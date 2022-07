Du bunker de Kharkiv au stade de Wembley : l’Ukrainienne Kateryna Monzul arbitrera la finale de l’Euro 2022 | Nouvelles du Royaume-Uni

Kateryna Monzul arbitrera ce soir la finale de l’Euro 2022 entre l’Angleterre et l’Allemagne au stade de Wembley, des mois après avoir fui l’Ukraine.

La femme de 41 ans vivait à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, jusqu’à l’invasion de son pays par la Russie en février.

Pendant cinq jours, elle s’est cachée sous terre chez ses parents, avant de quitter son pays natal avec ses deux sœurs et leurs trois enfants.

“C’est un moment très émouvant pour moi, et j’en profite”, a déclaré Monzul, qui a débuté comme arbitre international en 2004.

“Mon cœur bat déjà vite. C’est le moment où un rêve que vous avez devient réalité.”

“Mais je dois dire que c’est aussi un moment où je me sens responsable, car je vais arbitrer un match de football important.”

Monzul deviendra le premier officiel ukrainien à arbitrer une finale de l’Euro féminin, menant les deux équipes devant une foule à guichets fermés.

Elle s’est sentie fière et joyeuse lorsqu’elle a rappelé ses proches en Ukraine pour leur annoncer sa sélection pour le grand match.

Lorsqu’elle “a entendu leur réponse heureuse et positive”, elle a réalisé “à quel point c’était important pour eux ainsi que pour moi”, a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette année, Monzul a traversé la Moldavie, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque avant d’arriver en Allemagne et plus tard en Italie, où elle a poursuivi sa carrière d’arbitre.

“C’était stressant et difficile”, a-t-elle déclaré. “Quand nous avons quitté l’Ukraine, nous n’avions aucune idée de la prochaine étape pour nous.”

“Donnez aux filles une chance de jouer au football”



L’année dernière, Monzul est devenue la première femme à prendre en charge un match masculin en Angleterre, lors de leur match de qualification pour la Coupe du monde contre Andorre en octobre.

Elle est entrée dans l’histoire en tant que première femme officielle à superviser des matches de la Premier League masculine ukrainienne en 2016.

Monzul a également pris en charge trois Coupes du monde féminines, dont la finale de 2015 lorsque les États-Unis ont battu le Japon 5-2, ainsi que des matches masculins en Europa League et Europa Conference League en plus de la Ligue des Nations.