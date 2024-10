Du coffre-fort à l’exposition : le rôle des vitrines dans les bibliothèques du monde

Bibliothèque publique de New York. Image © Max Touhey – Bibliothèque publique de New York

Avant l’émergence de l’IA, d’Internet et de la télévision, les livres et les manuscrits étaient les principaux vecteurs de connaissances. Ces artefacts, qui font désormais écho aux voix du passé, ont joué un rôle fondamental dans la formation de notre héritage commun. Un moment charnière dans cette évolution s’est produit au XVe siècle avec l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, qui a révolutionné l’accès à l’information et jeté les bases de la démocratisation du savoir. En raison de leur importance historique et culturelle, de nombreux manuscrits et incunables anciens (livres imprimés au cours de la première période de la typographie) ont été conservés dans les bibliothèques et sont souvent restés dans l’ombre.

Partout dans le monde, les bibliothèques ont commencé à dévoiler ces collections au public, poussées par une ouverture croissante à mettre en valeur leurs « trésors ». Cela permet à un public plus large d’apprécier la richesse de ces matériaux historiques. Si cet effort favorise une compréhension plus approfondie du patrimoine culturel, il présente également plusieurs défis. L’un des aspects les plus critiques est la préservation, qui doit être soigneusement équilibrée avec des considérations fonctionnelles. Les décisions clés incluent la sélection et la conception de solutions de vitrines, telles que celles de Goppion, qui s’harmonisent avec le design et l’agencement intérieurs tout en offrant une protection efficace.

Bibliothèque publique de New York. Image © Max Touhey – Bibliothèque publique de New York

Dans les projets récents intégrant des vitrines pour exposer et protéger des objets historiques, les bibliothèques se sont distinguées par leur esthétique sobre, contrastant avec la transparence des vitrines. Cette juxtaposition permet aux expositions de se fondre parfaitement dans leur environnement, non pas en tant qu’éléments isolés mais en tant que partie d’un récit unifié qui renforce l’importance historique de l’espace. Les livres, documents et objets exposés deviennent des pièces qui suscitent la réflexion, reliant le passé au présent.

Les bibliothèques Bodléiennes. Image © John Cairns

La Bibliothèque Nationale de France est l’une des institutions les plus complètes dans le monde des bibliothèques et constitue l’un des exemples les plus complets à cet égard. En 2022, le Musée de la BnF, souvent considéré comme le cœur de la bibliothèque, a fait l’objet d’une importante rénovation qui a marqué le début d’une nouvelle ère axée sur l’élargissement et l’amélioration de l’accès à ses vastes collections.

900 pièces sont exposées dans cet espace galerie de 1 200 m², dont le manuscrit original de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, la partition manuscrite originale de Don Giovanni de Mozart et des gravures de Rembrandt et Picasso. Une collection d’une telle ampleur a nécessité une contribution significative de la part de Goppion, qui a incorporé plus de 100 vitrines et autres éléments de mobilier dans la conception. Par exemple, 37 vitrines verticales et 17 vitrines îlots de formes et de tailles variées ont été spécialement conçues pour répondre aux enjeux de présentation de matériaux fragiles.

La Bibliothèque Nationale de France. Image gracieuseté de Goppion

La Bibliothèque Nationale de France. Image gracieuseté de Goppion

Un autre exemple notable est le Bibliothèque du Congrès aux États-Unisoù une nouvelle salle d’exposition a été récemment inaugurée. Les objets exposés comprennent une sélection diversifiée d’objets qui mettent en valeur l’importance vaste et mondiale des collections de la bibliothèque, anciennes et modernes. Parmi eux se trouvent des tablettes cunéiformes datant de 2200 à 1900 avant JC et « Les sons de la Terre », le disque d’or créé pour les missions spatiales Voyager I et II. Cela illustre la gamme et l’adaptabilité des vitrines conçues pour protéger les objets historiques, quel que soit leur âge ou la technologie utilisée dans leur fabrication.

Pour cette exposition, une structure autoportante a été conçue avec quatre grandes vitrines, chacune mesurant 1 mètre de large, 4 mètres de haut et 7 mètres de long, couvrant une superficie de 24 x 5 mètres. Des défis spécifiques sont nés du sol en marbre historique et des murs en plâtre, empêchant tout attachement permanent à l’architecture du bâtiment. La structure devait être entièrement autoportante et légère pour ne pas dépasser la capacité de charge du plancher. L’aménagement intérieur nécessitait également de la flexibilité pour la rotation régulière des documents, ce qui a conduit à un design translucide qui maximisait la visibilité dans l’espace long et étroit de la galerie.

Bibliothèque du Congrès. Image gracieuseté de la Bibliothèque du Congrès

Bibliothèque du Congrès. Image gracieuseté de la Bibliothèque du Congrès

Dans un scénario alternatif avec une approche ciblée, le Bibliothèque du Trinity College abrite le Livre de Kells, l’un des trésors médiévaux les plus importants au monde. Réputé pour la qualité et l’abondance de ses illustrations, ce remarquable manuscrit remonte à 800 après JC. Sa préservation nécessitait des solutions techniques avancées en raison de son immense valeur.

La vitrine conçue pour le livre intègre des technologies telles que l’éclairage LED et le contrôle des incendies. La structure est un prisme carré autonome (mesurant 1,4 mètres de large et 2,0 mètres de haut) fabriqué à partir de matériaux certifiés sans COV. À l’intérieur, il dispose de systèmes qui assurent un taux de renouvellement de l’air de plus de dix jours, notamment un filtre à air, un contrôle passif de l’humidité et des systèmes de protection contre l’incendie et la chaleur. De plus, un rideau descend du plafond si l’alarme incendie se déclenche, isolant ainsi l’enceinte de l’environnement extérieur.

Bibliothèque du Trinity College. Image gracieuseté du Trinity College de Dublin

Ces mesures de protection sont renforcées par un enregistreur de données qui surveille en permanence la température, l’humidité et la lumière ultraviolette. Des supports réglables spéciaux permettent d’ouvrir le livre sans endommager son dos ou d’autres composants, tandis que les vitres sont solidement collées au cadre métallique, offrant ainsi une protection accrue contre la falsification. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées dans une vitrine discrète mais hautement technique, conçue avec les fonctionnalités nécessaires pour protéger les collections non seulement de cette bibliothèque mais également des principaux musées du monde.

Club Grolier. Image gracieuseté de Goppion

Bibliothèque nationale de Braidense. Image © Emilio Scoti

La liste des institutions illustrant le rôle crucial des vitrines dans la conservation et la présentation du patrimoine culturel est longue, notamment la Bibliothèque Braidense, le Club Grolier, la bibliothèque publique de New York, et les bibliothèques Bodléiennes. Dans chacun de ces contextes, les vitrines protègent les artefacts pour une préservation à long terme et favorisent un lien significatif entre les spectateurs et les connaissances transmises par ces objets. En tant que tels, ils sont essentiels non seulement en tant qu’éléments architecturaux mais également en tant qu’outils de préservation historique.

