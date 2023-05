Du coup, tout le monde veut parler de comment réguler l’IA

La semaine dernière, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a comparu devant un comité du Sénat américain pour parler des risques et du potentiel des modèles de langage d’IA. Altman, avec de nombreux sénateurs, a appelé à des normes internationales pour l’intelligence artificielle. Il a également exhorté les États-Unis à réglementer la technologie et à créer une nouvelle agence, un peu comme la Food and Drug Administration, pour réglementer l’IA.

Pour un nerd de la politique d’IA comme moi, l’audience du Sénat a été à la fois encourageante et frustrante. Encourageant parce que la conversation semble avoir dépassé la promotion d’une autorégulation insipide et des règles qui pourraient en fait obliger les entreprises à rendre des comptes. Frustrant parce que le débat semble avoir oublié les cinq dernières années et plus de la politique de l’IA. Je viens de publier un article sur tous les efforts internationaux existants pour réglementer la technologie de l’IA. Vous pouvez le lire ici.

Je ne suis pas le seul à ressentir cela.

« Suggérer que le Congrès commence à zéro ne fait que jouer dans le récit préféré de l’industrie, à savoir que le Congrès est si loin derrière et ne comprend pas la technologie – comment pourraient-ils jamais nous réglementer? » déclare Anna Lenhart, chargée de recherche à l’Institute for Data Democracy and Policy de l’Université George Washington et ancienne membre du personnel de Hill.

En fait, les politiciens du dernier Congrès, qui s’est déroulé de janvier 2021 à janvier 2023, ont introduit une tonne de législation autour de l’IA. Lenhart a dressé cette liste soignée de toutes les réglementations sur l’IA proposées pendant cette période. Ils couvrent tout, des évaluations des risques à la transparence en passant par la protection des données. Aucun d’entre eux n’a atteint le bureau du président, mais étant donné que de nouveaux outils d’IA génératifs bourdonnants (ou, pour beaucoup, effrayants) ont attiré l’attention de Washington, Lenhart s’attend à ce que certains d’entre eux soient réorganisés et réapparaissent sous une forme ou une autre.

En voici quelques-uns à surveiller.

Loi sur la responsabilité algorithmique

Ce projet de loi a été présenté par les démocrates au Congrès et au Sénat américains en 2022, avant ChatGPT, pour remédier aux dommages tangibles des systèmes de prise de décision automatisés, tels que ceux qui refusaient aux gens de prendre des analgésiques ou rejetaient leurs demandes de prêt hypothécaire.