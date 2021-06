DRONE ravitaille l’avion de l’US Navy dans ce que Boeing dit être une première historique (VIDEO) – RT USA News

Un drone a transféré du carburant à un autre avion pour la première fois de l’histoire, a annoncé Boeing, à la suite d’un vol d’essai réussi pour son prototype de ravitailleur spécialement conçu, baptisé MQ-25 Stingray par l’US Navy.

Officiellement connu sous le nom de MQ-25 T1, le véhicule télépiloté a ravitaillé avec succès un F/A-18 Super Hornet de la Marine lors d’un vol d’essai le 4 juin, a annoncé Boeing lundi.

« Cet événement historique est à l’honneur de notre équipe conjointe de Boeing et de la Marine qui s’efforce de fournir dès que possible la capacité critique de ravitaillement en vol du MQ-25 à la flotte », a-t-il ajouté. a déclaré Leanne Caret, présidente et chef de la direction de Boeing Defence, Space & Security.

Le contre-amiral Brian Corey, qui supervise le bureau du programme d’aviation sans pilote et d’armes de frappe, a déclaré que le vol d’essai « jette les bases de l’intégration dans l’environnement de l’opérateur, permettant une plus grande capacité vers des concepts d’équipe avec pilote et sans pilote. »

La marine américaine a fait de gros efforts pour intégrer davantage de drones dans les rôles logistiques, afin d’économiser de l’argent et de la main-d’œuvre pour d’autres priorités, bien que la réforme se soit heurtée à une résistance institutionnelle.





Le capitaine Chad Reed, chef du bureau du programme d’aviation des porte-avions sans pilote de la Marine, l’a qualifié de « moment important et passionnant. »

« C’est notre mission, un avion sans pilote qui libère nos chasseurs d’attaque du rôle de ravitailleur et fournit au Carrier Air Wing une plus grande portée, flexibilité et capacité. » Reed a déclaré dans un communiqué.

Le drone utilisait le même système Cobham Aerial Refueling Store (ARS) que la Marine a installé sur un petit nombre de ses Super Hornets embarqués, afin de fournir un ravitaillement en vol au reste des escadres aériennes. La Marine prévoit d’acheter plus de 70 des drones, libérant ainsi les avions pilotés pour leurs missions principales de combat et d’attaque.





Le vol d’essai du 4 juin a été lancé depuis l’aéroport MidAmerica de Mascoutah, dans l’Illinois, près des installations de Boeing à St. Louis, dans le Missouri. Pour les essais de transporteurs plus tard cet été, le MQ-25 sera déplacé à Norfolk, en Virginie. Le drone doit encore subir des essais d’expansion de l’enveloppe de vol et d’essais du moteur.

Le ravitaillement en vol remonte aux premiers jours de l’aviation, avec le premier cas enregistré en juin 1923 entre deux biplans de l’US Army Air Service. Le premier ravitaillement de combat a eu lieu pendant la guerre de Corée au début des années 1950.

Les communiqués de Boeing et les déclarations de la Marine ne faisaient aucune mention du F-35C Lightning II Joint Strike Fighter, le remplaçant prévu par Lockheed Martin pour les F/A-18. Le chasseur de cinquième génération assiégé est officiellement entré en service dans l’US Navy en 2019, et un seul escadron de la flotte est actuellement opérationnel.





