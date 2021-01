Et en Australie, où le gouvernement conservateur se rapproche du président Trump depuis des années et s’est abstenu de le critiquer directement pour les violences à la Maison Blanche, la suspension du président des plateformes de médias sociaux semble avoir conduit ses alliés à émettre une défense étonnamment vocale de le droit de dire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, même si ce n’est pas vrai ou si proche du faux que c’est un peu absurde.

« Vous pourriez regarder là-bas et dire que le ciel est bleu et que je peux voir d’ici qu’il est gris, » il a dit aux journalistes locaux . «Si nous sortons de sous cette rotonde, il y a probablement des taches bleues.»

Ses commentaires interviennent alors que le Premier ministre et le Premier ministre par intérim ont tous deux réfuté les appels à la censure de deux collègues du parti, Craig Kelly et George Christensen, qui ont diffusé (principalement sur Facebook) des affirmations selon lesquelles des extrémistes d’extrême gauche étaient impliqués dans le siège du Capitole. avec un flux constant de désinformation sur le coronavirus.

Et pourtant, ces deux législateurs ne sont ni censurés ni critiqués publiquement par leurs collègues du parti. Ils sont également deux des parlementaires les plus populaires du pays sur Facebook. Depuis le début du mois, un ou plusieurs de leurs messages figurent dans le top 5 des messages publiés par tous les politiciens australiens sur la plate-forme chaque jour prévu pour le 1er janvier, selon données sur les réseaux sociaux provenant d’un journaliste du radiodiffuseur national australien.

Qu’est-ce que tout cela dit de la politique australienne?

Le parti travailliste adverse a critiqué le refus du gouvernement de les censurer, le chef de l’opposition Anthony Albanese déclarant: «Il est grand temps que les gens n’aient pas de plate-forme pour répandre la haine, pour répandre des mensonges.

Mais plus généralement, peut-être la politique de l’Australie et des États-Unis montre-t-elle qu’une fois qu’un parti politique s’engage à autoriser la désinformation et que ses électeurs aiment ce qu’ils lisent et voient, il est très difficile d’inverser le cours.

