 1945 (Sam Jaffe / Collection privée Arthur Bondar)



Des marchandises sont vendues dans la rue parmi les ruines de Berlin, octobre 1945 (Sam Jaffe / Collection privée Arthur Bondar)



Samuel Jaffe prend un verre près de l’entrée de la salle du théâtre à Marseille, France, août 1945 (Sam Jaffe / Collection privée Arthur Bondar)



La Statue de la Liberté à New York, 1945 (Collection privée Sam Jaffe / Arthur Bondar)

In Sight est le blog de photographie du Washington Post pour la narration visuelle. Cette plate-forme présente des images convaincantes et diversifiées provenant de membres du personnel et de photographes indépendants, d’agences de presse et d’archives. Si vous souhaitez soumettre une histoire à In Sight, veuillez compléter ce formulaire.

En savoir plus sur In Sight:

Dans un grenier oublié, un photographe moldave a trouvé 4000 images de la vie de village disparue

Ce livre est né du malaise du photographe face à l’influence de l’extrême droite en Allemagne

«Pensez-vous que cette photo va changer ma vie?