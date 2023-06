Droits de l’homme dans l’air, mil et champignons dans les assiettes au dîner de la Maison Blanche pour l’Inde

WASHINGTON (AP) – Des inquiétudes concernant les droits de l’homme et la liberté en Inde étaient dans l’air lors du dîner d’État de jeudi à la Maison Blanche pour le Premier ministre Narendra Modi, tandis qu’un menu à base de plantes composé de millet, de champignons et de sablés aux fraises remplissait les tables du premier ministre végétarien et des centaines d’invités.

Malgré de profondes divergences sur les droits de l’homme et la position de l’Inde sur la guerre de la Russie en Ukraine, le président Joe Biden a adressé à Modi la troisième invitation de l’administration pour une visite d’État. Il comprenait le dîner d’État, un grand honneur diplomatique que les États-Unis réservent à leurs plus proches alliés.

Biden espère que toute la pompe et l’attention accordées à Modi – des milliers de personnes qui se sont rassemblées sur la pelouse de la Maison Blanche pour applaudir son arrivée le matin au dîner éclaboussant en fin de journée – l’aideront à raffermir ses relations avec le chef de un pays qui, selon les États-Unis, sera une force pivot en Asie pour les décennies à venir.

Des Indiens d’Amérique riches et célèbres des domaines des affaires, du divertissement, de la politique et plus encore étaient attendus parmi environ 400 convives à bord de tramways jusqu’à un pavillon érigé sur le terrain sud de la Maison Blanche décoré dans les couleurs vertes et safran du drapeau indien.

Malgré les inquiétudes concernant le recul de la démocratie en Inde, la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., A déclaré qu’elle assisterait au dîner pour envoyer le message que la nation de 1,4 milliard d’habitants est importante et « nous devons dénoncer certains des vrais problèmes qui menacent la viabilité de la démocratie dans tous nos pays ».

Un groupe de plus de 70 législateurs, organisé par Jayapal, a écrit à Biden cette semaine pour l’exhorter à faire part de ses préoccupations concernant l’érosion des libertés religieuses, de la presse et politiques avec Modi.

Jayapal, qui a loué les compétences de leadership de Modi, a déclaré à l’Associated Press qu’il « a la capacité de ramener l’Inde et les membres de son parti vers les valeurs qui nous sont si chères en tant que pays ».

Un autre invité, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré qu’il attendait avec impatience le dîner comme « un moment passionnant pour les relations américano-indiennes ».

« Je pense que nous avons deux pays qui ont beaucoup de fondations communes, de grands systèmes démocratiques et de valeurs », a déclaré Pichai jeudi dans une interview. Il a cité la technologie comme un domaine d’intérêt mutuel entre les nations. « Je pense donc que c’est une opportunité excitante. Je suis heureux qu’il y ait beaucoup d’investissements dans une relation bilatérale.

Les invités devaient dîner sur une salade de millet mariné, de maïs et de pastèque compressée, de champignons Portobello farcis et de risotto au safran, et d’un shortcake aux fraises infusé de cardamome et de sirop de rose. Le bar rôti était une option pour les clients qui souhaitaient l’ajouter à leur plat principal.

La première dame Jill Biden a fait appel à la chef californienne Nancy Curtis pour l’aider en cuisine. Curtis est spécialisé dans la cuisine à base de plantes et a déclaré que le menu « présente le meilleur de la cuisine américaine assaisonnée d’éléments et de saveurs indiennes ». Elle a dit qu’elle utilisait du millet parce que l’Inde menait une année internationale de reconnaissance pour le grain.

Des fleurs de lotus, originaires d’Asie et figurant dans le design indien, étaient visibles dans tout le pavillon, ainsi que des arrangements floraux aux teintes safran qui différaient d’une table à l’autre.

« Nous espérons que les invités se sentiront comme si quelqu’un avait mis cette table juste pour eux – parce que nous l’avons fait », a déclaré la première dame alors qu’elle et son personnel prévisualisaient la configuration.

Le divertissement après le dîner était du violoniste américain Joshua Bell; Penn Masala, un groupe sud-asiatique a cappella fondé par des étudiants de l’Université de Pennsylvanie ; et l’US Marine Band Chamber Orchestra.

L’Inde a été honorée pour la dernière fois d’une visite d’État en 2009, lorsque le président Barack Obama a tout mis en œuvre pour le Premier ministre Manmohan Singh. Plus de 300 invités ont assisté à ce qui était le premier grand événement social de la nouvelle administration.

Mais cela a fait la une des journaux du monde entier après l’admission d’un mari et d’une femme à la recherche de célébrités, même s’ils n’étaient pas invités, et ont pu interagir avec les deux dirigeants.

L’épisode embarrassant a conduit la Maison Blanche et les services secrets américains, qui protègent le président et le manoir exécutif, à revoir leurs procédures d’autorisation et de sécurité.

Le rédacteur en chef de l’Associated Press Philanthropy Glenn Gamboa à New York et la correspondante du Congrès AP Lisa Mascaro à Washington ont contribué à ce rapport.

Darlene Superville, Associated Press