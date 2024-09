Dryden veut transformer les troncs d’arbres en œuvres d’art

Les artistes sont invités à soumettre des expressions d’intérêt pour sculpter deux grands troncs de peuplier dans un parc urbain.

DRYDEN – La ville de Dryden souhaite créer une œuvre d’art public à partir de deux troncs d’arbres au parc Cooper.

Les artistes de la région sont invités à soumettre des expressions d’intérêt pour sculpter deux grands troncs de peuplier dans le parc, situé entre Earl Avenue et la rivière Wabigoon.

L’appel à manifestation d’intérêt (EOI) de la ville, publié sur le site Web de la municipalité site webaffirme que l’art sculpté dans les troncs devrait transmettre « l’importance culturelle et historique de leur emplacement le long de la rivière Wabigoon ».

L’appel à manifestations d’intérêt précise en outre que la préférence sera accordée aux artistes autochtones et « qui ont de l’expérience et des connaissances en matière d’histoire et d’art locaux autochtones ».

La date limite d’inscription est le 23 octobre.

Il y a quelques années, la ville a retiré les branches mortes et les lourdes cimes des deux vieux arbres. Selon la ville, les arbres ne vivaient plus et ne poussaient plus.

La ville a déclaré qu’elle ne pouvait pas encore divulguer si des manifestations d’intérêt avaient été reçues.

« Ces informations ne seront partagées publiquement qu’une fois le processus d’EOI clôturé », a déclaré Colleen Brosseau, responsable des projets spéciaux, dans un courriel adressé à Newswatch.