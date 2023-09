Du Ghana à la Guyane, l’espoir grandit dans la lutte contre la criminalisation du suicide | Santé mentale

Plus de 700 000 personnes se suicident chaque année dans le monde. Cela représente près de 2 000 personnes chaque jour. Quiconque en est au point de vouloir mettre fin à ses jours a besoin de soutien et de compassion.

Pourtant, dans 23 pays, la tentative de suicide est considérée comme une infraction pénale passible d’une amende ou d’années d’emprisonnement.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Association internationale pour la prévention du suicide marquent le 10 septembre comme la Journée mondiale de la prévention du suicide, afin de contribuer à mettre fin à la stigmatisation entourant le suicide. C’est une journée conçue pour envoyer un message au monde selon lequel le suicide peut être évité.

En 2023, cette journée est porteuse d’espoir : enfin, ce message est entendu.

L’organisation Unis pour la santé mentale mondiale a développé un réseau de défenseurs à travers le Réseau mondial d’action pour la santé mentale. Ils ont uni leurs forces pour faire pression sur les pays qui considèrent encore le suicide comme une infraction pénale, afin qu’ils modifient leurs lois.

Au cours de l’année écoulée, le Guyana, le Pakistan, le Ghana et la Malaisie ont procédé à des réformes marquantes pour dépénaliser le suicide. Ces changements législatifs révolutionnaires constituent non seulement une première étape vers la fin de la stigmatisation du suicide et des idées suicidaires, mais ils signifient également qu’il y a de meilleures chances que les gens se manifestent pour demander de l’aide avant qu’il ne soit trop tard.

La plupart des pays où la tentative de suicide est encore illégale en droit civil sont d’anciennes colonies britanniques, dont les lois sont basées sur une législation pénale britannique obsolète. Rompre avec ce passé est un pas en avant audacieux pour les pays où les tentatives de suicide sont illégales depuis près d’un siècle ou plus.

Les personnes qui souffrent au point de vouloir se suicider ont autant le droit que quiconque de rechercher de l’aide et un traitement. La peur d’être punies et d’éventuelles représailles contre leurs proches empêche non seulement les gens de demander de l’aide, mais empêche également les reportages véridiques sur le suicide. Cela signifie que les gouvernements manquent de données sur l’ampleur du problème, ce qui rend difficile la planification d’efforts nationaux de prévention efficaces.

C’est avec cet argument que la Guyane, pays ayant l’un des taux de suicide les plus élevés au monde, a accepté de dépénaliser le suicide. Le projet de loi sur la prévention du suicide de 2022 a non seulement abrogé la loi qui faisait du suicide un délit criminel, mais l’a également remplacée par un plan national de prévention du suicide.

Aujourd’hui, le Guyana est en train de créer des centres de prévention du suicide dans tout le pays et de déployer des programmes publics visant à réduire les tentatives de suicide. L’action du Guyana a suscité l’espoir dans d’autres petits États insulaires en développement (PEID) où le suicide est toujours un crime, comme Sainte-Lucie, les Bahamas et le Suriname.

Plus tôt cette année, les PEID ont signé la Déclaration de Bridgetown, qui comprenait un accord visant à « mettre à jour la législation sur la santé conformément aux normes des droits de l’homme, y compris la décriminalisation du suicide ».

Le Ghana a réussi à décriminaliser le suicide en mars 2023, laissant espérer que d’autres pays africains feront de même. Au Kenya et en Ouganda, des pétitions constitutionnelles contestant les dispositions juridiques qui criminalisent le suicide ont été lancées, et les groupes de la société civile qui organisent ces pétitions sont en contact étroit avec leurs homologues par l’intermédiaire du Réseau mondial d’action pour la santé mentale.

Entre-temps, en décembre 2022, le sénateur Shahadat Awan du Pakistan, un pays qui punissait les tentatives de suicide d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement, a défendu avec succès l’abolition de l’article 325 du Code pénal pakistanais. La décriminalisation du suicide au Pakistan a ouvert la porte à d’autres pays d’Asie pour emboîter le pas. La Malaisie a dépénalisé le suicide en juin 2023 et les voisins du Pakistan prennent également des mesures en faveur de la décriminalisation.

Lors du webinaire sur la santé mentale pour tous en août, le Dr Shahid ul Islam, de la Direction générale des services de santé du Bangladesh, a déclaré : « Nous devons assumer le problème, il doit être résolu et nous devons nous engager à décriminaliser le suicide. » Un tel changement était impensable il y a à peine cinq ans en Asie du Sud.

Cela est le fruit des efforts inlassables de la société civile et des organisations de base comme BRAC au Bangladesh et Taskin Au Pakistan. Ils se sont battus non seulement pour abolir les lois criminalisant le suicide, mais aussi pour appeler les gouvernements à accroître le niveau de soutien aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Alors que 77 % des suicides surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les pays du Sud s’unissent pour trouver un moyen d’abolir ces lois séculaires et dépassées. Mais des défis demeurent. Les décideurs politiques de plusieurs pays considèrent toujours la criminalisation du suicide comme un moyen de dissuasion, malgré peu de preuves étayant cette idée.

Chez United for Global Mental Health, nous travaillons avec des partenaires du monde entier pour faire campagne et plaider en faveur de la décriminalisation du suicide. Nous savons que lorsque les gens sentent qu’ils peuvent demander de l’aide sans punition ni discrimination, ils sont beaucoup plus susceptibles de rechercher le traitement dont ils ont besoin.

L’OMS démontre son soutien à la décriminalisation du suicide avec le lancement d’une nouvelle note d’orientation sur la question. Il recommande aux États membres de dissoudre tout texte législatif qui criminalise le suicide, la tentative de suicide ou les idées suicidaires.

De l’Amérique du Sud à l’Asie du Sud, et de l’Afrique à l’Asie du Sud-Est, les exemples positifs ont le potentiel d’en inspirer d’autres. Le suicide n’est pas un crime mais une préoccupation en matière de droits de l’homme et de santé publique. Il est désormais temps de mettre fin au châtiment des problèmes de santé mentale et que le monde apporte son soutien à ceux qui sont contraints de souffrir en silence.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez risquez de vous suicider, ces organisations je pourrai peut-être aider

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.