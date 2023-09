Du béton Raac trouvé dans les aéroports d’Heathrow et de Gatwick

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Du béton sujet à l’effondrement est présent dans les bâtiments des deux aéroports les plus fréquentés de Grande-Bretagne, ont confirmé les autorités de l’aviation.

Heathrow et Gatwick ont ​​tous deux révélé vendredi après-midi qu’ils avaient effectué des inspections structurelles du matériau.

Heathrow, qui a accueilli 62 millions de passagers l’année dernière, a déclaré qu’il prenait des « mesures correctives » pour assurer la sécurité et qu’il travaillait sur un plan à long terme pour garantir la sécurité.

Et Gatwick, qui a transporté environ 33 millions de personnes en 2022, a déclaré qu’il tenait un registre des bâtiments contenant du Raac et que ses inspections régulières n’avaient révélé aucune inquiétude.

Le béton cellulaire autoclavé armé ou Raac est une alternative légère au béton standard qui était principalement utilisé dans les toitures plates, mais également dans les sols et les murs des bâtiments entre les années 1950 et 1990.

Mais au cours des dernières années, Raac a échoué dans de nombreux domaines – s’effondrant sans avertissement.

Cela a incité les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments publics à prendre des mesures urgentes là où ils sont présents.

Un porte-parole d’Heathrow a déclaré : « L’industrie est consciente et a pris des mesures correctives qui devraient être prises dans les bâtiments contenant ce matériau. La sécurité des passagers et des collègues sera toujours notre première priorité. Nous continuerons à informer les parties prenantes du secteur à mesure que nos plans pour des solutions permanentes progressent.

Et un porte-parole de Gatwick a déclaré : « Nous avons un registre des emplacements contenant du Raac sur le campus de l’aéroport, qui sont étroitement surveillés par le biais d’un régime régulier d’inspection structurelle complète. Notre inspection la plus récente en juin 2023 n’a soulevé aucune préoccupation et nous continuerons à effectuer une surveillance régulière.