Drones militaires et puces américaines interdites

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Le laboratoire d’armes nucléaires chinois a acheté des puces américaines interdites

Il a obtenu des semi-conducteurs américains au moins six fois au cours des dernières années malgré des restrictions à l’exportation vieilles de plusieurs décennies. (WSJ $)

2 Baidu développe un rival ChatGPT

En vue d’intégrer le chatbot dans son moteur de recherche, comme le prévoit Microsoft. (WSJ $)

+ Voici ce que ChatGPT peut nous dire sur le technohumanisme. (L’Atlantique $)

+ Voici comment Microsoft pourrait utiliser ChatGPT. (examen de la technologie MIT)

3 Les voitures autonomes de San Francisco deviennent bizarres

Au point que les habitants appellent le 911 à propos de leur comportement erratique. (Carte mère)

+ Cela oblige la ville à reconsidérer son expansion de robotaxi. (Nouvelles NBC)

+ La grande nouvelle idée pour fabriquer des voitures autonomes qui peuvent aller n’importe où. (examen de la technologie MIT)

4 Les plus grandes entreprises de la Tech canalisent leur startup intérieure

Tout devient trop désordonné, il est temps de revenir à l’essentiel. (voix)

+ La nouvelle course aux armements de l’IA est menée par des startups agiles, et non par les Big Tech. (WP $)

5 La forme de la politique de l’eau aux États-Unis

Les nations tribales du sud-ouest contrôlent une grande partie de l’eau de la région frappée par la sécheresse. (New-Yorkais $)

+ Qui paie vraiment le prix du changement climatique ? (Filaire $)

+ L’architecte se lie d’amitié avec les inondations. (examen de la technologie MIT)

6 Les universités britanniques lancent leurs spinouts

La commercialisation de la technologie développée sur le campus a un prix. (FT $)

7 Ce qu’il faut pour mettre à jour le génome humain

Le code actuel est majoritairement basé sur un homme, ce qui est loin d’être représentatif. (Le gardien)