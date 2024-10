Du feu au vent, les sculptures en céramique de JiSook Jung animent les éléments – Colossale

JiSook Jung a longtemps été attiré par l’argile pour sa malléabilité inhérente. « L’argile a l’avantage de pouvoir transformer rapidement une image dans ma tête en une forme visuelle car elle est douce et plastique », explique l’artiste basé à Séoul à Colossal. « En ce sens, je pense que l’argile est un matériau intuitif et instinctif. »

Les êtres pensifs et abstraits de Jung ont des membres et des traits faciaux minimes, voire inexistants. Chaque pièce est vaguement animale et évoque la météo, les éléments et les textures organiques. Un nuage marche sur quatre pattes, une flamme verte nous regarde avec deux yeux brillants, ou un être bleu et ondulé prend la personnalité physique du vent.

« Walking Daydream » (2024), argile et pâte à modeler mousse, 49 x 36 x 46,5 centimètres

De nombreuses œuvres de Jung puisent dans des expériences et des préoccupations humaines universelles, comme les rêves, les possibilités et l’ego. « Potentiel », par exemple, met en valeur une forme rose légèrement bulbeuse qui se tient sur quatre pattes, comme si elle se préparait à se métamorphoser en quelque chose de totalement nouveau.

Le travail de Jung est récemment passé de l’accent mis sur les figures à des créatures plus abstraites, en se concentrant sur les textures et les couleurs. Après une expérience qui a profondément marqué sa vie personnelle, elle s’est sentie encouragée à explorer de nouvelles directions dans son travail. « Je sors d’une vieille coquille et j’accueille un nouveau monde », dit-elle.

Jung ouvrira une exposition personnelle le 16 novembre à Objet simple à Taipei. En savoir plus sur Instagram.

« Mass of Ego » (2024), argile et résine synthétique, 14 x 19,3 x 34,5 centimètres

« Burn Green » (2024), argile, 29,5 x 14 x 47,2 centimètres

« Potentiel » (2019), terre battue, 17 x 12 x 32 centimètres

« Free Animal » (2024), argile, 43,5 x 16,3 x 38 centimètres

« Vent » (2024), argile, 18,5 x 14 x 54,5 centimètres