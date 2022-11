Droste se précipite pour 179 verges et 3 touchés, attrape le choix 6 pour mener West Central devant Amboy – Shaw Local

MONMOUTH – Le West Central Heat a utilisé une formule simple contre Amboy-LaMoille-Ohio lors du championnat d’État de l’Illinois 8-Man Football Association vendredi soir au April Zorn Memorial Stadium de Monmouth: dirigez le football avec leur monstre à trois têtes.

Cette approche s’est avérée cruciale dans la victoire 44-36, alors que le porteur de ballon Kaiden Droste, le quart Mason Carnes et l’arrière Parker Meldrum ont combiné pour 36 courses, 275 verges au sol et six touchés au sol.

[ Photos from the I8FA state championship game ]

Après avoir pris une avance rapide en première mi-temps, West Central (13-0) a tenu le service le reste du match et a réussi à réaliser suffisamment de buts chronophages en seconde mi-temps pour saler le match.

« C’est tout simplement incroyable de savoir que j’ai fait ce que j’ai fait, mais aussi nous ne serions pas là sans toute cette équipe. Notre ligne offensive a complètement détruit ce match, puis dans cette seconde mi-temps, nous venons de prouver qui nous étions », a déclaré Droste. «Nous venons de marteler cette balle à l’intérieur; nous n’obtenions pas vraiment les regards extérieurs que nous espérions obtenir, alors nous l’avons martelé à l’intérieur à la place et avons simplement travaillé lentement le chronomètre en sachant que nous avions l’avance, et nous aurions à nouveau le ballon s’ils marquaient.

Droste s’est précipité pour 179 verges et trois touchés, et a marqué un choix de 62 verges. Carnes s’est précipité pour 46 verges et deux touchés, tandis que Meldrum a ajouté 50 verges au sol.

Droste a commencé le grand jour lors du premier entraînement du match de West Central, arrachant un touché de 46 verges au milieu après avoir glissé trois plaqués. Après que Droste ait couru dans la conversion à deux points, le Heat menait 8-0 avec 6:28 à jouer au premier quart.

Kaiden Droste (12) de West Central ramasse de gros chantiers vendredi soir lors du match de championnat d’État I8FA contre Amboy-LaMoille-Ohio. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

West Central a récupéré le coup d’envoi qui a suivi sur la ligne des 43 mètres d’Amboy et a rapidement pris une avance de deux points. Droste a couronné la course rapide avec un touché de 11 verges sur un contre gauche, puis a couru dans la conversion à deux points pour monter 16-0 avec 4:03 à jouer dans le premier.

Amboy a réduit le déficit à 16-8 à 8:13 du deuxième quart. Une pénalité d’interférence de troisième et 4 passes sur une passe de Tucker Lindenmeyer à Brennan Blaine au milieu a déplacé le ballon vers le West Central 10; quelques jeux plus tard, Lindenmeyer a trouvé Blaine à l’arrière de la zone des buts pour un touché de 6 verges hors jeu. Lindenmeyer a couru dans la conversion à deux points.

Mais ce ne serait pas un match à un score pour longtemps. West Central a déplacé le ballon de 51 mètres en un peu moins de deux minutes, atteignant à nouveau la zone des buts sur un lancer de Droste de 8 mètres à gauche. Le score a mis le Heat devant 22-8 avec 5:52 à jouer dans la demie.

Lindenmeyer et Blaine en ont fait un match à un score sur le trajet qui a suivi, rasant un peu plus de quatre minutes de retard. Lindenmeyer a effectué deux coupes de la ligne de touche droite au milieu du terrain sur un tremplin de 26 verges au troisième essai pour atteindre le West Central 16, puis a pris un gardien au milieu pour un score de 7 verges. Une passe de Lindenmeyer à Blaine a ajouté deux points au tableau de bord et Amboy a réduit le déficit à 22-16.

Geo Gatza (66 ans) d’Amboy-LaMoille-Ohio tente de récupérer un coup de pied en jeu vendredi soir lors du match de championnat d’État de l’Illinois Football Association contre West Central. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Amboy a récupéré le coup d’envoi qui a suivi au West Central 45 sur une tentative en jeu, mais le Heat a tout de suite marqué sur le choix six de Droste pour prendre de l’avance 28-16. Droste a gâché la possession supplémentaire d’Amboy avec l’interception, accrochant une passe croisée tardive au milieu du terrain avant de courir le long de la ligne de touche droite.

West Central menait 28-16 à la mi-temps, mené par les 107 verges de Droste et quatre touchés au total. Mais les Clippers avaient l’impression d’y être encore et sont sortis des vestiaires prêts et impatients de partir

« A la mi-temps, les entraîneurs nous ont fait croire que la victoire était toujours là. Nous n’avions perdu que 12 points, et ce n’est rien avec ce que nous avons vu toute la saison », a déclaré Lindenmeyer. « Nous sommes donc sortis la tête haute. Nous voulions un arrêt – nous ne l’avons pas obtenu – mais nous avons gardé la tête haute et avons continué à pousser.

«Nous avons parlé à la mi-temps et avons dit qu’un ou deux arrêts sur ces gars-là changeraient la donne. Leur attaque est si difficile à arrêter, mais un ou deux arrêts en feraient un jeu complètement différent », a déclaré Blaine. “Nous avons eu un arrêt, et nous avons marqué, et si nous les avions arrêtés une fois de plus, je pense simplement que nous aurions réussi.”

Le Heat a couronné un entraînement de 52 verges avec une course de touché de Carnes de 1 mètre, prenant une avance de 36-16 à 10:36 du troisième quart, mais les Clippers ont rapidement répondu, marquant 2:21 plus tard.

Lindenmeyer a trouvé Blaine hors jeu sur la ligne de touche droite, puis le gros bout serré est resté dans les limites d’une poussée, se frayant un chemin vers un touché de 23 verges. Un terrain d’option de Landon Whelchel a marqué la conversion de deux points, et Amboy a tiré dans les 36-24 avec 8:15 à jouer dans le troisième.

“Nous avons réalisé en première mi-temps que la seule raison pour laquelle ils étaient en hausse était nos chiffres d’affaires”, a déclaré Whelchel. «Nous avons donc essayé de surmonter cela et nous avons réalisé que nous pouvions réellement le faire. Nous venons de nous réunir, et nous nous sommes juste mis à terre et à battre, et avons trouvé un moyen de déplacer le ballon et de revenir dans le match.

Tycker Lindenmeyer (3) d’Amboy-LaMoille-Ohio tente de faire trébucher Mason Carnes de West Central vendredi soir lors du match de championnat d’État I8FA au Monmouth College. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Les Clippers ont forcé un revirement sur les downs sur la possession du centre-ouest qui a suivi et ont rapidement couronné un entraînement de 40 verges avec un touché de 4 verges de Quinn Leffelman. Après une conversion ratée de deux points, Amboy était de retour, traînant 36-30 avec 2:40 à jouer dans le troisième.

“Surtout là-bas au troisième quart, je pense que nous avons vraiment bien pris notre élan”, a déclaré Blaine. “Je pense que si nous avions joué comme ça tout le match, cela aurait été un résultat différent. Je suis juste fier de nos gars. Nous avons joué très fort ce soir.

West Central a retrouvé son avance de deux points à 44-30 avec 9:18 pour jouer sur un autre coup de filet de 1 mètre de Carnes. Amboy a répondu pour faire match nul dans les 44-36 sur un touché de 8 verges de Landon Whelchel sur le côté gauche alors qu’il restait 2:52, mais le long trajet a épuisé la chance de terminer le retour. Les Clippers n’ont pas récupéré le coup de pied en jeu, puis n’ont pas pu obtenir l’arrêt défensif dont ils avaient besoin.

“Notre défensive a travaillé dur là-bas lors des deux derniers entraînements”, a déclaré Droste. «Nous les avons poussés à une possession de six ou sept minutes et nous avons forcé tellement de temps hors de cette horloge. C’était tout simplement incroyable.

Une course de 4 verges de Carnes au troisième essai a scellé la victoire, et il a agenouillé le ballon trois fois pour lancer la célébration de West Central.

Lindenmeyer a réussi 122 verges et deux touchés, tous deux à Blaine, et s’est précipité pour 76 verges et un score. Blaine a capté sept passes pour 122 verges. Leffelman s’est précipité pour 56 verges et un score, et Whelchel a ajouté 53 verges au sol avec une course de touché.

Lindenmeyer est le seul senior de la liste d’Amboy, et même si cela fait mal de mettre fin à sa brillante carrière sur une défaite, il voit de grandes choses en réserve pour les Clippers la saison prochaine.

“Pouvoir jouer avec cette équipe a été spécial. C’est un super groupe de garçons, et ils ont beaucoup de choses à attendre l’année prochaine », a-t-il déclaré.