Drunken EastEnders fait l’horreur de la grossesse de Whitney Dean

La vie de Zack Hudson d’EASTENDERS est bouleversée par un visiteur surprise avec une bombe qui cause des problèmes à Whitney enceinte.

La semaine prochaine sur le feuilleton de la BBC, Zack vérifie avec Whitney qu’elle est heureuse pour lui d’accepter le travail sur le bateau de croisière, et, pensant que c’est ce qu’il veut, elle lui dit d’y aller.

Zack et Whitney se disputent après que Zack ait reçu un visiteur surprise avec des nouvelles qui changent sa vie

Whitney s'inquiète du manque d'enthousiasme de Zack pour l'échographie de leur bébé

Plus tard, Chelsea lui colle un collier et lui dit que Whit ne veut pas qu’il parte.

Il est en colère d’avoir subi la pression de Chelsea car il n’accepte le travail que pour gagner beaucoup d’argent pour subvenir aux besoins du bébé, mais il se calme et refuse plus tard l’opportunité.

Whitney est ravie, mais le bonheur de Zack est de courte durée lorsqu’il aperçoit une vieille connaissance Brett.

Zack a pour mission de convaincre Ravi de lui donner le rôle de chef cuisinier et une augmentation de salaire à Walford East.

Whitney joue le rôle de sa pom-pom girl, mais les choses tournent terriblement mal alors que Zack repère son vieil ami Brett et est secoué par sa présence.

Au cours d’une confrontation houleuse plus tard, Zack tente d’effrayer Brett pour qu’il quitte Walford.

Mais Brett lâche une bombe sur sa santé qui bouleverse le monde de Zack car cela l’affecte aussi.

Whitney est ravie d’apprendre que Zack a convaincu Ravi de lui donner une seconde chance, mais s’inquiète de son manque d’enthousiasme à propos de l’échographie de leur bébé car Zack est dans le déni total après la bombe de Brett.

Un Zack brisé se rend plus tard au club pour noyer son chagrin et se retrouve dans une dispute ivre avec Whitney.

Zack continue de boire et dans un accès de rage et de peur, brise un verre, se coupe la main et s’effondre.

Sharon sait que quelque chose ne va pas avec Zack et lui dit qu’elle est là pour lui chaque fois qu’il est prêt à parler.

Chelsea n’accepte pas le changement d’avis de Zack à propos du bébé et est déterminée à lui donner raison.

Zack est seul dans la cuisine de Walford East quand il a un accident et il s’effondre et sanglote.

Zack sera-t-il honnête avec Sharon et Whitney sur ce que Brett lui a dit ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Zack sera-t-il honnête avec sa sœur Sharon ?

Chelsea a des questions pour Zack