Du désert au Strip : comment la lutte électorale sur l’immigration pourrait bouleverser l’économie du Nevada

WASHINGTON– Dans le désert reculé du Nevada, le Baker Ranch ne pourrait pas survivre sans les travailleurs immigrés qui viennent chaque année du Mexique.

À environ 300 miles au sud, à Las Vegas – de plus en plus un terrain de jeu de vacances pour les Américains de tous horizons politiques et socio-économiques – les immigrants sont tout aussi essentiels, faisant tourner l’économie 24 heures sur 24 toute la journée, chaque jour.

Immigration est devenu une source de peur et de frustration pour les électeurs cette élection présidentielle – avec des résultats possibles qui pourraient faire perdre aux États-Unis deux des chemins radicalement différents. Mais les immigrés installés dans le pays depuis des décennies affirment qu’un problème nuancé a été noyé par des solutions apparemment plus simples défendues par les deux partis.

Nulle part les réalités économiques et sociales complexes qui se cachent derrière la division politique brûlante sur l’immigration ne sont plus claires qu’au Nevada, un État en conflit qui pourrait décider d’élections de plus en plus serrées.

Voici les points saillants du rapport de l’AP :

L’afflux de passages illégaux des frontières depuis longtemps tendu ressources des villes et de l’État, même dans les bastions démocrates à travers le pays, alors même que les rencontres entre immigrants et responsables de l’application des lois ont fortement diminué ces derniers mois. Et pourtant, l’immigration a alimenté la croissance de l’emploi d’une manière qui renforcer l’économie et améliorer la santé financière du gouvernement fédéral.

Ancien président Donald Trump défend des propositions radicales qui forceraient des expulsions massives, tandis que le vice-président Kamala Harris réclame des voies d’accès à la citoyenneté pour des millions de personnes vivant illégalement dans le pays. Mais Harris appelle également à un financement accru pour le renforcement de la sécurité aux frontières et au renforcement des mesures existantes de l’administration Biden qui ont renforcé les règles permettant aux immigrants de demander l’asile aux États-Unis lorsqu’ils arrivent à la frontière sud.

« Je pense que notre attention est entièrement dirigée vers la frontière et non vers les gens qui sont déjà ici et qui sont ici depuis de très nombreuses années », a déclaré Erika Marquez, organisatrice de la justice pour les immigrants pour le groupe de défense Make the Road Nevada.

Les deux partis ont appelé à élargir les programmes de travailleurs invités dans le secteur agricole.

L’administration Trump a jugé les travailleurs agricoles invités essentiels pendant la pandémie de coronavirus, et la participation au programme a augmenté pendant son mandat. Mais il a également proposé une règle gelant les salaires des ouvriers agricoles pendant deux ans, assouplissant les exigences en matière de logement des travailleurs et limitant les frais de transport pour lesquels ils pourraient être remboursés.

L’administration Biden a effacé ces règles. Depuis, plus de 310 000 visas H-2A ont été délivrés au cours de l’exercice 2023, contre environ 213 000 au cours de l’exercice 2020, le dernier exercice complet sous Trump. Mais la Maison Blanche de Biden a également imposé une série de nouvelles règles destinées à mieux protéger les travailleurs, ce qui a parfois frustré les propriétaires d’entreprises comme les Bakers.

« C’est une patate chaude et chaque côté se lance l’un contre l’autre. Et, en toute honnêteté, les deux sont à blâmer », a déclaré Janille Baker, qui gère les finances du ranch, à propos de l’immigration. « Il viendra un moment où il faudra s’en occuper. Vous ne pouvez pas continuer à semer la peur et à effrayer les gens, puis à critiquer ceux qui font ou ne veulent pas faire un travail, quel qu’il soit.»

Au Nevada, près de 19 % des résidents sont nés à l’étranger et 9% de l’effectif total n’a pas de statut juridique aux États-Unis. Si l’État perdait illégalement tous ses travailleurs dans le pays, les chiffres du ministère du Travail suggèrent que les pertes d’emplois directes seraient à peu près aussi importantes que celles provoquées par la crise financière de 2008, qui a paralysé le tourisme, déclenché une vague de saisies immobilières et coûté environ 100 000 $ à l’État. 9,3% de ses emplois au cours des années suivantes Grande récession.

« Dans notre merveilleuse économie fonctionnant 24 heures sur 24, nous savons que ces hôtels et casinos ne pourraient pas, ne devraient pas, ne pourraient pas ouvrir tous les jours sans immigrants », a déclaré Peter Guzman, président et directeur général de la Chambre de commerce latine du Nevada. .

Et même les arrestations illégales dans le pays pourraient ne pas prendre en compte les personnes bénéficiant d’un statut de protection temporaire, ni les travailleurs invités du ranch Baker, qui sont tous autorisés à résider aux États-Unis.

Haydee Zetino, qui nettoie les somptueuses suites d’hôtel du Harrah’s Casino sur le célèbre Strip de Las Vegas, est une immigrante du Salvador qui ne bénéficie que d’un statut de protection temporaire aux États-Unis. L’homme de 62 ans a vu Trump tenter de supprimer bon nombre de ces protections lors de son premier mandat. mandat et craint que cela ne se reproduise s’il gagne – même si elle ne peut pas voter elle-même en tant que non-citoyenne.

« Ces gens n’ont aucune conscience », a-t-elle déclaré à propos des partisans des déportations massives. « Ils croient qu’ils peuvent relever le pays et faire avancer l’économie, mais ils ne pensent pas à ceux qui sont en bas. »

Le centre de recherche Pew estimations que 11 millions de personnes vivent illégalement aux États-Unis. Les grands États comme la Californie, le Texas et la Floride comptent un plus grand nombre de personnes qui pourraient potentiellement avoir encore plus d’influence sur la main-d’œuvre et les communautés. Mais tous ces États sont tous résolument rouges ou bleus dans les courses présidentielles – et ne sont pas susceptibles d’influencer les élections comme le ferait le Nevada.

Bien qu’il n’ait que six voix électorales, le Nevada pourrait choisir soit Trump, soit Harris. Le comté de Clark, qui englobe Las Vegas, représente environ 75 % de la population de l’État et comprend un nombre important de travailleurs de l’industrie hôtelière représentés par le puissant syndicat culinaire du Nevada, qui a soutenu Harris.

Mais Trump a réussi à attirer des électeurs peu fréquents là-bas. en 2020et a bien réussi dans une grande partie du reste de l’État, qui est rural et plus conservateur. Le comté de Washoe, qui abrite Reno, est un perpétuel conflit. Les électeurs peuvent également choisir « Aucun » parmi les candidats à la présidentielle, ce qui ajoute au caractère inconstant de l’électorat du Nevada.

Tout cela a fait craindre à certains électeurs quel pourrait être le résultat.

« Il y a beaucoup de peur », a déclaré Nancy Valenzuela, une femme de ménage de 48 ans qui travaille au casino Strat. « Il y a des gens qui n’ont pas de papiers. Ils disent : « Ils veulent tous nous jeter dehors. »