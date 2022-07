Drunk ‘Brit’ essaie de sortir la fenêtre du vol avant de charger pour le cockpit

Un homme ivre aurait tenté de donner un coup de pied aux fenêtres d’un vol de Virgin Atlantic lors d’un effondrement transatlantique – obligeant une femme à laisser tomber son bébé.

Le passager « indiscipliné », que l’on croit être un Britannique, a forcé l’équipage frénétique du vol d’Heathrow à Los Angeles à détourner l’avion vers Salt Lake City mardi.

Le vol Virgin Atlantic à Los Angeles a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Salt Lake City Crédit : Twitter

Le passager « indiscipliné » a été maîtrisé par les marines américains à bord avant d’être transporté hors de l’avion, ont déclaré des témoins. Crédit : Twitter

L’arrêt imprévu s’est produit vers 16 h 30, heure locale, après que le passager tapageur est devenu fou, ont déclaré des témoins au Sun.

L’homme non identifié, qui voyageait avec sa compagne et son enfant, n’a arrêté son saccage aérien que lorsqu’il a été maîtrisé par des marines américains à bord du vol.

Il aurait démarré avec des agents de bord au moins trois fois à différents points du voyage.

Mais son explosion présumée alimentée par la boisson a continué de s’intensifier, des spectateurs affirmant qu’il avait tenté de donner un coup de pied par les fenêtres du Boeing 787 Dreamliner.

Le passager ivre ne s’est arrêté que lorsque les marines américains voyageant sur le vol « se sont empilés sur lui », ont déclaré des témoins au Sun.

L’agitation a poussé une mère dans l’avion à laisser tomber son bébé – laissant l’enfant avec des blessures mineures, affirme-t-on.

L’équipage a décidé d’atterrir et il a été transporté hors de l’avion par des agents du département de police de Salt Lake City et des agents des douanes américaines.

Un témoin oculaire a déclaré au Sun : “Il y a eu une altercation impliquant l’homme environ une heure après le début du vol. C’était un Britannique.

“Il a fallu un bon moment pour le faire se rasseoir et le résoudre.

“Puis quelques heures plus tard, cela s’est reproduit et je me suis dit ‘Cela ne finira peut-être pas bien’.

“Plus tard, il s’est endormi mais s’est réveillé prêt à repartir et c’est à ce moment-là qu’il a commencé à devenir physique.

“Il y avait quelques marines américains qui se sont entassés sur lui.

“Il était assis à l’arrière et il a été menotté juste là.”

La source a déclaré que le type turbulent a alors commencé à “gémir” qu’il ne pouvait plus sentir ses doigts après avoir été retenu par des agents.

Ils ont ajouté: “Ils ont travaillé pendant un certain temps pour le maîtriser avant de décider d’atterrir.

“C’était intense pendant un moment et j’étais contrarié parce que c’était la troisième fois.”

Le passager et sa famille sont sortis de l’avion à Salt Lake City avant que l’avion ne continue vers Los Angeles.

Les équipes d’urgence ont encerclé l’avion sur la plate-forme de dégivrage sud-ouest de l’aéroport avant que l’avion ne décolle à nouveau trois heures plus tard vers 19h30.

Des accusations formelles devraient être déposées par le procureur américain aujourd’hui.

Une source policière américaine a déclaré au Sun: “Un passager à bord est devenu indiscipliné et a combattu plusieurs passagers alors qu’il tentait de se diriger vers le cockpit.

“Pendant la bagarre, une maman a laissé tomber son bébé et l’a blessé.

“Ils l’ont finalement maîtrisé et l’ont menotté et l’ont détourné vers Salt Lake City pour que la police monte dans l’avion et le mette en garde à vue.”

Les passagers du vol ont déclaré que l’atmosphère était déjà tendue avant le décollage en raison du chaos à Heathrow.

L’un d’eux a décrit les voyageurs comme “agités” après avoir été coincés dans d’énormes files d’attente au principal aéroport.

VACANCES DE L’ENFER

Ils ont expliqué: “Avant même de quitter Heathrow, j’étais dans une ligne de dépôt de bagages de deux heures et une ligne de sécurité de deux heures.

“J’y suis resté cinq heures et j’ai à peine pris mon vol. Les gens n’étaient pas contents, les gens étaient très agités.

“Je n’ai jamais pris un vol comme ça, il y avait tellement d’enfants qui criaient et de parents énervés.

“Les agents de bord semblaient énervés depuis le début, je pense qu’en ce moment, toute l’industrie n’a pas raison. Heathrow était au nombre limite.”

Un porte-parole de Virgin Atlantic a déclaré : “En raison d’un passager perturbateur à bord du vol VS141 opérant de Londres Heathrow à Los Angeles le mardi 26 juillet, l’avion s’est détourné vers Salt Lake City pour être accueilli par les autorités policières.

“La sécurité et le bien-être de nos clients et de notre équipage sont toujours notre priorité absolue et nous ne tolérons aucun comportement qui compromette cela.

“Nous voulons toujours que nos clients aient la meilleure expérience lorsqu’ils volent avec nous et notre équipage de cabine est hautement qualifié pour faire face à toute personne susceptible d’avoir un impact sur cette expérience pour les autres.

“Le vol a continué vers Los Angeles en arrivant juste avant 20h00 heure locale avec un retard d’arrivée d’environ quatre heures.

“Nous nous excusons pour la gêne occasionnée aux clients à bord.”

La police de Salt Lake City a déclaré à KUTV: “Vers 16h30, la police de la division de l’aéroport a été appelée pour répondre à un vol Virgin Atlantic qui a été détourné vers SLC en raison d’un passager indiscipliné à bord d’un vol Virgin Atlantic qui avait été physiquement détenu par d’autres passagers et membres de l’équipage de conduite.”

Le Sun a contacté le ministère britannique des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires.