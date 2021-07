Drone VIDEO montre la destruction horrible d’une ville allemande alors que de graves inondations font plus de 100 morts dans tout le pays

Des images aériennes montrent l’ampleur des destructions dans un village allemand après que la partie ouest du pays a été touchée par des inondations dévastatrices cette semaine. Le nombre de morts est passé à plus de 100 alors que des hélicoptères de sauvetage ont été envoyés dans la région.

Les maisons d’Insul, en Rhénanie-Palatinat, peuvent être vues partiellement submergées et endommagées après que la rivière Ahr a débordé de ses rives en raison de fortes pluies.

Plus de 100 morts en Rhénanie-Palatinat et en Rhénanie du Nord-Westphalie voisine, ont rapporté vendredi les médias allemands, citant des responsables. Beaucoup d’autres sont portés disparus car le service de téléphonie cellulaire est en panne dans certaines régions.

« La situation est toujours dramatique », a déclaré la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat Malu Dreyer. « Tout cela est un grand défi pour les services d’urgence, qui travaillent 24 heures sur 24. »

Les autorités ont envoyé des hélicoptères et des équipes de pompiers pour sauver les personnes des toits et des balcons, et l’armée a été déployée pour aider les efforts de secours. La chancelière allemande Angela Merkel a promis de fournir un soutien fédéral aux victimes.

Aussi sur rt.com « Comme un coup de bombe »: le nombre de morts des inondations dévastatrices dans l’ouest de l’Allemagne passe à 81

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !