Le chocolat, le bacon et le porridge sont les aliments qui, selon les centenaires, les ont aidés

Certaines des personnes les plus âgées de tous les temps ont survécu jusqu’à leur 110e anniversaire







Vivre pour célébrer son 100e anniversaire dépend en grande partie de la génétique et de la pure chance.

Mais il existe peut-être des moyens simples d’augmenter vos chances. Autrement dit, si vous tenez compte des conseils des personnes qui sont arrivées jusque-là.

De manger du bacon tous les matins et se gaver de chocolat, jouer à des jeux de société et éviter les hommes, ce sont quelques-unes des habitudes par lesquelles les personnes les plus âgées de tous les temps ne jurent que…

Garder le cerveau actif est l’habitude par laquelle Kane Tanaka, 119 ans, au Japon (en haut à gauche), a juré avant de mourir. Mais Jessie Gallan d’Aberdeen (en haut à droite) affirme que rester loin des hommes l’a aidée à vivre si longtemps. Maria Branyas Morera (en haut au centre), née à San Francisco, âgée de 116 ans, a donné la priorité à une existence calme, tandis que Susannah Mushatt Jones (en bas à gauche), qui a vécu jusqu’au même âge, était connue pour son amour des œufs et du bacon. Jeanne Calment (en bas au centre), qui a vécu jusqu’à 121 ans, un record, appréciait le chocolat et le vin rouge, tandis que Juan Vicente Pérez (en bas à droite), a parlé de l’importance de prendre le temps de prendre des vacances et de se détendre.

Kane Tanaka a vécu jusqu’à l’âge de 119 ans à Fukuoka, au Japon. Elle a dit que ses aliments préférés étaient le chocolat et les boissons gazeuses.

Gardez le cerveau actif

Jouer à des jeux de société et résoudre des énigmes étaient les passe-temps favoris de Kane Tanaka, né le 2 janvier 1903 dans la région sud-ouest de Fukuoka au Japon.

En 2019, elle a été classée comme la personne la plus âgée en vie par le Guinness World Records et en avril 2022, elle est décédée à l’âge de 119 ans.

Au cours de ses premières années, elle dirigeait diverses entreprises, dont un magasin de nouilles et un magasin de gâteaux de riz.

Mais lorsque demandé par Organisation nationale du tourisme du Japon en 2020, à propos de son « ikigai » – le concept japonais qui fait référence à la raison pour laquelle quelqu’un se lève le matin – elle a déclaré : « Je dirais de parler à beaucoup de gens.

“Pour moi personnellement, c’est aussi jouer à Othello, le jeu de société, et faire des énigmes mathématiques.”

Il a été démontré dans de nombreuses recherches que garder le cerveau actif grâce à des activités stimulantes et à la socialisation protège contre le déclin mental.

Tanaka a également révélé que sa routine quotidienne consistait à se réveiller à 6 heures du matin et à passer l’après-midi à étudier les mathématiques et à pratiquer la calligraphie.

Et même si elle parlait de son amour pour boissons gazeuses, café et chocolat, elle n’a jamais dit si elle pensait que cela l’avait aidée à devenir centenaire.

Malgré son amour pour les boissons sucrées et le chocolat, elle a recommandé quelques plats favoris de sa région natale de Fukuoka, notamment le ramen Hakata, le motsu nabe (ragoût d’abats), le mentaiko (œufs de poisson) et le mizutaki (potée de poulet).

Restez tranquille

Maria Branyas Morera, née à San Francisco, a donné la priorité à une existence calme et à éviter les « personnes toxiques » au cours de ses 116 ans de vie.

Maria Branyas, née à San Francisco, est devenue la personne la plus âgée du monde à 115 ans.

La “supercentenaire” – un titre donné aux personnes ayant dépassé l’âge de 110 ans – a déclaré au Guinness World Records qu’elle attribue sa longévité à “l’ordre, la tranquillité, de bonnes relations avec la famille et les amis, le contact avec la nature, la stabilité émotionnelle, pas de soucis, pas de regrets”. beaucoup de positivité et rester à l’écart des personnes toxiques ».

Malgré son âge, elle est active sur les réseaux sociaux, publiant fréquemment sur X, anciennement Twitter, avec l’aide de sa fille.

En décembre 2022, elle partagé des conseils sur l’alimentation et ont salué les bienfaits d’un aliment en particulier pour la santé.

Elle a écrit sur X : « Et un conseil, si vous me le permettez. À une époque où les régimes et les aliments miracles pour le bien-être et la santé ne cessent d’émerger, il est nécessaire de sauver le yaourt, un aliment tout au long de la vie aux propriétés positives infinies pour l’organisme.

Le yaourt est une bonne source de calcium et de protéines, ce qui est bon pour la santé des os et des muscles, selon le NHS. Mais rien ne prouve que manger du yaourt vous aidera à vivre plus longtemps.

Évitez les hommes

Rester à l’écart des hommes et manger beaucoup de porridge est la recette pour vivre au-delà de son 100e anniversaire, selon Jessie Gallan.

Avant de mourir à l’âge de 109 ans en 2015, la centenaire a confié tous ses secrets depuis sa maison de retraite à Aberdeen.

Jessie Gallan attribue sa longévité au fait de manger du porridge tous les jours et de rester loin des hommes

Elle a déclaré : « Mon secret pour vivre longtemps est de rester loin des hommes. Ils posent simplement plus de problèmes qu’ils n’en valent la peine.

«Je me suis également assuré de faire beaucoup d’exercice, de manger un bon bol de porridge chaud chaque matin et de ne jamais me marier.»

Le porridge est un grain complet qui réduirait jusqu’à 30 % le risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de diabète de type 2 lorsqu’il est consommé régulièrement dans le cadre d’une alimentation saine, selon le Association britannique de diététique.

Mangez du bacon et des œufs

Quatre tranches de bacon, d’œufs et de maïs moulu chaque matin ne semblent peut-être pas être le petit-déjeuner le plus sain, mais cela a vu Susannah Mushatt Jones atteindre l’âge de 116 ans.

Avant de mourir en mai 2016, la Brooklynite attribuait sa vieillesse à la bonne nourriture et aux nuits précoces.

Susannah Mushatt Jones a vécu jusqu’à l’âge de 116 ans et elle a tout attribué à son amour du bacon.

La super centenaire, qui se couchait à 19 heures tous les soirs et dormait 10 heures, ne jurait que par manger du bacon et des œufs brouillés au petit-déjeuner tous les jours, selon une assistante du centre pour personnes âgées de Brooklyn où elle vivait.

“Elle mangera du bacon toute la journée”, ont-ils déclaré au Poste de New York.

Cependant, il a été démontré que les viandes transformées comme le bacon, les saucisses et le jambon présentent un risque pour la santé. Le NHS prévient que manger beaucoup de viandes rouges et transformées augmente votre risque de cancer de l’intestin.

La viande transformée fait référence à la viande qui a été conservée par salaison, fumage ou salage ou simplement par ajout de conservateurs.

Mais ce n’est pas seulement le bacon qui la faisait tenir, Jones était également connue pour apprécier les petits luxes.

Sa nièce, Selbra Mushatt, a déclaré TEMPS en 2014 : « Une fois, alors qu’elle devait passer un ECG (scanner cardiaque), les médecins et les infirmières ont été surpris de la voir porter cette lingerie, et elle a dit : « Oh bien sûr, on ne peut jamais être trop vieux pour porter des trucs chics ». ‘.’

Mangez du chocolat

Jeanne Calment est officiellement la personne la plus âgée à avoir jamais vécu.

Mais elle ne suivait aucun régime strict et ne se souciait pas de sa santé. Au lieu de cela, elle fumait, buvait du vin rouge et mangeait du chocolat, selon les archives de sa vie colorée.

Jeanne Calment est décédée en 1997 à l’âge de 121 ans et a déclaré qu’elle mangeait beaucoup de chocolat, buvait du vin rouge et fumait.

En plus d’avoir la dent sucrée, elle appréciait également le foie gras et un riche ragoût local.

Elle est décédée en 1997 à l’âge de 121 ans et ce n’est qu’à l’âge de 117 ans que les médecins lui ont suggéré d’arrêter de fumer et de ne pas consommer de vin.

Calment, qui aimait jouer au tennis et au roller dans sa jeunesse, a affirmé avoir rencontré Vincent van Gogh en 1888 alors qu’il visitait le magasin de sa famille pour acheter une toile et l’avait décrit comme « très laid ».

Il existe cependant des preuves selon lesquelles le chocolat, en particulier le chocolat noir, pourrait en fait être bon pour la santé en raison de sa teneur élevée en flavanols.

Études suggèrent que la consommation d’aliments riches en composé naturel, notamment les pommes, les baies et le thé vert, pourrait améliorer la santé vasculaire et réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

Prenez le temps de vous détendre

Juan Vicente Mora du Venezuela commence sa journée avec une tasse de café avec un verre d’aguardiente

L’homme vivant le plus âgé du monde a célébré son 114e anniversaire en mai – et il attribue sa longévité au temps passé à se détendre et à un gobelet de canne à sucre local.

Juan Vicente Pérez, du Venezuela, commence sa journée avec une tasse de café accompagnée d’un verre d’aguardiente, un alcool à base de canne à sucre.

Aguardiente se traduit en anglais par eau de feu et contient un minimum de 29 pour cent d’alcool, bien que certains en contiennent jusqu’à 60 pour cent.

Pérez a donné le conseil, à son 113e anniversaire, de « travailler dur, se reposer pendant les vacances, se coucher tôt, boire un verre d’aguardiente tous les jours, aimer Dieu et le porter toujours dans son cœur ».

Cependant, il n’est pas conseillé de boire de l’alcool tous les jours. En fait, il est conseillé aux hommes et aux femmes de ne pas boire régulièrement plus de 14 unités par semaine, selon le NHS. Cela équivaut à six verres de bière ou à 10 petits verres de vin.