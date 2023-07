Du 16 juin au 1er juillet 2023 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports du shérif du comté de Kane sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Corey L. Hart, 32 ans, du bloc 2500 de Fallbrook Drive, Hampshire, a été accusé le 16 juin de conduite sous l’influence, transport d’alcool ouvert dans un véhicule à moteur, refus de céder le virage à gauche. Les députés ont été appelés à un accident de deux véhicules sur la route 31 à Longmeadow Parkway dans le canton de Dundee peu avant 17 heures.

• Thomas P. Will, 56 ans, du bloc 35W500 de Sunnyside Avenue, canton de St. Charles, a été accusé le 25 juin de conduite sous influence, de dommages criminels à la propriété, de transport d’alcool ouvert dans un véhicule à moteur et de conduite désordonnée. Des adjoints ont été convoqués à la résidence peu avant 18h30 concernant un locataire en cours d’expulsion. Le propriétaire a déclaré aux députés que Will aurait crevé un pneu sur son véhicule. Alors que les adjoints parlaient au propriétaire, Will est arrivé dans une Chevrolet Equinox 2021 argentée et a ensuite été accusé de conduite avec facultés affaiblies.

• Nickolas S. Gillingham, 25 ans, du bloc 700 de Russet Lane, Streamwood, a été accusé le 26 juin de batterie. Les députés ont été appelés au bloc 34W800 de Clyde Parkway, canton de St. Charles vers 23 h 30 en réponse à une dispute verbale entre un petit ami et le père de la petite amie qui est devenue physique.

• Alexis Esquivias, 20 ans, du bloc 300 de Belmont Avenue, Elgin, a été accusé le 1er juillet de possession de marijuana dans un véhicule à moteur à l’extérieur d’un conteneur approuvé et d’avoir dépassé la limite de 26 à 34 milles. Le véhicule d’Esquivias immatriculé à 77 milles à l’heure dans une zone de 45 mi/h sur Randall Road au nord de Middle Creek Lane, canton de St. Charles à 6 h 30

• Jesus Angel Rojas-Reyes, 22 ans, du bloc 600 de la 11e rue, DeKalb, a été inculpé le 1er juillet de crime aggravé de conduite sous l’influence, de conduite sous l’influence et de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %. Les députés ont été appelés au pâté de maisons 10N400 de Burlington Road dans le canton de Burlington peu après 2 h 30 parce qu’un témoin a rapporté avoir vu une BMW argentée de 1998 qui a été écrasée contre un arbre. Les députés ont trouvé le véhicule sur Ellithorpe Road, à l’ouest de Burlington Road avec Rojas-Reyes affalé sur le volant. Un test respiratoire a montré plus tard que Rojas-Reyes avait une alcoolémie de 0,118%. Il doit comparaître devant le tribunal le 9 août.