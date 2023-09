Du fentanyl trouvé sous une trappe dans une garderie du Bronx après la mort d’un bébé

Les enquêteurs ont trouvé davantage de fentanyl caché sous une trappe dans une garderie de New York, où un garçon d’un an est tombé malade et est décédé plus tard et trois autres enfants sont tombés malades à cause d’une exposition apparente aux opioïdes la semaine dernière, a indiqué la police.

Les détectives ont découvert la trappe dans l’aire de jeux de la garderie alors qu’ils exécutaient un mandat de perquisition mercredi, a annoncé jeudi la police de la ville de New York dans une mise à jour.

Cachés sous la trappe, ils ont trouvé du fentanyl, d’autres stupéfiants et des accessoires liés à la drogue, a indiqué le département, avec des photos partagées par la police montrant plusieurs sacs semblant avoir été cachés sous un plancher. On ne savait pas exactement quels étaient les autres stupéfiants.

Le NYPD n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations supplémentaires du jour au lendemain.

La police a déclaré que les stupéfiants, dont le fentanyl, et les accessoires liés à la drogue étaient dissimulés par du contreplaqué et du carrelage. Police de New York/AP

Cette découverte intervient après que le propriétaire de la garderie « Divino Niño », Grei Mendez, 36 ans, et son complice présumé Carlisto Acevedo Brito, 41 ans, ont été accusés par le gouvernement fédéral plus tôt cette semaine en relation avec le décès de Nicholas Dominici, 1 an. .

Mendez et Brito ont été accusés de complot en vue de distribuer des stupéfiants ayant entraîné la mort et de possession dans l’intention de distribuer des stupéfiants ayant entraîné la mort dans le district sud de New York, selon une plainte rédigée par un agent de la Drug Enforcement Administration qui a été dévoilée mardi.

La plainte alléguait que de la drogue avait également été stockée dans un placard du couloir, au-dessus des tapis de jeu pour enfants de l’établissement. Deux presses kilo, appareils généralement utilisés par les trafiquants de drogue pour emballer de grandes quantités de drogue, auraient également été trouvées dans le placard, ainsi qu’une troisième dans la chambre du propriétaire.

Mendez et Brito, le cousin du mari de Mendez qui louait une chambre à la garderie, travaillaient ensemble de juillet à septembre, selon la plainte.

L’avocat de Mendez, Andres Manual Aranda, a déclaré lundi à NBC News que Mendez n’avait « aucune connaissance » de la présence de drogues dans l’établissement et qu’elle avait appelé le 911 lorsqu’elle avait réalisé que quelque chose n’allait pas avec les enfants lors de l’incident du 15 septembre. Aranda n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter tôt vendredi.

La plainte alléguait qu’elle avait en fait passé trois autres appels avant d’appeler la police à 14 h 40 HE. Le premier était adressé à une autre employée de la garderie à 14 h 39. Les deux derniers ont été adressés à quelqu’un qu’elle a dit plus tard être son mari, le premier appel étant resté sans réponse et le second ayant duré un peu plus de 10 secondes.

Mendez a appelé son mari plusieurs fois après avoir parlé au 911, selon la plainte. Et des images de surveillance ont montré son mari entrant dans la garderie avant l’arrivée des secours et repartant deux minutes plus tard par la ruelle avec ce qui semblait être deux sacs de courses « chargés de contenu », a-t-il ajouté.

La plainte indiquait que le comportement du mari était cohérent avec une tentative visant à « retirer des matériaux de la garderie pour éviter qu’ils ne soient découverts par les forces de l’ordre ».

Les autorités ont déclaré qu’une recherche sur le téléphone de Mendez a également révélé qu’elle avait supprimé plus de 21 000 messages d’une application de messagerie cryptée où elle avait échangé des messages avec son mari de mars 2021 jusqu’au jour de l’incident meurtrier.

Dans les messages supprimés, Mendez aurait dit à son mari que les forces de l’ordre posaient des questions à son sujet, selon la plainte. Il a répondu qu’elle devrait leur dire qu’il travaillait, tandis qu’elle lui a dit de chercher un avocat. Les messages ont été supprimés avant l’arrivée de la police à la garderie, selon la plainte.

Parallèlement, un examen des appareils électroniques de Brito a révélé qu’il avait échangé des messages avec d’autres personnes indiquant sa « participation au trafic de stupéfiants », indique la plainte.

La police de New York a déclaré que l’enquête sur l’incident du 15 septembre était toujours en cours.

La Substance Abuse and Mental Health Services Administration dispose d’une ligne d’assistance nationale 24h/24 et 7j/7 pour les personnes ayant des problèmes de toxicomanie et les membres de leur famille. La hotline, qui offre une assistance en anglais et en espagnol, est joignable au 800-662-HELP (4357). Pour trouver des services de traitement de santé comportementale, visitez Site Internet de SAMHSA.