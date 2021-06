« Du bureau de Donald J. Trump »: l’ancien président tue un blog

WASHINGTON – « Du bureau de Donald J. Trump » n’est plus.

L’ancien président a fermé un blog qu’il avait créé il y a tout juste un mois, bien que bon nombre de ses déclarations écrites qui y figuraient restent sur son site Web traditionnel, a déclaré mercredi un porte-parole.

Trump a utilisé le blog de courte durée comme alternative à Twitter, Facebook et d’autres sites de médias sociaux qui l’ont interdit en raison de ses fausses déclarations constantes sur la défaite électorale de l’année dernière contre le président Joe Biden.

Le porte-parole de Trump, Jason Miller, a déclaré que le blog, intitulé « From The Desk of Donald J. Trump », a été conçu pour être temporaire alors que l’organisation développe son propre site de médias sociaux.

« C’était juste auxiliaire des efforts plus larges que nous avons et sur lesquels nous travaillons », a déclaré Miller.

Miller a déclaré qu’il ne savait pas quand une plate-forme de médias sociaux Trump pourrait être lancée.

La plupart des déclarations écrites de Trump jusqu’en mai, qui incluent des mensonges sur la « fraude électorale » et des attaques contre Biden et les républicains anti-Trump, apparaissent toujours sur le site Web de l’ex-président.

Les collaborateurs de Trump ont annoncé le blog le 4 mai, en publiant une vidéo faisant de la publicité « directement depuis le bureau de Donald J. Trump » et comprenant des références à son interdiction des médias sociaux.

Twitter et Facebook ont ​​interdit Trump après ses déclarations à la suite de l’émeute au Capitole américain le 6 janvier, lorsque ses partisans ont tenté d’arrêter la confirmation par le Congrès des votes électoraux qui ont placé Biden à la Maison Blanche.

Les critiques de Trump ont savouré la disparition du blog.

Le Lincoln Project a tweeté : « Parti, mais [easily] oublié. »