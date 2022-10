Droits à l’avortement – ​​Shaw Local

Le juge de la Cour suprême, Samuel Alito, a écrit dans sa conclusion annulant Roe c. Wade : « La Constitution n’interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d’interdire l’avortement. … Nous annulons maintenant ces décisions et rendons cette autorité au peuple et à ses représentants élus.

Les femmes, leurs médecins, les hommes qui honorent les femmes, les pères qui protègent leurs filles et tous ceux qui aiment notre démocratie doivent répondre à l’appel à l’action du juge Alito et voter en novembre.

Anna Gifford

Huntley