Dropbox abandonne le stockage illimité et blâme les mineurs de crypto

Dropbox n’est plus offre nouveaux clients stockage cloud illimité. L’entreprise dit mineurs de crypto et autres individus ignobles regroupés ou revendus espace de stockage. Maintenant, aucun de nous ne peut avoir de belles choses .

Dans un article de blog, la société a déclaré que le forfait illimité était initialement destiné aux entreprises travaillant dans un espace partagé. Boîte de dépôt se sont plaints que les gens « mettaient en commun » leur stockage illimité pour des « cas d’utilisation personnelle » tandis que d’autres revendaient du stockage à d’autres personnes. En même temps, la société a pointé son doigt tordu « j’accuse » vers Chia, une crypto-monnaie qui utilise un type unique d’appareil minier dépendant de l’espace de stockage.

Au lieu du modèle de consensus de preuve de travail utilisé par Bitcoin ou la modèle de preuve d’enjeu qui Éthereum emploie Chia utilise une « preuve d’espace et de temps » centrée sur un mécanisme de consensus basé sur le stockage. Comme décrit par DécrypterChia évite le besoin de GPU pour le crypto mining, un processus qui consomme beaucoup de temps. espace et énergie alors que aider à détruire la terre– et offre à la place des récompenses cryptographiques aux utilisateurs basées sur des « parcelles » de 100 Go d’espace de stockage réparties sur les disques durs .

Bien sûr, il s’agit de crypto, et les gens ont cherché à jouer avec le système en jalonnant des parcelles sur des plates-formes de stockage cloud qui offrent des transferts de fichiers instantanés. Les agriculteurs ont mentionné en utilisant à la fois Google Drive et Dropbox pour l’exploitation minière de Chia.

« Ces derniers mois, nous avons constaté une recrudescence de ce comportement à la suite d’autres services ayant apporté des changements de politique similaires », a déclaré Dropbox. « Nous avons observé que de tels clients consomment fréquemment des milliers de fois plus de stockage que nos véritables clients professionnels, ce qui risque de créer une expérience peu fiable pour tous nos clients. »

L’entreprise a déclaré qu’elle préférait ne pas créer une longue liste de choses à faire ou à ne pas faire pour son forfait illimité, il passe donc à un modèle « mesuré ». Dropbox avancé prend désormais en charge 15 To partagés à parts égales entre trois licences. Le niveau d’abonnement coûte généralement 30 $ par utilisateur et par mois, bien qu’Advanced permette aux clients d’acheter jusqu’à 1 000 To de stockage de données à l’extrême.

Tous ceux qui sont actuellement abonnés au niveau Dropbox Advanced pourront conserver la même quantité de stockage qu’ils utilisent, tant qu’il est en dessous de 35 To, pour les cinq prochaines années. Les quelques entreprises utilisant plus de 35 To pourront toujours utiliser leur forfait de données actuel, plus 5 To supplémentaires pour l’année prochaine. Dropbox migrera davantage d’entreprises vers de nouveaux forfaits en novembre 1er . Quiconque cherche à se lancer ne recevra désormais que 15 To d’espace de stockage partagé par au moins trois personnes.

Dropbox n’est pas la seule société de stockage cloud à avoir décidé de limiter ce qui était autrefois illimité. Au cours des dernières années, Google a pris des mesures pour mettre fin au stockage illimité de photos dans le cloud. Plus récemment, Google déménagé à une sorte de modèle de « stockage mutualisé » pour les comptes professionnels, et quelques mois plus tard les utilisateurs qui pensaient autrefois que leur stockage Google Workspace Enterprise était pratiquement illimité trouvé que c’était effectivement limité.

Gizmodo a contacté Google pour obtenir des explications sur ses limitations de données, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse.