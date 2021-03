Droits de vote ou flibustier?

La seule façon significative pour les démocrates de répondre est par le biais d’une législation fédérale, comme le projet de loi sur le droit de vote que la Chambre a adopté mercredi. Entre autres, il obligerait les États à inscrire automatiquement de nombreux électeurs éligibles; permettre à d’autres de s’inscrire le jour du scrutin; tenir au moins 15 jours de vote anticipé; élargir le vote par courrier; et permettre aux personnes condamnées au pénal de voter. Le projet de loi exige également une plus grande divulgation des dons de campagne et restreint le gerrymandering partisan.

Les législateurs républicains de dizaines d’États tentent de rendre le vote plus difficile, principalement parce qu’ils estiment qu’une baisse du taux de participation aide leur parti à remporter les élections. (Ils disent que c’est pour arrêter la fraude électorale, mais la fraude généralisée ne fait pas exister .) La Cour suprême, avec six nominations républicaines parmi les neuf juges, a généralement autorisé ces restrictions.

Cela s’annonce comme la question la plus importante concernant le nouveau Sénat démocrate: s’ils sont forcés de choisir entre la protection du droit de vote et la protection de l’obstruction systématique, que feront les démocrates?

Les votes alternatifs incluent Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona, deux des sénateurs démocrates les plus modérés, qui ont tous deux exprimé leur soutien à l’obstruction systématique.

Status Quo? Pas une option.

Les enjeux impliquent à la fois des principes démocratiques modestes et un pouvoir partisan. Si le Sénat n’adopte pas un projet de loi sur le droit de vote, un grand nombre d’Américains peuvent trouver le vote si difficile qu’ils sont effectivement privés de leurs droits. Et les républicains peuvent profiter d’un grand avantage intégré pour les années à venir, empêchant les démocrates de détenir le pouvoir et de promulguer des lois sur le changement climatique, l’assurance-maladie, les taxes, le salaire minimum et plus encore.