Du coaching de jeux vidéo à une startup de 105 millions de dollars

Josh Fabian a une puce sur son épaule. Il est là depuis environ trois décennies, et ça continue.

Homme noir de 32 ans, Fabian a été adopté et élevé dès son plus jeune âge par un couple blanc qui a également nourri une distribution tournante d’enfants parfois troublés, à environ une heure de Pittsburgh. Partout où il allait, il se sentait isolé à cause de sa couleur de peau – et avait toujours quelque chose à prouver.

“Je me souviens de me sentir tellement invisible, de me sentir comme si je ne m’intégrais nulle part”, a déclaré Fabian à CNBC Make It. “[I] voulait être significatif… Être considéré comme le meilleur dans quelque chose, d’une certaine manière.”

La marginalisation peut être un puissant facteur de motivation, dit Fabian. Aujourd’hui, il est co-fondateur et PDG de Metafy, basée à Los Angeles, une plate-forme en ligne de 2 ans où les joueurs vidéo amateurs paient pour des sessions de coaching avec certains des meilleurs joueurs du monde.

Depuis son lancement au plus fort de la pandémie de Covid-19, Metafy a attiré plus de 50 000 utilisateurs et des milliers d’entraîneurs, y compris les meilleurs joueurs de jeux populaires comme “League of Legends” et “Super Smash Bros.” La société a levé près de 34 millions de dollars auprès d’investisseurs et a été évaluée à 105 millions de dollars en février.

Jusqu’à présent, le parcours de Metafy peut sembler être une histoire de démarrage quelque peu conventionnelle. Mais le parcours de Fabian, qui comprend vivre avec des coupons alimentaires à l’adolescence et devenir un “Yu-Gi-Ih!” joueur, ne l’est certainement pas.