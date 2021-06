Droits de vantardise: combien Floyd Mayweather gagnera-t-il pour le combat de Logan Paul? Qu’ont dit les combattants ? Tout ce que tu as besoin de savoir…

Qu’est-ce que c’est?

Un match d’exhibition de boxe prévu pour huit rounds et intitulé « Bragging Rights » qui n’est pas sous licence professionnelle, bien que Paul lui-même semble dans l’ignorance de la configuration exacte.

« Je ne sais pas comment c’est possible mais je ne sais pas, » dit-il au podcast True Geordie.

« J’entends 10oz, 12oz [gloves]. J’entends huit coups, j’entends trois minutes, j’entends deux minutes, je ne sais pas putain. »

Qui sont les combattants ?

L’un est Floyd Mayweather, le maître 50-0 de la science douce et ancien champion du monde des cinq poids largement considéré comme l’un des plus grands à avoir jamais fait son entrée dans le cercle carré.

L’autre est Logan Paul, un farceur YouTube devenu combattant qui garde un record de 0-1 après avoir perdu son seul match de boxe contre une autre célébrité Internet KSI en 2019 par décision partagée.

Où cela aura-t-il lieu?

Le combat se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami Dolphins en Floride. Le lieu a une capacité d’environ 65 000 places lorsqu’il accueille des matchs de la NFL, mais a accueilli jusqu’à 80 000 fans pour un match de football de championnat universitaire en 2013.

Quand et comment peut-on le regarder ?

Le samedi 6 juin via pay-per-view dans la plupart des pays comme les États-Unis, où Showtime le diffusera pour un montant de 49,99 $.

Au Royaume-Uni, Sky Sports a les droits et facture un prix PPV de 16,95 £.

Combien gagneront les combattants ?

Autrefois connu sous le nom de « Pretty Boy » avant de changer son surnom en « Argent » lorsque les grandes soirées au box-office ont commencé à s’aligner, Mayweather estime qu’il pourrait gagner 100 millions de dollars grâce au spectacle.

« Je préfère encore sortir, divertir et m’amuser » il a dit à l’entrepreneur Rob Moore en expliquant ses raisons de poursuivre le combat.

« Ce n’est pas parce que je sors et que je divertis, que je m’amuse, que je veux toujours me battre 12 rounds.

« Je pense que nous avons une exposition de six tours et je pense que ça va être très divertissant, et les gens vont l’adorer.

« Nous devons regarder 35 millions de dollars pour 12 tours ou 100 millions de dollars pour six tours, grande différence, grande différence.

« Et je ne peux pas vraiment dire quels seront les chiffres. Combien d’argent je vais gagner, ou combien Logan Paul va gagner.

« Mais nous parlons de projection, nous devons toujours parler de ce qu’il est prévu de faire. »

Ailleurs, le partenaire de podcast de Paul, Mike Majlak, a affirmé que son ami remporterait au moins 10 millions de dollars, et peut-être plus de ce chiffre respectable.

« Huit chiffres – vous n’allez pas le dire, mais huit chiffres », remarqua Majlak dans son sac à main.

Comment se mesurent les combattants ?

Pedigree et passé mis à part, Paul à 26 ans a évidemment Father Time de son côté contre Mayweather, 44 ans.

Le « Maverick » a également un avantage de hauteur de six pouces sur le Mayweather de 5 pieds 8 pouces et un avantage de portée de quatre pouces de 76 à 72.

Mayweather n’a jamais combattu plus haut que les poids moyens légers, ou plutôt 154 livres, tandis que Paul a contesté à 189 livres pour le choc KSI.

Pour plus de clarté, celui-ci a une limite de poids de 190 lb.

Floyd Mayweather a 44 ans et 5-8 ans, 150 livres. Logan Paul a 26 ans et 6-2 ans, 195 livres. Les anti-Money May doivent s’inquiéter davantage de la gravité de la situation si Logan perd. L’histoire de la bande ne ment pas. https://t.co/ynmyBccPMO – Damon Sayles (@DamonSayles) 22 avril 2021

Qui est le favori ?

Sans aucun doute Mayweather, qui a souligné qu’il peut jouer avec son adversaire et décider à ses propres conditions quand il veut terminer le spectacle.

« Aucune stratégie. Je dois juste me montrer« , a récemment déclaré Mayweather à Barstool Sports.

« Si je veux qu’il fasse un tour, il fera un tour. Si je veux que ça passe deux, deux. Tout dépend de moi… Son prénom est Logan, Logan Fall après le 6 juin – parce qu’il va tomber.«

Pendant ce temps, cependant, Paul a pratiqué un étrange hommage à la corde et à la drogue à Muhammad Ali qui pourrait lui éviter des ennuis contre Mayweather, typiquement défensif.

Y a-t-il du mauvais sang ?

Il n’y en a pas eu, jusqu’à ce que le frère de Paul, Jake, qui affrontera Tyron Woodley le 28 août, fasse bouger les choses.

Voler le « TBE » (« La meilleure casquette de tous les temps ») de Mayweather lors d’une conférence de presse au Hard Rock Stadium, la débâcle « Gotcha Hat » qui est devenue virale et a provoqué une bagarre de masse à la suite d’un échange verbal passionné.

« C’est juste devenu personnel, » a déclaré Logan, après que l’entourage de Mayweather ait brutalisé Jake pendant que le boxeur criait « Je vais te tuer m*therfucker ».

« C’était censé être une jolie petite conférence de presse, se réunir, exciter les gens pour le combat, pas les gens qui parlent de tuer des gens. Qu’est-ce que c’est que ça, » se lamenta-t-il.

Floyd Mayweather, Logan Paul et Jake Paul viennent de se bagarrer après que Jake ait retiré le chapeau de Mayweather de sa tête. pic.twitter.com/FjJlGxlh4j – Le spectacle Cruz (@TheCruzShow) 6 mai 2021

Qu’ont dit d’autre les combattants ?

Mayweather s’est moqué des opposants qui ont remis en question ses motivations pour rencontrer Paul.

« Mon surnom est Money pour une raison, » a-t-il déclaré il y a quelques jours lors d’une émission promotionnelle.

« J’ai travaillé extrêmement dur pendant des années et des années pour atteindre un certain niveau. Un niveau où nous pouvons commencer à appeler tout un événement.

« Je crois qu’il faut travailler plus intelligemment, pas plus fort » Mayweather a insisté.

« Donc, si c’est quelque chose de facile comme [the Paul fight], un braquage de banque légalisé, je dois le faire. Je dois le faire. »

Paul, cependant, a fait des prédictions audacieuses : « Je vais l’assommer et devenir le plus grand boxeur de la planète.

« Ensuite, je vais prendre ma retraite et ne pas donner à Floyd la revanche. Il ne sait pas avec qui il monte sur le ring.

« Il pense vraiment que je suis un YouTuber. Il pense vraiment que je suis un faux combattant. Je comprends.

« Tout ce que j’ai dépeint en ligne dit la même chose. Mais nous parlons vraiment de cette vie maintenant. Floyd me sous-estimant va lui faire du mal, je pense. »

« Nous avons fait un vrai camp légitime, » il a ajouté ailleurs à True Geordie.

« Nous faisons des tours d’entraînement difficiles, 10-12 tours, trois gars différents, nous sommes prêts. »