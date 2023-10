Du chic des sandales mal fagotées à l’attrait grand public : l’introduction en bourse de Birkenstock sera-t-elle une solution parfaite ?

jeC’est peut-être difficile à croire, mais les Birkenstocks étaient autrefois très démodées, les chaussures incontournables des hippies prêts à sacrifier le style pour le soutien de la voûte plantaire. Aujourd’hui, ces premiers adeptes du chic des sandales mal fauchées ont tout à gagner alors que le fabricant de chaussures allemand tente de consolider son attrait désormais grand public avec une cotation de plusieurs milliards de livres.

Mais l’introduction en bourse de cette semaine à New York – qui, en cas de forte demande pour ses actions, pourrait valoriser la marque de chaussures orthopédiques vieille de 250 ans à près de 8 milliards de livres sterling – sera-t-elle un tournant pour une marque fiable qui a été appréciée par les acteurs du secteur ? sais depuis des décennies?

L’éclat du marché boursier, avec la pression de réaliser une croissance des ventes chaque trimestre, n’est pas toujours un endroit confortable pour les entreprises privées – même celles qui ont une longue histoire de succès. D’autres fabricants de chaussures, comme Allbirds et Dr Martens, n’ont pas bien résisté aux récentes introductions en bourse, ce qui a jusqu’à présent été décevant pour les investisseurs.

Dans son discours aux investisseurs potentiels, le directeur général de Birkenstock, Oliver Reichert, qui est devenu le premier membre extérieur à la famille à diriger la société lorsqu’il en a pris la direction en 2013, a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une marque de chaussures ordinaire et qu’ils bénéficiaient d’une « opportunité générationnelle ». » pour acheter une partie de l’entreprise.

Les ventes de Birkenstock ont ​​augmenté de près de 30 % pour atteindre 1,1 milliard de livres sterling en 2022. Photographie : Benoît Tessier/Reuters

Avec ses chaussures, Reichert dit qu’elle « façonne l’air du temps depuis des décennies… obstinée dans un sens positif, insensible aux tendances de la mode et fièrement allemande ». Il ajoute : « Birkenstock est plus qu’une chaussure. C’est une façon de penser, une façon de vivre.

Hyperbole mise à part, se promener avec des sandales Birkenstock moulées à vos pieds correspond certainement au « mode de vie » introduit par la pandémie de coronavirus. Pendant la crise, l’intérêt pour les marques offrant confort et héritage s’est envolé et reste fort. Les travailleurs sont de retour au bureau, mais les codes vestimentaires sont plus détendus que jamais, sans sourciller si votre patron peut voir vos orteils plutôt que l’éclat de vos chaussures.

Cette ambiance détendue a aidé Birkenstock à déplacer 30 millions de paires l’année dernière, avec des ventes en hausse de près de 30 % pour atteindre 1,1 milliard de livres sterling, ce qui a généré un résultat net de 162 millions de livres sterling. Si vous aimez les Birkenstocks, vous les aimez, semble-t-il. Dans sa brochure flottante, la société se vante que les gens y restent fidèles depuis des décennies, un sondage auprès de clients américains révélant qu’ils possèdent en moyenne 3,6 paires.

Avec une clientèle composée à 72 % de femmes, Birkenstock bénéficie également d’un changement de mentalité chez les jeunes femmes qui ne considèrent plus les talons hauts et les chaussures délicates comme un idéal féminin. La société appelle cela la « percée du féminisme moderne », et le fait que Margot Robbie porte une paire de ses sandales roses Arizona à la fin du film Barbie sachant que Greta Gerwig dit peut-être tout.

Attention, cela aide également que ses sandales soient régulièrement vues aux pieds de stars de cinéma et de mannequins, notamment Kendall Jenner, Gigi Hadid et Kaia Gerber (les deux dernières ont même été vues en train de les porter avec des chaussettes).

Un sondage auprès des clients américains suggère qu’ils possèdent en moyenne 3,6 paires de Birkenstock. Photographie : Jeppe Gustafsson/Shutterstock

Louise Déglise-Favre, analyste de mode au sein du cabinet de conseil en vente au détail GlobalData, affirme que Birkenstock a réussi à changer complètement son image de marque, passant de celle d’une chaussure orthopédique à un incontournable de la mode.

« Birkenstock a réussi à transformer les approbations organiques des mannequins et des célébrités en une tendance de mode durable, grâce à la qualité et au confort de leurs produits, ainsi qu’en élargissant sa gamme à des designs et des couleurs plus à la mode tout en conservant son esthétique fondamentale », Elle ajoute.

Même si une cotation réussie constituerait un symbole de réussite et de légitimité au sein du secteur, la nécessité de plaire à un groupe plus large d’investisseurs pourrait conduire à une « dilution de l’identité de la marque », dit-elle.

Les analystes préviennent que le cordonnier franchit le pas dans des conditions de marché difficiles

Birkenstock a déclaré aux investisseurs qu’elle fixerait le prix de ses actions entre 44 et 49 dollars par action, ce qui permettrait de récolter jusqu’à 1,6 milliard de dollars (1,3 milliard de livres sterling) pour la société et son propriétaire de capital-investissement L Catterton, soutenu par la maison de couture de luxe française LVMH.

Toutefois, les analystes préviennent que le fabricant de chaussures franchit le pas dans des conditions de marché difficiles, avec des investisseurs inquiets du contexte économique et de la baisse de confiance des consommateurs, ainsi que des mauvais résultats des introductions en bourse d’autres marques de chaussures.

Le résultat, qui devrait être annoncé mercredi, marquera une nouvelle étape pour l’entreprise fondée en 1774 par Johann Birkenstock, un cordonnier, pour fabriquer des chaussures orthopédiques. L’entreprise est restée entre les mains de la famille fondatrice jusqu’en 2021, date à laquelle elle a vendu une participation majoritaire à L Catterton.

Alors, quel est le grand projet ? C’est toujours la même chose, selon Reichert. Ses cinq modèles principaux : les sandales Arizona, Madrid, Gizeh et Mayari, ainsi que le sabot Boston se taillent la part du lion des ventes et elle entend bien les réinventer chaque saison dans de nouvelles couleurs et matières.

Elle vise également à devenir une marque de chaussures pour toutes les saisons, avec davantage d’offres « à bout fermé », non pas des chaussettes mais des sabots, des baskets, des chaussures et des bottes qui utilisent toujours leur semelle intérieure exclusive qui reflète l’anatomie du pied. Cette initiative a déjà commencé et semble porter ses fruits jusqu’à présent. Après avoir introduit davantage de styles, notamment des versions doublées en peau de mouton et imperméables, les ventes du sabot Boston ont en moyenne doublé chaque année depuis 2020.

Birkenstock a une clientèle composée à 72 % de femmes. Photographie : Fabrizio Bensch/Reuters

Mamta Valechha, analyste de recherche sur les actions chez Quilter Cheviot, affirme que ses sandales ont fait de Birkenstock un nom connu, mais que cela pourrait rendre plus difficile la diversification.

« Vous voulez continuer à être connu pour ce produit très vendu, mais aussi proposer de nouvelles gammes pour développer l’entreprise, et cela peut être difficile », dit-elle. « Si vous regardez les introductions en bourse d’autres détaillants de chaussures, l’histoire récente n’a pas été tendre. C’est un marché difficile pour une introduction en bourse.

Reichert, cependant, est optimiste. Il dit que quand on dit que Birkenstock « vit un moment », il répond toujours que « ce moment dure depuis 250 ans et il continuera à durer ».