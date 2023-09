Du commerce aux séparatistes, Trudeau ressent la chaleur des relations tendues avec l’Inde

Le gouvernement du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, accuse le premier ministre Justin Trudeau de nuire aux relations avec l’Inde et de maintenir les provinces dans l’ignorance des négociations commerciales.

Dans une lettre publiée lundi par Moe, le ministre du Commerce de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, a affirmé que Trudeau se battait avec l’Inde pour obtenir des gains politiques nationaux et risquait d’accéder à l’un des marchés d’exportation les plus importants de sa province.

« Il est très difficile d’arriver à une autre conclusion selon laquelle votre gouvernement a une fois de plus fait passer ses propres intérêts politiques nationaux avant l’intérêt économique national – particulièrement en ce qui concerne les exportations et le commerce des produits produits dans l’Ouest canadien », a écrit Harrison.

Le mois dernier, le haut-commissaire indien Sanjay Kumar Verma a déclaré à la Presse Canadienne dans une interview qu’Ottawa avait cherché à faire une pause « au cours du dernier mois » dans les négociations en cours pour un accord commercial qui progresse rapidement.





Le sommet du G20 a été conçu pour être un lieu où se déroulent des conversations « difficiles et franches », selon Trudeau



La nouvelle a stupéfié les chefs d’entreprise, et Harrison a écrit que ses pairs ont eu un « manque total de mises à jour » sur les négociations depuis au moins fin juillet.

« Il est inacceptable pour notre gouvernement que nous ayons entendu parler pour la première fois d’une pause dans les négociations sur l’EPTA par les médias il y a une semaine et que nous n’ayons reçu aucune explication du gouvernement du Canada par la suite », peut-on lire dans la lettre de Harrison, datée du 8 septembre. .

« De toute évidence, ce que votre gouvernement a fait a mis encore plus en péril les relations déjà tendues entre le Canada et l’Inde après une certaine amélioration à la suite du voyage désastreux du premier ministre en Inde en 2018 », a-t-il écrit, faisant référence au fait que Trudeau avait été moqué pour avoir porté des tenues traditionnelles et pour avoir invité un terroriste reconnu coupable à une réception qu’il a organisée en Inde.

Harrison a ajouté que les provinces et les territoires devraient être présents dans les négociations, affirmant que cela avait été fait lors des négociations d’accords commerciaux antérieurs. Harrison a également affirmé que la ministre du Commerce, Mary Ng, n’avait pas répondu à une lettre de fin juillet demandant une mise à jour sur les négociations.

Les libéraux n’ont donné aucune raison claire pour laquelle ils ont ordonné une pause dans les négociations commerciales, et le bureau de Ng a déclaré qu’elle ferait une déclaration en fin d’après-midi en réponse à la lettre de Harrison.

«Nous savons que les négociations autour du libre-échange sont longues et complexes, et je n’en dirai pas plus», a déclaré Trudeau aux journalistes vendredi dernier à Singapour.





Trudeau suggère qu’il pourrait soulever la question de l’ingérence étrangère auprès de Modi en Inde



La Saskatchewan représente environ le tiers des exportations canadiennes vers l’Inde, ce qui représente plus d’un milliard de dollars par année. Le commerce comprend des produits tels que les lentilles, que l’Inde a parfois bloqué ou retardé en raison de ses politiques de lutte antiparasitaire.

Ng devrait diriger une mission commerciale en Inde le mois prochain avec des entreprises canadiennes.

Nouvelles pressions sur les séparatistes sikhs

Trudeau a brièvement rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi ce week-end, et le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que Modi avait exprimé de « fortes inquiétudes » à Trudeau concernant « les activités anti-indiennes d’éléments extrémistes au Canada », en particulier les séparatistes sikhs qui veulent se séparer de l’Inde. un État qu’ils appellent Khalistan depuis l’Inde.

Le communiqué indien ne fait aucune mention des thèmes inclus par Ottawa dans son résumé de la réunion, tels que la croissance économique, le soutien aux pays à faible revenu et la réforme des institutions financières mondiales.

Trudeau a déclaré aux journalistes qu’il était préoccupé par l’ingérence étrangère de tout État, y compris l’Inde, et que les Canadiens de toute origine ont droit à la liberté d’expression.

L’Inde accuse depuis longtemps le Canada d’héberger des extrémistes, tandis qu’Ottawa continue de soutenir que la liberté d’expression signifie que les groupes peuvent exprimer leurs opinions politiques s’ils ne recourent pas à la violence.

Les tensions se sont intensifiées ce printemps à la suite d’une série d’incidents, notamment avec des affiches qualifiant les diplomates indiens au Canada de « tueurs » et demandant leurs adresses personnelles.





Le conseil scolaire de Surrey fait face à une menace de poursuite après avoir annulé le permis d’un événement pro-Khalistan



Human Rights Watch affirme que le gouvernement Modi a supervisé une « grave régression des droits de l’homme et des protections constitutionnelles », avec des attaques contre les musulmans et d’autres minorités en toute impunité et des restrictions contre les journalistes.

La rencontre entre Modi et Trudeau a coïncidé avec le vote en Colombie-Britannique d’un référendum non contraignant pour une patrie sikh que ses partisans appellent Khalistan.

De grandes foules d’électeurs se sont alignées dimanche pour voter au Guru Nanak Gurdwara de Surrey, après que le district scolaire de Surrey a annulé le projet initial des organisateurs de louer une école secondaire locale pour le vote, qui fait partie d’une campagne internationale.

Gurpatwant Singh Pannun, avocat général des organisateurs du référendum, a déclaré lundi que le nombre de participants était si important que « des milliers » n’ont pas pu voter, et qu’une deuxième phase de vote est désormais prévue pour le 29 octobre.

Pannun a déclaré que le taux de participation est un « message clair » selon lequel les militants sont engagés dans un processus « pacifique et démocratique » pour l’objectif du groupe de rechercher l’indépendance du Pendjabi de l’Inde.

« Des milliers et des milliers de Sikhs se sont rassemblés à 7 heures du matin et se sont dispersés pacifiquement après le vote », a déclaré Pannun. «Cela devrait être un signal clair, même aux Canadiens, que nous respectons les lois du pays, et que le Khalistan est un mouvement pacifique et démocratique – et que le peuple autochtone du Pendjab devrait avoir le droit d’organiser un référendum officiel.»





Des centaines de membres de la communauté sikh manifestent devant le consulat indien à Vancouver



Les organisateurs ont organisé des votes dans les régions de Vancouver et de Toronto et se préparent à d’autres référendums à Calgary, Edmonton et Montréal, ainsi que dans d’autres régions du Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays, a déclaré Pannun.

L’objectif, a-t-il déclaré, est de rassembler tous les votes étrangers d’ici 2025 et de présenter aux Nations Unies le dossier d’un référendum officiel sur l’indépendance du Pendjabi vis-à-vis de l’Inde.

Accusations d’ingérence étrangère

Les tensions autour des mouvements indépendantistes sikhs et des liens entre le Canada et l’Inde se sont intensifiées en juin après que le président de Guru Nanak Gurdwara, Hardeep Singh Nijjar, a été abattu alors qu’il se trouvait dans son véhicule sur le parking du temple.

Des militants ont organisé une manifestation plus tard dans le mois devant le bureau du consulat général indien à Vancouver, accusant le pays d’« ingérence étrangère » pour des liens possibles avec la mort.

La police affirme que la mort de Nijjar n’est pas liée à une ingérence étrangère et qu’il n’y a aucune raison de croire que la communauté sikh du Canada est en danger.

Cependant, certains militants ont appelé leurs partisans au Canada à « assiéger » les missions diplomatiques de l’Inde, en offrant des récompenses en espèces pour les adresses personnelles de ses diplomates.





Une pétition parlementaire exige des réponses sur la mort du président de BC Gurdwara



Le haut-commissaire indien à Ottawa, Sanjay Kumar Verma, a récemment déclaré que les inquiétudes des diplomates indiens concernant leur sécurité avaient été « bien comprises » par le Canada dans sa réponse à une demande d’une meilleure protection.

«Il y a eu des affiches où je suis traité d’assassin», a déclaré Verma à la Presse canadienne.

« Si une récompense est mise sur ma tête, cela ne restreint-il pas mes mouvements ? Alors, où est ma liberté de circuler librement dans ce pays ?

Verma a toutefois déclaré que le Canada protégeait adéquatement les diplomates de son pays et que des liens plus étroits étaient possibles malgré la politique houleuse de la diaspora.

La déclaration du gouvernement indien concernant la rencontre de Modi avec Trudeau indique qu’il estime que le mouvement indépendantiste du Pendjabi est impliqué dans « l’endommagement des locaux diplomatiques et la menace de la communauté indienne du Canada et de ses lieux de culte ».

« Le lien entre ces forces et le crime organisé, les syndicats de la drogue et le trafic d’êtres humains devrait également être une préoccupation pour le Canada », aurait déclaré Modi à Trudeau, selon le communiqué.





Un militant sikh menacé remet en question le manque de communication avec la police



Les organisateurs du vote sikh affirment qu’ils ont été injustement représentés par l’Inde, affirmant que leur affiche référendaire – montrant un stylo plantant une arme à feu représentant le gouvernement indien – est une image favorable à la paix et à la démocratie montrant l’engagement du groupe à voter et à mener des actions non violentes.

La même affiche était l’une des principales raisons invoquées par le district scolaire de Surrey dans sa décision d’annuler la location d’une école prévue par les organisateurs du vote pour le vote.

Dans un communiqué, le district scolaire a déclaré avoir annulé la location du lycée Tamanawis une semaine avant l’événement parce que des affiches promotionnelles présentaient des images d’armes à côté du bâtiment de l’école.

Le district affirme que sa décision ne constitue ni une approbation ni une critique du mouvement et que des remboursements seront émis, mais les organisateurs ont déclaré qu’ils avaient l’intention d’engager des poursuites judiciaires pour ce qu’ils appellent une « rupture de contrat » et une violation des droits de la Charte sur la liberté d’expression. .