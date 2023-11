« Du fleuve à la mer » : Pourquoi le slogan nationaliste palestinien sur Gaza est-il un point chaud ?

Lorsque la Chambre a voté cette semaine la censure de la représentante démocrate Rashida Tlaib, l’accusant d’appeler à la destruction d’Israël, ses détracteurs ont déclaré que c’était en partie parce qu’elle répétait le slogan nationaliste palestinien « du fleuve à la mer ».

L’expression, peut-être peu familière à de nombreux Américains, existe depuis des décennies, avant même que le groupe militant Hamas n’existe, et se poursuit par les mots : « La Palestine sera libre ».

C’est désormais devenu à la fois un cri de ralliement en faveur des droits des Palestiniens scandé par ses partisans du monde entier – et ce que d’autres considèrent comme un code offensant visant à rayer Israël de la carte, entre le Jourdain et la mer Méditerranée, comme le Hamas s’est engagé à le faire.

Le Hamas, désigné organisation terroriste par les États-Unis, a adopté cette expression dans sa charte de 2017. L’attaque brutale du groupe contre Israël le 7 octobre a causé la mort horrible de 1 400 hommes, femmes et enfants, selon les responsables israéliens.

Comme le monde l’a vu depuis, cela a déclenché la guerre actuelle dans la bande de Gaza voisine, où plus de 10 000 personnes ont été tuées, dont beaucoup étaient des civils innocents, dont des milliers d’enfants enterrés sous les explosions des bombes israéliennes, selon au ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Ce que Tlaib a dit qu’elle voulait dire

Tlaib, la première femme palestino-américaine au Congrès, posté sur X que la phrase entière est « un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine », expliquant pourquoi elle a posté une vidéo sur X de manifestants scandant cette phrase. Plus tard dans cette vidéo, elle accuse le président Joe Biden de soutenir un « génocide » palestinien.

Tlaib a posté sur X et déclaré dans des interviews qu’elle ne soutenait pas le Hamas, qu’elle ne voulait pas éradiquer Israël et qu’elle ne voulait pas éradiquer les Juifs.

Ses défenseurs affirment qu’elle ne devrait pas être punie pour avoir exercé la liberté d’expression, même s’ils ne l’approuvent pas – et notent qu’elle n’a pas explicitement appelé à l’éradication d’Israël.

La Ligue Anti-Diffamation a a rejeté cette explication, qualifiant l’expression d’antisémite – disant qu’il s’agit d’une « accusation niant le droit des Juifs à l’autodétermination, y compris par l’expulsion des Juifs de leur patrie ancestrale ».

Les Républicains de la Chambre ont réprimandé à plusieurs reprises Tlaib pour avoir utilisé cette expression lors du débat sur sa censure.

“Quand [Tlaib] scande « du fleuve à la mer », y croit-elle. Sinon, elle ne répéterait jamais cette déclaration ignoble, ignoble”, a crié le représentant Mike Lawler, un républicain de New York.

Le représentant républicain Jeff Van Drew du New Jersey a déclaré qu’une ligne devait être tracée sur ce qui est considéré comme un discours acceptable.

“Nous n’entretenons pas la haine au sein de ce Congrès, nous y faisons face”, a déclaré Van Drew.

Même 70 des collègues démocrates de Tlaib, pour la plupart juifs, ont signé mardi une lettre dénonçant son utilisation du slogan.

“Nous rejetons l’utilisation de l’expression ‘du fleuve à la mer’ – une expression utilisée par beaucoup, y compris le Hamas, comme cri de ralliement pour la destruction de l’Etat d’Israël et le génocide du peuple juif”, ont déclaré les députés démocrates. dit.

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, a publié une déclaration condamnant les propos de Tlaib, mais ne dénonçant pas personnellement la députée du Michigan.

« Se faire l’écho de slogans largement perçus comme appelant à la destruction complète d’Israël – notamment du fleuve à la mer – ne fait pas avancer les progrès vers une solution à deux États. Au lieu de cela, cela risque de manière inacceptable d’accentuer la polarisation, la division et l’incitation à la violence”, a écrit Jeffries.

“En tant que fonctionnaires siégeant au Congrès, les mots que nous choisissons comptent”, a poursuivi Jeffries.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié cette expression de « source de division » lors du point de presse de mercredi.

“Beaucoup le trouvent blessant, mais aussi beaucoup le trouvent antisémite. Et donc, évidemment, nous refusons catégoriquement d’appliquer ce terme à ce conflit”, a déclaré Jean-Pierre.

D’où vient l’expression et sa signification ?

Il existe de nombreuses racines profondes, complexes et historiques associées « du fleuve à la mer », a déclaré un expert avec lequel ABC News s’est entretenu.

“Tout ce qui touche au conflit au Moyen-Orient est complexe. Et une partie de la complexité réside dans le fait que vous avez de multiples perspectives et récits sur ces perspectives”, a déclaré Ezzedine Fishere, maître de conférences au programme d’études sur le Moyen-Orient au Dartmouth College.

Bien que l’expression signifie littéralement du Jourdain à la mer Méditerranée, elle symbolise le contrôle du territoire à l’intérieur des frontières israéliennes et la lutte pour qu’il devienne la patrie d’une seule nation, a déclaré Fishere, qui a été diplomate dans la région. , passant cinq ans en Israël, à Gaza et dans les territoires palestiniens.

“Le conflit porte donc sur une terre. Et c’est un conflit entre deux nationalismes, dont chacun a des droits sur cette terre”, a déclaré Fishere à propos des Israéliens et des Palestiniens.

Le Likoud, parti de droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. a utilisé l’expression dans le programme de son parti en 1977 signifier une nation, un État, une souveraineté : Israël. Les Palestiniens, cependant, l’ont adopté pour désigner un seul État : la Palestine. Ainsi, « aucune des deux parties n’est disposée à partager », a déclaré Fishere.

“Du fleuve à la mer, la question devient alors : avons-nous un État ou deux ? Est-ce le foyer de deux nations ? Ou est-ce le foyer d’une seule nation ? Et si nous disons que c’est le foyer d’une seule nation, que se passe-t-il ? à l’autre nation ? C’est la question. … C’était la question à l’époque ; c’est la question aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Fishere a déclaré qu’il existe différents degrés de l’expression. Certaines versions sont de nature plus harmonieuse, dans lesquelles une nation a la souveraineté, mais l’autre nation peut rester et habiter la terre en tant que résidents ou citoyens – à condition qu’elle se comporte bien. Pour d’autres, cela signifie que la nation adverse doit déménager ailleurs. La pire version pourrait être plus « génocidaire » et cautionner le meurtre de l’autre nation, a-t-il ajouté. Le Hamas utilise cette expression de la « manière la plus grossière possible » pour signaler une lutte pour éradiquer les Israéliens, qu’il est prêt à mener jusqu’à « la fin des temps », a déclaré Fishere.

“Si c’est utilisé par des Palestiniens, c’est dirigé vers l’autre camp. Si c’est utilisé par un Israélien, c’est dirigé vers les Palestiniens”, a déclaré Fishere.

L’American Jewish Committee affirme que cette phrase appelle à la création d’un État de Palestine – en effaçant Israël et son peuple.

“Il n’y a bien sûr rien d’antisémite à plaider pour que les Palestiniens aient leur propre Etat. Cependant, appeler à l’élimination de l’Etat juif, faire l’éloge du Hamas ou d’autres entités qui appellent à la destruction d’Israël, ou suggérer que les Juifs seuls n’ont pas le droit à l’autodétermination, est antisémite”, L’AJC a écrit sur son site Internet.

Pour de nombreux Palestiniens, il s’agit d’un cri de ralliement qui rappelle leur expulsion de la région avec la création d’Israël en 1948.

En 2018, Maha Nassar – une Palestinienne américaine et spécialiste de l’histoire palestinienne – a écrit que cette expression représente la liberté recherchée par les Palestiniens – et non un effort pour dénigrer les Israéliens.

L’expression, devenue populaire dans les années 1960, « faisait partie d’un appel plus large à l’établissement d’un État démocratique laïque dans toute la Palestine historique. Les Palestiniens espéraient que leur État serait libre de toutes sortes d’oppressions, de la part des Israéliens comme des Arabes ». régimes”, a écrit Nassar.

Fishere a déclaré que cette expression est emblématique d’un conflit « répétitif » et « déchirant ».

“C’est tellement évident que, vous savez, personne ne va nulle part. Donc, soit… ils partagent, soit ils se battent – ​​il n’y a pas de troisième voie”, a déclaré Fishere.

La phrase va au-delà du conflit actuel

“Du fleuve à la mer” est devenu un chant populaire lors de nombreuses manifestations pro-palestiniennes – quelque chose que Fishere dit attribuer à la perception de l’implication d’Israël dans ce que les critiques appellent le “colonialisme de peuplement”.

“Un grand nombre de [the protesters] viennent simplement d’horizons différents, y compris des Américains qui n’ont aucun lien avec le Moyen-Orient, mais ils sont révoltés par ce qu’ils considèrent comme une entreprise coloniale de peuplement qui se poursuit – et qui s’associe à d’autres mouvements opposés au colonialisme, et, vous savez, les droits des autochtones, etc. », a déclaré Fishere. « Et à leur avis, « du fleuve à la mer » reflète ce désir de défaire le colonialisme de peuplement.

Quelles que soient les motivations pures des manifestants, Fishere prévient que « l’histoire ne peut pas être défaite ».

“Vous ne pouvez pas rembobiner la bobine jusqu’en 18 après JC et rediriger ensuite les joueurs vers, vous savez, [do] les scènes suivantes sont différentes – vous ne pouvez pas changer le script. Vous ne pouvez avancer que là où nous sommes”, a-t-il déclaré.

Fishere a déclaré que ceux qui utilisent cette expression devraient réfléchir à ce qu’elle signifie pour l’autre partie : « Quelle est la prochaine étape pour l’autre partie alors que c’est ce que vous préconisez ? Que voulez-vous que l’autre partie fasse ?

“Quand vous dites qu’il n’y a pas de place pour l’autodétermination des Palestiniens sur cette terre, qu’attendez-vous des Palestiniens ? Ou qu’ils ressentent ? Est-ce que cela les rend plus disposés à vivre avec vous ? Est-ce que cela les rend plus disposés à vous accepter ? la même chose s’applique aux Palestiniens quand vous dites cela, est-ce que cela fait que tous ces millions [of Israelis] … plus [willing]?”

L’utilisation de l’expression par Tlaib pourrait être plus polarisante qu’unificatrice, a déclaré Fishere.

