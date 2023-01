Druski a arnaqué et travaillé chez Red Lobster avant de devenir célèbre | CLUB SHAY SHAY

Shannon Sharpe et Druski discutent de la vie de Druski avant son ascension vers la gloire. Druski révèle qu’il a abandonné Georgia Southern parce que son esprit n’y était pas. Il a ensuite trouvé l’inspiration chez Steve Harvey, Sean ‘P.Diddy’ Combs et d’autres. Druski détaille ensuite son éducation familiale, ses inspirations comiques et révèle qu’il escroquait et travaillait chez Red Lobster avant son ascension vers la gloire.



