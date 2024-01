Du cash à dépenser ? Voici comment les Patriots pourraient le dépenser en agence libre de la NFL – NBC Sports Boston

Du cash à dépenser, dites-vous ? Ça a l’air amusant. Mais comment?

Lorsque Jerod Mayo a parlé au Greg Hill Show de WEEI plus tôt cette semaine et a suggéré de manière ludique que lui et ses collègues du front office des Patriots prévoyaient de mettre le feu à l’argent de Robert Kraft, ce qu’il n’a pas partagé, c’est son plan sur la façon de le faire.

C’est compréhensible. Le marché des agents libres est imprévisible et les Patriots n’ont pour le moment rien de comparable à une équipe d’entraîneurs pleinement étoffée. Cela signifie qu’évaluer l’identité des Patriots sur le terrain (offensivement, en particulier) est extrêmement difficile à l’heure actuelle.

Mais il existe des domaines clairement identifiés qui devraient être prioritaires, presque quel que soit le plan offensif choisi. Abordons quelques-uns de ces problèmes pour les Patriots tout en « brûlant » certaines de leurs ressources disponibles dans le processus.

Re-signer l’OL Mike Onwenu

De tous les agents libres imminents des Patriots, Mike Onwenu pourrait être le plus indispensable. Dans l’état actuel des choses, l’équipe ne dispose pas d’un tacle offensif éprouvé sous contrat.

Selon une source de la ligue, la valeur d’Onwenu sur le marché libre pourrait se situer autour de 15 millions de dollars par saison sur quatre saisons. Pour quelqu’un qui peut jouer au football de calibre débutant à deux postes différents, c’est plus que raisonnable et le placerait dans une fourchette de prix similaire à celle où réside actuellement le plaqueur droit de Cleveland, Jack Conklin.

ESPN a rapporté récemment que les Patriots savent “essentiellement” qu’ils ne pourront pas ramener Onwenu, mais une source de l’équipe a indiqué qu’il y a une réelle affinité pour le jeu d’Onwenu dans le bâtiment et qu’ils aimeraient le retrouver à Foxboro pour 2024 et au-delà. S’ils ne parviennent pas à faire quelque chose, la situation des Patriots au niveau du plaquage l’année prochaine pourrait être moche.

Le plafond d’Onwenu pour 2024 pourrait s’élever à environ 8 millions de dollars si son accord ressemble à celui de Conklin.

Signer WR Calvin Ridley

Si les Patriots peuvent acquérir Tee Higgins en tant qu’agent libre, ils devraient le faire. Mais les Bengals ne le laisseront peut-être pas aller aussi loin. Le qualifier de solution à court terme au problème du paiement du quart-arrière Joe Burrow et du receveur Ja’Marr Chase tout en ayant encore de l’argent semble raisonnable pour Cincinnati.

Cela signifie que Ridley pourrait être la meilleure option pour les Patriots. Après avoir raté toute l’année 2022 en raison d’une suspension de jeu et la moitié de 2021 lorsqu’il a quitté les Falcons pour des raisons de santé mentale, l’ancienne star de l’Alabama a accumulé une saison de 1 000 verges à Jacksonville.

Il est une option plus explosive que son compatriote Michael Pittman, et il donnerait aux Patriots le jus dont ils ont tant besoin dans leur salle de réception. Entrer en 2024 avec un duo de premier plan composé de Ridley et DeMario “Pop” Douglas n’est pas suffisant pour épater le reste de la ligue, mais c’est une amélioration.

Selon Pro Football Focus, Ridley pourrait conclure un accord qui lui rapporterait environ 16,5 millions de dollars par saison. Si tel est le cas, les Patriots pourraient lui proposer un contrat de trois ans qui porterait sur un plafond d’environ 9 millions de dollars pour la première année.

Appliquer une étiquette de franchise à TE Hunter Henry

Donner à Hunter Henry un salaire de « franchise » peut sembler riche, mais comme les salaires au poste final serré ont été relativement supprimés depuis des années, l’étiquette n’est pas trop lourde. Selon les projections d’Over the Cap, le montant des sommes serrées en 2024 s’élèverait à un peu plus de 12 millions de dollars. Et Henry en vaudrait la peine.

Mayo a récemment décrit Henry comme l’un des deux leaders offensifs dans le vestiaire des Patriots, avec David Andrews. Le fait qu’Henry ne soit pas sous contrat pourrait être un peu effrayant. Il reste un ailier rapproché compétent. Il semble être un bâtisseur de culture. Et le tag pourrait être la meilleure option pour la Nouvelle-Angleterre s’ils veulent s’assurer de pouvoir le garder.

Avec ces trois mouvements, les Patriots auront dépensé environ 29 millions de dollars en espace de plafond pour 2024. Pour une équipe qui pourrait disposer de plus de 80 millions de dollars d’espace si elle choisit de libérer JC Jackson, cela laisse beaucoup de reste pour combler d’autres trous sur le liste, payez la classe des recrues et effectuez des signatures en cours de saison.

La signature du quart-arrière vétéran Jacoby Brissett, par exemple, pourrait coûter environ 8 millions de dollars puisque c’est ce qui l’a poussé à signer à Washington la dernière intersaison. Il pourrait être la barbe grise sage dans la salle des quarts si les Patriots repêchaient une recrue au troisième rang du classement général. Aucun problème.

Espèces. À. Brûler. Souviens-toi?

Cependant, bien le dépenser sera la clé pour que les Patriots réorganisent leur liste le plus rapidement possible pour démarrer l’ère Mayo du bon pied.