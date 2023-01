Du dénouement du zéro-Covid à la reprise économique : ce qu’il faut surveiller en Chine en 2023

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



Après une fin tumultueuse d’une année capitale et difficile, la Chine aborde 2023 avec beaucoup d’incertitude – et potentiellement un aperçu de la lumière au bout du tunnel pandémique.

Le chaos déclenché par la sortie brutale et mal préparée du dirigeant Xi Jinping du zéro-Covid se répercute sur la nouvelle année, alors que de larges pans du pays font face à une vague de Covid sans précédent.

Mais la réouverture au hasard offre également une lueur d’espoir pour beaucoup: après trois ans de restrictions étouffantes de Covid et d’isolement mondial auto-imposé, la vie en Chine pourrait enfin revenir à la normale alors que la nation rejoint le reste du monde pour apprendre à vivre avec le virus.

“Nous sommes maintenant entrés dans une nouvelle phase de la réponse de Covid où des défis difficiles subsistent”, a déclaré Xi dans un discours télévisé du Nouvel An à l’échelle nationale. “Tout le monde s’accroche avec beaucoup de courage et la lumière de l’espoir est juste devant nous. Faisons un effort supplémentaire pour nous en sortir, car la persévérance et la solidarité signifient la victoire.

Xi avait auparavant misé sa légitimité politique sur le zéro-Covid. Maintenant, alors que sa stratégie coûteuse est démantelée dans un brusque revirement à la suite de protestations nationales contre elle, beaucoup remettent en question sa sagesse. Les manifestations, qui à certains endroits ont vu de rares demandes de « démission » de Xi et du Parti communiste, ont peut-être pris fin, mais le sentiment de frustration dominant ne s’est pas encore dissipé.

Son discours du Nouvel An intervient alors que l’économie chinoise en proie au confinement est confrontée à une pression plus immédiate due à une épidémie en spirale qui a frappé les usines et les entreprises, avant ce qui sera probablement une route longue et compliquée vers la reprise économique.

Ses frontières étroitement fermées s’ouvrent progressivement et les touristes chinois sont impatients d’explorer à nouveau le monde, mais certains pays semblent prudents pour les recevoir, imposant de nouvelles exigences pour un test Covid négatif avant le voyage. Et à quelle vitesse – ou vivement – ​​les visiteurs mondiaux reviendront en Chine est une autre question.

Xi, qui a récemment réapparu sur la scène mondiale après avoir obtenu un troisième mandat au pouvoir, a indiqué qu’il espère réparer les relations effilochées avec l’Occident, mais son programme nationaliste et son “amitié sans limites” avec la Russie risquent de compliquer les choses.

Alors que 2023 commence, CNN se penche sur ce qu’il faut regarder en Chine au cours de l’année à venir.

La tâche la plus urgente et la plus décourageante à laquelle la Chine est confrontée au cours de la nouvelle année est de savoir comment gérer les retombées de sa sortie bâclée de zéro-Covid, au milieu d’une épidémie qui menace de faire des centaines de milliers de morts et de saper la crédibilité de Xi et de son Parti communiste.

La levée soudaine des restrictions le mois dernier a entraîné une explosion de cas, avec peu de préparation en place pour faire face au nombre croissant de patients et de décès.

Le système de santé fragile du pays se démène pour faire face : la fièvre et les médicaments contre le rhume sont difficiles à trouver, les hôpitaux sont débordés, les médecins et les infirmières sont poussés à bout, tandis que les crématoriums ont du mal à faire face à un afflux de corps.

Et les experts préviennent que le pire est à venir. Alors que certaines grandes métropoles comme Pékin ont peut-être connu le pic de l’épidémie, les villes moins développées et le vaste arrière-pays rural se préparent toujours à davantage d’infections.

Alors que la ruée vers les voyages pour le Nouvel An lunaire – le festival le plus important pour la réunion de famille en Chine – commence cette semaine, des centaines de millions de personnes devraient rentrer dans leurs villes natales depuis les grandes villes, amenant le virus dans les campagnes vulnérables où les taux de vaccination sont plus faibles et les ressources médicales encore plus rares.

Les perspectives sont sombres. Certaines études estiment que le nombre de morts pourrait dépasser le million si la Chine ne parvient pas à déployer assez rapidement les rappels et les médicaments antiviraux.

Le gouvernement a lancé une campagne de rappel pour les personnes âgées, mais beaucoup restent réticents à le prendre en raison de préoccupations concernant les effets secondaires. Lutter contre la réticence à la vaccination nécessitera beaucoup de temps et d’efforts, alors que le personnel médical du pays est déjà épuisé.

Les restrictions Covid de Pékin ont mis la Chine en décalage avec le reste du monde. Trois ans de fermetures et de bordures aux frontières ont perturbé les chaînes d’approvisionnement, endommagé les entreprises internationales et nui aux flux commerciaux et d’investissement entre la Chine et d’autres pays.

Alors que la Chine rejoint le reste du monde pour vivre avec Covid, les implications pour l’économie mondiale sont potentiellement énormes.

Tout La reprise de la croissance chinoise donnera un coup de fouet vital aux économies qui dépendent de la demande chinoise. Il y aura plus de voyages internationaux et de production. Mais la hausse de la demande entraînera également une hausse des prix de l’énergie et des matières premières, exerçant une pression à la hausse sur l’inflation mondiale.

“À court terme, je pense que l’économie chinoise connaîtra probablement le chaos plutôt que le progrès pour une raison simple : la Chine est mal préparée pour faire face à Covid”, a déclaré Bo Zhuang, analyste souverain principal chez Loomis, Sayles & Company, une société d’investissement. basé à Boston.

Les analystes de Capital Economics s’attendent à ce que l’économie chinoise se contracte de 0,8 % au premier trimestre 2023, avant de rebondir au deuxième trimestre.

D’autres experts s’attendent également à ce que l’économie se redresse après mars. Dans un récent rapport de recherche, les économistes de HSBC prévoyaient une contraction de 0,5 % au premier trimestre, mais une croissance de 5 % pour 2023.

Malgré toute cette incertitude, les citoyens chinois célèbrent la réouverture partielle de la frontière après la fin de la quarantaine pour les arrivées internationales et la reprise des voyages aller.

Bien que certains résidents aient exprimé leur inquiétude en ligne concernant l’assouplissement rapide des restrictions pendant l’épidémie, beaucoup d’autres planifient avec impatience des voyages à l’étranger – les sites Web de voyage ont enregistré des pics de trafic massifs quelques minutes après l’annonce du 26 décembre.

Plusieurs ressortissants chinois à l’étranger ont déclaré à CNN qu’ils n’avaient pas pu ou pas voulu rentrer chez eux ces dernières années alors que la longue quarantaine était toujours en place. Ce tronçon signifiait des moments majeurs de la vie manqués et passés à part: remises de diplômes, mariages, accouchements, décès.

Certains pays ont offert un accueil chaleureux, les ambassades étrangères et les services du tourisme affichant invitations aux voyageurs chinois sur les sites de médias sociaux chinois. Mais d’autres sont plus prudents, de nombreux pays imposant de nouvelles exigences de test aux voyageurs en provenance de Chine et de ses territoires.

Les responsables de ces pays ont souligné le risque que de nouvelles variantes émergent de l’épidémie en Chine – bien que de nombreux experts de la santé aient critiqué les restrictions de voyage ciblées comme scientifiquement inefficaces et alarmistes, avec le risque d’inciter davantage au racisme et à la xénophobie.

Alors que la Chine sort de son isolement auto-imposé, tous les regards se tournent vers sa capacité à réparer sa réputation et ses relations qui se sont détériorées pendant la pandémie.

Les liens de la Chine avec l’Occident et nombre de ses voisins se sont considérablement effondrés en raison des origines du coronavirus, du commerce, des revendications territoriales, du bilan de Pékin en matière de droits de l’homme et de son partenariat étroit avec la Russie malgré la guerre dévastatrice en Ukraine.

Le manque de diplomatie face à face de haut niveau n’a certainement pas aidé, pas plus que le gel des échanges en personne entre les conseillers politiques, les groupes d’entreprises et le grand public.

Lors des sommets du G20 et de l’APEC, Xi a fait part de sa volonté de rétablir les relations avec les États-Unis et ses alliés dans une série de réunions bilatérales.

Les lignes de communication sont de nouveau ouvertes et d’autres échanges de haut niveau sont en cours – avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le nouveau Premier ministre italien Giorgia Meloni qui devraient tous se rendre à Pékin cette année.

Mais Xi a également clairement exprimé son ambition de repousser l’influence américaine dans la région, et il n’y a aucune illusion que les deux superpuissances mondiales seront en mesure de résoudre leurs différences fondamentales et de mettre de côté leur rivalité qui s’intensifie.

Dans la nouvelle année, les tensions pourraient à nouveau éclater à propos de Taïwan, du confinement technologique, ainsi que du soutien de la Chine à la Russie – ce que Xi a souligné lors d’une rencontre virtuelle avec le président russe Vladimir Poutine le 30 décembre.

Les deux dirigeants ont exprimé un message d’unité, Xi affirmant que les deux pays devraient “renforcer la coordination stratégique” et “injecter plus de stabilité dans le monde”, selon le média d’État chinois Xinhua.

La Chine est “prête à travailler” avec la Russie pour “s’opposer à l’hégémonisme et à la politique de puissance” et pour s’opposer à l’unilatéralisme, au protectionnisme et à “l’intimidation”, a déclaré Xi. Poutine, quant à lui, a invité Xi à se rendre à Moscou au printemps 2023.

Pékin a longtemps refusé de condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ou même de s’y référer comme telle. Il a plutôt dénoncé les sanctions occidentales et amplifié les points de discussion du Kremlin accusant les États-Unis et l’OTAN du conflit.

Alors que la Russie a subi des revers militaires humiliants en Ukraine ces derniers mois, les médias d’État chinois semblent avoir quelque peu réduit leur rhétorique pro-russe, tandis que Xi a accepté de s’opposer à l’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine lors de réunions avec des dirigeants occidentaux.

Mais peu d’experts pensent que la Chine prendra ses distances avec la Russie, plusieurs d’entre eux déclarant à CNN que la confiance mutuelle et l’alignement géopolitique des deux pays restent forts, y compris leur vision commune d’un “nouvel ordre mondial”.

“(La guerre) a été une nuisance pour la Chine l’année dernière et a affecté l’intérêt de la Chine pour l’Europe”, a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine du groupe de réflexion Stimson Center basé à Washington. “Mais les dégâts ne sont pas suffisamment importants pour que la Chine abandonne la Russie.”