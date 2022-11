Du Bhoutan à la Libye, pays sans services ferroviaires

Indian Railways possède non seulement l’un des réseaux ferroviaires les plus longs, mais aussi le plus complexe au monde. Les chemins de fer sont l’un des moyens de transport les plus anciens et les plus importants qui permettent aux gens de voyager, à la fois à l’intérieur et à travers les pays. Mais saviez-vous que certains pays n’ont pas de réseau ferroviaire ? Aujourd’hui, nous allons les éclairer.

Bhoutan

Plus petit pays d’Asie du Sud et voisin de l’Inde, le Bhoutan ne dispose d’aucun réseau ferroviaire. L’Inde envisage de le connecter au réseau des chemins de fer indiens. Le plan est de relier Tori Bari au Népal à Hasimara au Bengale occidental, et cette ligne passera par le Bhoutan.

Andorre

L’Andorre est le 11e plus petit pays du monde en termes de population. Le pays n’a jamais eu de réseau ferroviaire et la gare la plus proche pour les habitants du pays est la France. Un service de bus relie l’Andorre à la France pour les personnes qui souhaitent prendre le train.

Libye

La Libye avait auparavant un réseau ferroviaire, mais les chemins de fer ont été déracinés pendant la guerre civile. Il n’y a pas eu de service ferroviaire opérationnel en Libye depuis 1965. Les travaux sur les chemins de fer reliant Ras Ajdir et Syrte avaient commencé en 2001, et les chemins de fer reliant Ras Ajdir et Tripoli étaient en cours de préparation pour des opérations dans le pays en 2008 et 2009.

Koweit

Pays disposant de plusieurs réserves pétrolières, le Koweït ne dispose pas non plus de réseau ferroviaire. Certains projets ferroviaires ont été prévus au Koweït qui relieront la ville à Oman. Ce sera un réseau ferroviaire du Golfe de 1200 milles de long.

Chypre

Chypre n’a pas de réseau ferroviaire opérationnel. Bien que le pays ait eu un réseau ferroviaire de 1905 à 1851, il a été fermé pour des raisons économiques. L’extension de la ligne ferroviaire a été lancée par Cyprus Mine Corporation, mais elle a été fermée en 1974.

D’autres pays comme le Timor oriental, Maurice, Oman, le Qatar, le Rwanda, Saint-Marin et bien d’autres n’ont pas non plus de réseau ferroviaire.

