DroneSeed utilise des essaims de drones pour réensemencer les forêts après les incendies de forêt

Les saisons des incendies sont maintenant plus longues et les destructions plus intenses, car les incendies brûlent plus fort et se propagent à des terres plus sèches. Depuis le début de cette année, 32 247 incendies de forêt ont brûlé un peu plus de 3,3 millions d’acres aux États-Unis, selon le National Interagency Fire Center. Un début de saison précoce et un début particulièrement brutal au Nouveau-Mexique placent 2022 sur la voie d’une destruction record par les incendies.

Historiquement, les incendies laissaient des graines dans le sol et au sommet des arbres, mais les incendies les plus chauds que nous voyons maintenant brûlent jusqu’au sommet des arbres et détruisent les graines dans le sol, il y a donc beaucoup moins de régénération naturelle. .

DroneSeed est une start-up basée à Seattle qui prétend pouvoir commencer à restaurer des milliers d’acres de terres ravagées par les incendies de forêt seulement 30 jours après l’extinction de l’incendie.

“Nous sommes un guichet unique pour le reboisement”, a déclaré Grant Canary, PDG de DroneSeed. “Si vous êtes un gestionnaire de terres, et cela pourrait être des nations tribales, cela pourrait être des forêts familiales, cela peut être des terres publiques, cela peut être des entreprises forestières, et vous êtes touché par un incendie de forêt, nous sommes l’un de vos téléphones appels.”

DroneSeed utilise des graines ainsi que des semis, qui sont de jeunes plants, issus de ses propres pépinières. Il utilise ensuite des essaims de drones lourds pour les répandre sur la terre brûlée. Les drones déposent les graines dans des récipients confinés, appelés rondelles, où ils s’enracinent ensuite et commencent à se développer en semis. Ces palets sont fabriqués à partir de fibres végétales et contiennent des éléments non toxiques, comme le piment épicé, pour dissuader les rongeurs et autres mammifères.

Toutes les graines ou les semis ne donnent pas des arbres, et DroneSeed a déclaré que l’établissement et les taux de croissance des graines de chapeau varient sur chaque site du projet, en raison des conditions du sol, de la qualité de l’eau, de la qualité du terrain, de la température climatique, des espèces d’arbres et d’autres facteurs.

Canary compare sa flotte de drones à un essaim d’abeilles, naviguant sur un terrain accidenté, transportant et dispersant des milliers et des milliers de semis. Chaque avion peut planter trois quarts d’acre par vol. En octobre 2020, la société a annoncé qu’elle était la première à recevoir l’approbation de la FAA pour ce type d’activité d’ensemencement forestier.

“Les avions eux-mêmes ne sont pas ce que vous pouvez obtenir chez Best Buy. Ils mesurent huit pieds de diamètre. Ils transportent une charge utile de 57 livres. Nous les exploitons par groupes de trois à cinq, et ils vont là-bas et ils ‘laissent tomber des récipients de semences sur le paysage dans des zones pré-explorées », a déclaré Canary.

La clé du modèle de DroneSeed est la production de semis, qui a été un obstacle majeur au reboisement, en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. DroneSeed a récemment acheté Silvaseed, l’une des plus anciennes entreprises de semences du pays. Elle est en train de se développer pour devenir la plus grande banque de semences privée de l’Ouest, faisant pousser des millions de nouveaux semis.

Les opérations de l’entreprise sont financées en partie par des entreprises qui achètent des compensations carbone. L’un de ces clients est la société de commerce électronique Shopify, qui a acheté suffisamment pour éliminer 50 000 tonnes métriques de carbone de l’atmosphère. À son tour, DroneSeed replante 300 acres de forêt perdues dans l’incendie de Beechie Creek en Oregon il y a deux ans.

“Ce bénéfice climatique de la plantation de ces arbres et de la réduction du carbone est ce que nous achetons grâce à notre achat de crédits carbone”, a déclaré Stacy Kauk, responsable du développement durable chez Shopify. “Cela nous permet d’équilibrer nos émissions incontrôlables de notre empreinte d’entreprise, telles que la consommation d’électricité ou les déplacements professionnels.”

DroneSeed est soutenu par 776, DBL Partners, Social Capital, Spero Ventures et Techstars. Il a levé 36 millions de dollars à ce jour.