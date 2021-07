Drone armé intercepté près de l’ambassade des États-Unis à Bagdad après que des roquettes ont touché une base abritant des troupes américaines (PHOTOS, VIDÉOS)

L’attaque de drone apparente est survenue tard dans la nuit de lundi, ont déclaré à l’AFP et à Reuters des responsables de la défense irakiens, tout en notant que l’UAV armé n’a pas réussi à atteindre le complexe de l’ambassade. Il s’agissait de la 47e attaque contre les forces américaines en Irak jusqu’à présent en 2021, dont six impliquant des drones, selon le fil de presse français.

🇮🇶🇺🇸 Il y a des rapports d’Irak au sujet d’une attaque contre l’ambassade des États-Unis à Bagdad. « Green Zone », où se trouve l’ambassade, un raid aérien a été déclenché, après quoi les systèmes C-RAM (défense aérienne) se sont activés. Selon des informations non confirmées à ce jour, attaque à l’aide d’un drone kamikaze.#ETATS-UNISpic.twitter.com/QfA3Oviwpp — Le RAGEX (@theragex) 5 juillet 2021

Des images non confirmées de la fusillade ont circulé en ligne, montrant des défenses aériennes américaines engageant une cible dans le ciel nocturne.

⚡️ Les défenses aériennes frappent actuellement des cibles au-dessus de l’ambassade des États-Unis à Bagdad, la capitale irakienne pic.twitter.com/1B6y2IQ7XT — Le RAGEX (@theragex) 5 juillet 2021

Des chaînes de balles traçantes incandescentes pouvaient également être vues dans les vidéos, au-dessus du grondement fort d’explosions de munitions des systèmes de défense américains C-RAM, qui semblaient tirer plusieurs salves.

Un drone aurait été intercepté au-dessus de l’ambassade américaine à Bagdad, l’incident a eu lieu il y a environ une heure. pic.twitter.com/vilCJru17J – Mondial : MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) 5 juillet 2021

Images de la CRAM tirant sur Bagdad ce soir. Les premiers rapports suggèrent qu’une attaque de drones pourrait être en cours. pic.twitter.com/pm3UGW36fS – Kyle Glen (@KyleJGlen) 5 juillet 2021

Des photos non vérifiées prétendant montrer les restes du drone ont également fait le tour, représentant ce qui semble être un petit quad-copter.

Première image rapportée du drone intercepté ce soir au-dessus de #Bagdad, #Irak.Rien ne s’affiche lors des recherches inversées, il semble donc être nouveau, le design est également similaire à celui des drones précédents. pic.twitter.com/1NFmDFbdEi – Aurora Intel (@AuroraIntel) 5 juillet 2021

Images du quadcopter abattu qui a été intercepté au-dessus de la zone verte de #Bagdad#Irak 🇮🇶 pic.twitter.com/B2Z37cbN1u — Aleph א (@no_itsmyturn) 5 juillet 2021

L’attaque de drones signalée est survenue quelques heures seulement après que trois roquettes ont percuté la base aérienne d’Ain al-Asad dans la province irakienne d’Anbar plus tôt lundi après-midi. Le colonel Wayne Marotto, porte-parole de la coalition militaire dirigée par les États-Unis, a noté que les frappes n’avaient fait ni mort ni blessé, ajoutant que les dommages à la base étaient toujours en cours d’évaluation.

Rapport initial : A env. 14h45 heure locale, la base aérienne d’Ain Al-Assad a été attaquée par trois roquettes. Les roquettes ont atterri sur le périmètre de la base. Il n’y a pas de blessé et les dégâts sont en cours d’évaluation. Pour plus d’informations voir @SecMedCell – Porte-parole de l’OIR, le colonel Wayne Marotto (@OIRSpox) 5 juillet 2021

La même base, qui abrite des soldats américains, a été attaquée à plusieurs reprises au fil des ans, avec un drone armé ciblant l’installation en mai dernier. Ain al-Asad a également été pilonné par des missiles balistiques iraniens en janvier 2020, infligeant des lésions cérébrales à plusieurs soldats américains, après l’assassinat américain du commandant de la Force Quds Qassem Soleimani près de l’aéroport de Bagdad quelques jours plus tôt.

Alors que les attaques de drones et de roquettes de lundi n’ont été revendiquées par aucun acteur, et que Washington n’a pas encore porté de blâme, ces opérations sont souvent imputées à des milices chiites soutenues par l’Iran opérant en Irak et en Syrie, connues collectivement sous le nom de Hashd al-Chaabi, ou le « Forces de mobilisation populaire ».

À la fin du mois dernier, le président Joe Biden a ordonné une série de frappes sur les installations utilisées par deux milices soutenues par l’Iran en Irak et en Syrie, Kata’ib Hezbollah et Kata’ib Sayyid al-Shuhada, affirmant que le mouvement était conçu comme un « dissuasif » contre de futures attaques. Bagdad, cependant, a condamné l’opération comme un « violation flagrante et inacceptable » de sa souveraineté nationale, une plainte commune tout au long des 18 ans d’occupation américaine.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !