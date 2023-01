Drones militaires grand public : 10 technologies révolutionnaires 2023

Pendant des décennies, les avions américains haut de gamme à frappe de précision, tels que le Predator et le Reaper, ont dominé la guerre des drones. La guerre en Ukraine, cependant, a été définie par des modèles à petit budget fabriqués en Chine, en Iran ou en Turquie. Leur utilisation généralisée a changé la façon dont les combats de drones sont menés et qui peut le faire.

Certains de ces nouveaux drones sont des quadricoptères prêts à l’emploi, comme ceux de DJI, utilisés à la fois pour la reconnaissance et les attaques à courte portée. D’autres, comme les drones explosifs Shahed de fabrication iranienne de 30 000 dollars, que la Russie a utilisés pour attaquer des civils à Kiev, sont capables de missions à plus longue portée. Mais le plus notable est le Bayraktar TB2 de 5 millions de dollars, fabriqué par la société turque Baykar.

Le TB2 est une collection de pièces assez bonnes assemblées dans un corps volant lentement. Il se déplace à des vitesses allant jusqu’à 138 miles par heure et a une portée de communication d’environ 186 miles. Baykar dit qu’il peut rester en l’air pendant 27 heures. Mais lorsqu’il est combiné avec des caméras qui peuvent partager des vidéos avec des stations au sol, le TB2 devient un outil puissant pour à la fois cibler les bombes à guidage laser transportées sur ses ailes et aider à diriger les barrages d’artillerie depuis le sol.

Le plus important est simplement sa disponibilité. Les drones fabriqués aux États-Unis comme le Reaper sont plus performants mais plus coûteux et soumis à des contrôles d’exportation stricts. Le TB2 est là pour tous les pays qui le souhaitent.

L’armée turque a utilisé les drones contre Kurdes en 2016. Depuis lors, ils ont été utilisés en Libye, en Syrie et en Éthiopie, ainsi qu’en Azerbaïdjan. pendant sa guerre contre l’Arménie. L’Ukraine en a acheté six en 2019 pour des opérations militaires dans le Donbass, mais les drones ont attiré l’attention du monde au début de 2022, lorsqu’ils ont aidé à contrecarrer les envahisseurs russes.

Les avantages tactiques sont clairs. Ce qui est également tristement clair, c’est que ces armes feront des ravages de plus en plus horribles sur les populations civiles du monde entier.