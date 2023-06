Du Huskie au meilleur chien : comment Nick Taylor d’Abbotsford s’est développé à l’Université de Washington

Matt Thurmond se souvient encore du premier coup qu’il a vu Nick Taylor frapper.

C’est indirectement par ce coup que Thurmond recrutera Taylor pour rejoindre l’équipe de golf des Huskies de l’Université de Washington. Ce club allait remporter deux championnats Pac-12. Taylor remporterait un prix Ben Hogan et deviendrait sans doute le golfeur le plus titré de l’histoire des Huskies.

Mais il a raté ce premier coup.

Thurmond, qui a repris le programme de golf des Huskies à l’âge de 26 ans en 2001 et qui est maintenant entraîneur à l’Université d’État de l’Arizona, a déclaré que, malgré l’échec, il voyait du potentiel chez le jeune d’Abbotsford.

« Il était jeune et c’était environ un putt de 20 pieds aux Juniors canadiens, a dit Thurmond. « Son pantalon était trop grand et ses chaussures étaient sales et ça lui a manqué. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont nous l’avons manqué que j’ai aimé. On pouvait dire qu’il croyait vraiment qu’il y arriverait. L’année suivante, il a commencé à gagner des tonnes de choses et en a eu plus sur mon radar et sur celui de tous les autres.

Taylor était un étudiant de première année en 2006-07 et, comme c’est le cas pour la plupart des étudiants de première année, n’a pas participé à tous les tournois. Thurmond a déclaré que Taylor l’avait impressionné par la rapidité avec laquelle il s’intégrait à l’équipe au cours de ces premières années et pensait qu’il continuerait d’être un élément important de l’équipe à mesure qu’il mûrirait.

« Nick était très silencieux dans le processus de recrutement, donc la première chose qui m’a impressionné et surpris a été à quel point il était amusant et drôle », a déclaré Thurmond. « Il était toujours heureux – sauf parfois qu’il jouait grincheux sur le parcours – et c’était un excellent coéquipier. Il a contribué sa première année, mais c’était une année qui, selon lui, a été une déception. Même pendant une grande partie de sa deuxième année, il y avait le sentiment qu’il ne jouait pas à son potentiel.

Scott Alexander, entraîneur adjoint à l’époque de Taylor avec les Huskies, a déclaré qu’il avait également vu le talent dès le début et qu’il estimait que UW avait fait un excellent travail en le recrutant. Alexander a déclaré que Taylor manquait d’une partie de l’exposition nationale que les autres golfeurs américains avaient et n’avait tout simplement pas la même expérience que ses homologues américains. Mais cela allait bientôt changer.

« Son classement (en tant que golfeur junior) n’était pas aussi élevé qu’il aurait dû l’être », a déclaré Alexander à propos du processus de recrutement. « Donc, le faire venir ici était super. Sa première année, il a bien joué; vous pouviez voir le talent, mais vous pouviez vraiment voir à quel point il était un jeune homme merveilleux. Il ne jouait pas tout le temps mais ne se plaignait jamais et soutenait ses coéquipiers tout le temps.

Thurmond et Alexander ont tous deux souligné le printemps 2008 comme un tournant pour le jeu de Taylor au niveau collégial. Il a eu une solide finition aux régionaux de la NCAA, puis a été finaliste aux championnats de la NCAA.

« Cette fin de sa deuxième année a été énorme pour sa confiance et son élan », a déclaré Thurmond. «Cela ressemblait à une énorme amélioration, mais il était toujours lui-même. Il a toujours travaillé dur, toujours cru en lui-même et perfectionné continuellement ses compétences. Une fois qu’il a goûté au succès, il semblait à l’aise d’en vouloir de plus en plus.

La capacité de leadership de Taylor et ses capacités à établir des liens avec ses coéquipiers étaient un autre trait dont Thurmond et Alexander étaient ravis. Il organisait régulièrement des concours de mini-golf, défiait ses coéquipiers de faire des coups astucieux et même d’ouvrir le système de jeu vidéo et d’organiser des tournois de Mario Kart.

Alexander a déclaré que l’un des principaux objectifs de l’équipe à l’époque était d’être l’équipe qui s’amusait le plus. Il a dit qu’il était parfois difficile de recruter des talents à Washington, beaucoup pensant qu’il pleut tout le temps. Une façon de contrer cela était de beaucoup rire sur et en dehors du terrain de golf. Taylor a joué un rôle important dans l’augmentation du facteur plaisir. Ses compétences en tant que leader et coéquipier ont brillé à Washington.

« Il est gentil avec tout le monde, c’est une personne vraiment heureuse tous les jours, il se souvient de qui il est et d’où il vient, et il est hilarant et amusant », a déclaré Thurmond. «Ajoutez le golf d’élite à tout cela et vous avez à peu près le rêve d’un entraîneur et un coéquipier parfait. J’ai souvent dit que tout ce dont vous avez vraiment besoin chez un coéquipier, c’est quelqu’un qui se soucie autant que vous et Nick se souciait certainement autant que n’importe qui. Il a joué et s’est entraîné avec une grande passion. Il a également apporté la même passion à tout ce que nous avons fait en dehors du parcours.

Les années 2008-09 et 2009-10 à Washington ont vu Taylor élever son jeu universitaire à l’un des meilleurs du pays. Il a remporté trois tournois, a été nommé joueur Pac-12 de l’année, a été nommé dans la première équipe All-American et était généralement le meilleur joueur des Huskies lors d’événements. Cette équipe a également remporté un titre de conférence.

L’année suivante, Taylor s’est encore amélioré. Il a remporté le très convoité prix Ben Hogan, joueur de l’année Pac-12 et était à la fois un joueur All-American de la première équipe et un joueur All-Pac-10 de la première équipe. Il a également joué régulièrement avec neuf classements parmi les 10 premiers.

Le nom de Taylor est partout dans le livre des records de golf des Huskies et il partage toujours le record du meilleur premier tour de l’histoire de l’école lorsqu’il a tiré un 64 (-7) le 26 avril 2010. Il a été le leader de la moyenne des coups de l’école de 2008 à 2010. Son score en quatre manches de 275 (-9) du 26 au 28 avril 2010 est le troisième meilleur de l’histoire scolaire.

Alexander et Thurmond ont tous deux déclaré que Taylor est probablement le meilleur joueur de l’histoire de l’école, et la victoire à l’Omnium canadien confirme cela.

« Je dirais numéro un », a déclaré Alexander, interrogé sur la position de Taylor dans l’histoire du programme. « Il y a d’autres gars qui sont proches, mais il a joué dans la Coupe du Président et c’est exactement ce que Nick a fait pour nous – gagner le prix Hogan et ouvrir la voie pour nous. Nous le considérerons toujours comme l’un des meilleurs leaders absolus que le programme ait jamais eu. »

« Avec quelques autres, il pourrait être considéré comme le meilleur à avoir jamais joué à UW », a déclaré Thurmond. « Avec trois victoires sur le PGA Tour, on peut maintenant dire qu’il est le professionnel le plus titré de UW. Ceux d’entre nous qui étaient autour de lui tous les jours penseraient probablement le plus à ce que c’était que d’être avec lui et de rivaliser avec lui tous les jours. À ce jour, je raconte régulièrement des histoires à Nick Taylor, même à mon équipe à l’ASU. C’est un compétiteur tellement spécial et c’est quelqu’un dont tout le monde peut apprendre et admirer.

Brock Mackenzie en 2018 a été le dernier golfeur masculin de Washington à être intronisé au Temple de la renommée de cette école et il est probable que ce n’est qu’une question de temps avant que Taylor ne reçoive son propre appel.

abbotsfordGolfPGA