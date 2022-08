Du chauffage domestique à la bière, les coûts énergétiques stupéfiants alimentent la crise de l’inflation en Grande-Bretagne

Les Britanniques ont du mal à absorber les conséquences stupéfiantes de la crise de l’inflation dans leur pays, les coûts du carburant et de l’énergie devant monter en flèche jusqu’à trois fois plus qu’ils ne l’étaient au printemps.

Les prix du lait ont déjà augmenté de plus de 33 % d’une année sur l’autre; les jus de fruits et les conserves de légumes ont augmenté de plus de 15 pour cent.

Et une pinte de bière dans un pub londonien pourrait bientôt passer du prix actuel de 7 £ à 10 £. D’ici l’année prochaine, une pinte à 14 £ — soit plus de 20 $ CAN — n’est peut-être pas hors de question.

Les économistes qui observent les prix époustouflants pensent qu’il y a encore bien pire à venir.

“L’inflation est partout”, a déclaré Sanjay Raja, un économiste canadien de la Deutsche Bank qui surveille l’économie britannique. “C’est l’inflation énergétique. C’est l’inflation alimentaire. Ce sont les services. Et ils suivent tous des niveaux extraordinaires – c’est ce qui est inquiétant.”

L’inflation au Royaume-Uni est déjà à 10,1 %, le taux le plus élevé de tous les pays du G7. La Banque d’Angleterre prévoit que le taux augmentera à plus de 13% dans les semaines à venir, et certaines prévisions prévoient que l’inflation atteindra près de 19% d’ici janvier 2023.

REGARDER | L’inflation frappe durement l’Europe :

Le Royaume-Uni et l’Europe se dirigent vers la récession alors que l’inflation continue de grimper Les économies de l’UE et du Royaume-Uni sont en ruine, avec une récession désormais presque certaine. L’inflation ravage les budgets des ménages en Grande-Bretagne et en Europe où, contrairement au Canada, les pires hausses de prix sont encore à venir.

L’impact de la hausse des prix se fait sentir dans tout le pays, mais dans les communautés moins aisées de Grande-Bretagne, les effets sont particulièrement prononcés.

“Nous nourrissons 13 000 personnes par mois. Et je pense que ce nombre va continuer à augmenter”, a déclaré Neil Charlick, directeur général de Gillingham Street Angels, une organisation caritative de cette ville de 100 000 habitants située à environ 60 km à l’est de Londres. l’estuaire de la Tamise.

“Les gens ont du mal”

L’organisation à but non lucratif de Charlick exploite une banque alimentaire, des friperies et des bourses de vêtements qui ont explosé ces derniers temps à mesure que les factures alimentaires et énergétiques augmentent.

“Un grand nombre de personnes viennent chercher des trucs ; les gens ont tellement de mal. Les gens veulent des tasses, des assiettes, des bols, de la literie, je pense que des articles de base, des articles essentiels que nous tenons tous pour acquis”, a déclaré Charlick à CBC News à l’extérieur d’un des banques alimentaires de son organisme de bienfaisance.

Lors de la visite de CBC cette semaine, même pendant une tempête de pluie, les gens ont formé de longues files d’attente à l’extérieur, attendant la chance de ramasser des œufs et des légumes frais qui avaient été donnés par Morrison’s, l’une des principales chaînes de supermarchés de la ville.

Neil Charlick, qui dirige l’association caritative Gillingham Street Angels, a déclaré : « un nombre considérable de personnes viennent chercher des trucs ; les gens luttent tellement. (Lauren Sproule/CBC)

Sous une tente, plusieurs personnes ont feuilleté des racks d’uniformes scolaires donnés – chemises, pantalons et blazers. Acheter un ensemble neuf coûterait 136 £ (environ 200 $ CAN), a déclaré Lisa Dineen, qui a quatre enfants d’âge scolaire qui en ont besoin.

“Les uniformes scolaires sont très importants”, a-t-elle déclaré. “J’ai du mal à payer les factures, payer le gaz, l’électricité et nourrir mes enfants en même temps.”

L’inflation est “affligeante, pour être honnête”, a déclaré Sophie Young, qui a la cinquantaine et vit seule. Elle a déclaré que des problèmes de santé mentale l’empêchaient de travailler et que la hausse des prix avait rendu presque impossible l’achat de ce dont elle avait besoin avec son minuscule revenu fixe.

“J’ai tellement peur”, a-t-elle dit.

Le plafond énergétique augmente

Le dernier coup est survenu vendredi matin, alors que le régulateur britannique de l’énergie Ofgem a confirmé qu’un plafond imposé sur les factures d’énergie résidentielles augmentera bientôt de 80%.

En avril, les coûts énergétiques d’un ménage domestique au Royaume-Uni ont été plafonnés à une moyenne de 1 971 £ (3 018 $ CAN) par an. À partir d’octobre, le plafond passera à 3 549 £ (5 435 $) par an, soit 300 £ (450 $) par mois.

Les coûts et les taux de capitalisation devraient continuer à augmenter, avec certains prévisionnistes suggérant d’ici avril 2023, il atteindra 6 616 £ (10 131 $) – une augmentation de près de 300% en une seule année.

Des pylônes électriques sont vus près d’Ashford, en Grande-Bretagne, en août. Vendredi, le régulateur de l’énergie du pays a annoncé une forte augmentation du plafond des prix résidentiels. (Toby Melville/Reuters)

Le plafond plus élevé est destiné à permettre aux fournisseurs d’énergie britanniques de payer des prix de gros du gaz plus élevés sur le marché international.

Les hausses énergétiques auront d’énormes répercussions sur le taux d’inflation du pays.

Un mélange de facteurs nationaux et internationaux

La crise économique est en partie artisanale et en partie le résultat de la guerre en Ukraine, qui a fait grimper les prix mondiaux de l’énergie, en particulier du gaz naturel.

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, la Grande-Bretagne n’importait que 4% de son approvisionnement énergétique de Russie, explique le professeur Karen Turner du Center for Energy Policy de l’Université de Strathclyde. Mais avec la Russie qui étouffe le gaz au reste de l’Europe en représailles aux sanctions sévères, Turner dit que la guerre a mis en place une concurrence féroce pour les approvisionnements restants.

“De toute évidence, vous avez des pays comme l’Allemagne qui ont été fortement dépendants du gaz russe. S’ils n’obtiennent pas leur gaz de Russie, ils sont en concurrence sur les mêmes marchés que nous”, a déclaré Turner.

Alors que tous les pays d’Europe sont aux prises avec les mêmes défis inflationnistes, la pénurie d’énergie en Grande-Bretagne est particulièrement aiguë, car plus de 40 % de son électricité est produite à partir de gaz naturel.

En comparaison, l’Europe dans son ensemble se rapproche de 25 % de son électricité en brûlant du gaz. Au Canada, le montant est plus près de 10 %.

Turner affirme que les énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne, offrent à la Grande-Bretagne un moyen de sortir de sa dépendance au gaz, mais la transition est encore dans des années.

La candidate à la direction conservatrice Liz Truss, qui espère remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre, a proposé des réductions d’impôts pour alléger la pression sur les finances des citoyens. (John Sibley/Reuters)

“Les gens chauffent encore leurs maisons au gaz, donc obtenir une énorme quantité d’électricité verte ne va pas les aider à le faire”, a-t-elle déclaré.

Le parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne, qui est au milieu d’une course à la chefferie pour remplacer le Premier ministre sortant Boris Johnson, est divisé sur la manière de répondre à la crise de l’inflation.

Johnson a déclaré mardi que les consommateurs britanniques devraient “maintenir le cap” afin de “vaincre les maux de [Russian President Vladimir] Poutine.” Parmi les électeurs britanniques, l’appétit de continuer à aider l’Ukraine reste fort.

Un « pipeline de trésorerie » promis

Mais les conservateurs ont été critiqués pour ne pas en faire plus pour aider les consommateurs. Le chef d’un important service public d’électricité écossais a proposé de geler les factures d’énergie pendant deux ans et de fournir aux sociétés énergétiques 100 millions de livres sterling pour couvrir leurs pertes, un plan profondément impopulaire auprès de certains groupes, qui le considèrent comme un sauvetage massif des entreprises.

Au lieu de cela, l’administration intérimaire de Johnson a suggéré qu’un « pipeline d’argent » viendra bientôt pour aider les consommateurs, mais précisément à quoi cela ressemblera sera une décision pour le successeur de Johnson.

L’espoir de leadership Liz Truss a déclaré qu’elle réduirait largement les impôts, tandis que l’ancien chancelier Rishi Sunak a déclaré qu’il réduirait la TVA (ou taxe de vente) sur les factures d’énergie et donnerait de l’argent aux ménages les plus pauvres pour les aider à faire face. Le parti travailliste d’opposition s’est engagé à dépenser plus de 29 milliards de livres sterling (44 milliards de dollars) pour geler les tarifs de l’énergie à leur niveau actuel.

Quelle que soit la réponse, Raja, l’économiste canadien, affirme que le pays ressentira probablement encore des difficultés économiques importantes.

“Nous ne sommes pas tout à fait convaincus que tout type de soutien budgétaire que nous recevons … sera suffisant pour éviter au moins une légère récession”, a déclaré Raja.

Pintes chères

Le plafonnement des prix annoncé vendredi par le régulateur britannique du gaz ne s’applique pas aux entreprises, et l’association qui représente les 47 000 pubs britanniques, pour sa part, prévient que les conséquences pour l’industrie seront désastreuses.

“La réalité est que l’énergie est une grande partie de ce qui nous empêche d’être rentables en ce moment. Et cela pourrait paralyser les pubs et ces pubs pourraient fermer, et fermer pour de bon”, a déclaré Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association.

L’association qui représente les propriétaires de pubs et les brasseurs de bière britanniques affirme que seul un sur trois des 47 000 pubs du pays réalise des bénéfices et que la crise de l’inflation pourrait en finir avec beaucoup d’entre eux. (Pascal Leblond/Radio-Canada)

“Mes brasseurs ont vu leurs factures d’énergie augmenter considérablement ainsi que l’inflation de leurs coûts tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.”

La guerre en Ukraine a fait grimper les prix internationaux de tous les types de céréales et de houblon utilisés par les brasseurs britanniques, car une grande partie de l’approvisionnement mondial provient d’Ukraine ou de Russie.

Seul un pub britannique sur trois est rentable, dit McClarkin, et les hausses d’énergie pourraient anéantir cela.

Ces derniers temps, les tabloïds britanniques ont été pleins de histoires terribles sur la hauteur d’une pinte de bière. McClarkin dit qu’une pinte de 10 £ (15 $ CAN) est certainement une possibilité, mais à un moment donné, elle dit que les clients cesseront tout simplement de payer.

Cela se produit déjà avec certains repas dans les pubs, dit-elle, notant qu’un steak de huit onces dans un pub en bas de la rue coûte 35 £ (53 $).

“Peu de gens vont payer ça pour un steak”, a-t-elle déclaré. “Donc des [pubs] ont complètement retiré le steak du menu.”