Du bon temps à venir au tournoi de pickleball pour la santé mentale à Penticton

Près de 170 joueurs de pickleball de toute la Colombie-Britannique se rendront sur les terrains de pickleball de Penticton pour un tournoi visant à soutenir la santé mentale les 15, 16 et 17 septembre.

Le tournoi comprendra des doubles masculins, des doubles mixtes et des doubles dames. Les niveaux de jeu débutants à avancés seront exposés sur les terrains du Penticton Senior’s Drop-In Centre tous les trois jours.

C’est la deuxième année que le tournoi de pickleball a lieu pour sensibiliser le public et recueillir des fonds pour l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) de South Okanagan Similkameen, qui organise l’événement en partenariat avec le Penticton Pickleball Club.

Le tournoi caritatif de pickleball de l’année dernière a été un succès retentissant puisqu’ils ont atteint leur objectif de collecte de fonds de 50 000 $ avant même le début de l’événement d’un week-end.

Ce tournoi très attendu est conçu pour promouvoir l’interaction et établir des liens entre les joueurs, favorisant ainsi un sentiment de communauté au sein de la famille du pickleball. Les joueurs du tournoi sont âgés de 14 à 80 ans, ce qui montre à quel point le pickleball est inclusif pour tout le monde, ont déclaré les organisateurs du tournoi.

« Le tournoi Pickleball pour la santé mentale a pour but de s’amuser et de soutenir la santé mentale », a déclaré Leah Schulting, directrice générale de la succursale locale de l’ACSM. « Le tournoi est une célébration et un soutien à la santé mentale pour tous, dans le but de mettre la santé mentale au premier plan. »

Tout le monde est encouragé à venir sur les terrains et à admirer le superbe pickleball exposé. Il y aura aussi de la musique, un food truck, du 50/50 et beaucoup de plaisir.

