La loi ontarienne sur le « droit à la déconnexion » est entrée en vigueur le 2 juin, obligeant les entreprises à élaborer des politiques permettant aux employés de se déconnecter en dehors des heures normales de bureau, mais qu’est-ce que cela signifie en pratique ?

La nouvelle loi – la première du genre au Canada – comporte de grandes lacunes et n’ajoute finalement pas grand-chose aux lois existantes, selon deux avocats spécialisés en droit du travail qui se sont entretenus avec CTVNews.ca.

« C’est très brillant et ça a l’air très impressionnant, mais une fois que vous l’avez examiné de manière approfondie, il n’y a pas de peau sur les os à cela », a déclaré Jared Lecker, un associé de Lecker & Associates spécialisé dans le droit du travail et les droits de l’homme sur le lieu de travail. un entretien téléphonique.

Voici ce que vous devez savoir sur ce que dit la loi, comment elle a vu le jour, quelles sont les principales lacunes, qui est exclu, et plus encore.

QUE DIT LA LOI?

La nouvelle loi fait partie de la loi sur le travail des travailleurs. Elle exige que les employeurs aient « une politique écrite en place pour tous les employés en ce qui concerne la déconnexion du travail » et exige que tous les employés en reçoivent une copie dans les 30 jours suivant sa création ou si des modifications sont apportées à une politique existante.

La loi définit la « déconnexion du travail » comme « ne pas s’engager dans des communications liées au travail, y compris des e-mails, des appels téléphoniques, des appels vidéo ou l’envoi ou la révision d’autres messages, afin d’être libre de l’exécution du travail ».

Les experts juridiques, cependant, disent que la façon dont la loi ontarienne est rédigée est très bureaucratique et ne couvre pas de nouveaux domaines importants.

« Cela ne crée rien de plus qu’une obligation pour un employeur d’avoir une politique et la plupart des employeurs, à mon avis, ne créeront pas un droit substantiel à la déconnexion », a déclaré Daniel Lublin, associé fondateur de Whitten & Lublin, un cabinet d’avocats spécialisé dans l’emploi et droit du travail, a déclaré lors d’un entretien téléphonique.

« J’en ai une vision très sombre. C’est juste un autre charivari procédural.

Lublin a déclaré que cela permettait aux entreprises de rédiger une politique d’une manière qui maintenait une certaine ambiguïté ou une zone grise – pour une bonne raison.

« Comment gérer efficacement une entreprise s’il y a urgence et que tout le monde a le droit d’éviter de répondre aux e-mails après les heures ? Je ne pourrais certainement pas gérer mon entreprise de cette façon et je pense que beaucoup de propriétaires d’entreprise ressentent la même chose.

Lecker a déclaré que les questions et les détails concernant ce qui peut être envoyé ou communiqué après les heures, ce qui peut attendre plus tard, qui sont les employés qui doivent répondre immédiatement et qui sont ceux qui ne le font pas, sont laissés aux entreprises pour le déterminer.

« Tout ce qu’il dit, c’est qu’il doit y avoir cette politique écrite en place pour tous les employés. Donc, tant qu’ils ont une « politique » entre guillemets concernant ce que signifie se déconnecter du travail… ces [details] sont laissés aux entreprises individuelles », a déclaré Lecker.

Même les avocats ne savent pas ce qui se passe si un employé refuse de répondre aux communications professionnelles après les heures de travail parce que la loi est laissée intentionnellement vague, a-t-il dit, ajoutant que c’est peut-être aux tribunaux de le déterminer.

QUI EST ET N’EST PAS INCLUS DANS LA LOI ?

La loi s’applique à tous les employeurs de l’Ontario qui comptent 25 employés ou plus au premier jour de chaque année civile. Elle exclut toutefois 39 % des travailleurs du secteur privé de l’Ontario, car la loi ne s’applique pas aux entreprises sous réglementation fédérale. Ces industries comprennent le transport et les services aériens et terrestres, toutes les banques, la plupart des sociétés d’État fédérales, les services portuaires, la radiodiffusion, les télécommunications et toute entreprise essentielle au fonctionnement de ces entreprises et services.

COMMENT LA LOI EST-ELLE VENUE ?

La loi sur le travail pour les travailleurs a été proposée par le gouvernement provincial en 2021 en réponse aux préoccupations concernant l’épuisement professionnel, en particulier pendant la pandémie, lorsque le travail à domicile signifiait que les lignes entre le travail et la maison étaient encore plus floues.

En 2017, la France est devenue le premier pays à adopter une telle loi, accordant aux travailleurs le droit de ne pas répondre aux communications liées au travail en dehors des heures de travail et interdisant aux entreprises de pénaliser les employés qui ne répondent pas. D’autres pays, dont l’Italie, l’Espagne et l’Irlande, ont depuis emboîté le pas. En Allemagne, où elle n’est pas inscrite dans la loi, des entreprises comme Volkswagen et Henkel ont pourtant mis en place des politiques aux objectifs similaires.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FAILLES ?

Selon Lublin, une lacune majeure est la ligne qui stipule que « si la politique de l’employeur en matière de déconnexion du travail ne crée pas un droit ou un avantage supérieur, la politique n’est pas exécutoire en vertu de la LNE. [Employment Standards Act].”

« Ce qu’ils disent, c’est qu’il n’y a pas de droit légal de se déconnecter… Le ministère du Travail ne fera rien à moins que l’employeur n’en crée plus que nécessaire et refuse de le suivre », a expliqué Lublin.

« Quel employeur ferait ça ? »

La loi est si vague et large, a déclaré Lecker, qu’une entreprise pourrait en théorie être en conformité même si sa politique de déconnexion du travail ne s’applique que de 5h59 à 6h01.

« Tant qu’ils ne vous contactent pas entre ces deux minutes, ils s’exécutent », a-t-il déclaré à propos de l’exemple extrême, ajoutant que c’est une loi qui favorise essentiellement l’employeur.

QUE SE PASSE-T-IL SI UN EMPLOYÉ EST CONTACTÉ EN DEHORS DES HEURES DE BUREAU ?

Une préoccupation majeure pour de nombreux employés concerne les conséquences s’ils repoussent les demandes de travail après les heures normales. Pourraient-ils être licenciés ? Est-ce que cela compromettrait leurs chances de promotion ?

Lecker a déclaré que ces préoccupations sont légitimes. Bien qu’il existe des articles dans la loi qui visent à protéger les employés contre les représailles ou les mesures disciplinaires, il est toujours possible qu’ils soient ignorés pour une promotion ou une augmentation, ou licenciés pour une autre raison, a-t-il déclaré.

« Le risque est toujours qu’ils puissent décider que vous êtes plus susceptible d’être restructuré que votre collègue qui dit, ‘s’il vous plaît n’hésitez pas à me contacter chaque fois' », a déclaré Lecker.

« Si quelqu’un venait me voir et me disait qu’il avait été contacté en dehors des heures de déconnexion, je ne sais même pas ce que nous ferions pour essayer de remédier à la situation. »

PUIS-JE OBTENIR DU TEMPS « EN LIEU » ?

Certains clients ont demandé aux avocats s’ils pouvaient obtenir du temps « compensatoire », par exemple, où ils peuvent accumuler des heures sans avoir besoin d’être connectés. En l’état actuel de la loi, la réponse est non ; il n’y a pas de système pour gagner des heures sans être connecté, selon Lecker.

LA LOI SERA-T-ELLE ÉLARGIE PLUS TARD POUR DONNER PLUS DE DIRECTIVES ?

Pour l’instant, rien n’indique que la loi sera modifiée.

QU’EN EST-IL DES TRAVAILLEURS SOUS RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE?

Bien qu’il n’existe pas de lois équivalentes sur la « déconnexion du travail » pour les industries sous réglementation fédérale, il existe d’autres dispositions dans la sphère fédérale pour diverses industries qui protègent les frontières des travailleurs d’autres manières, ont déclaré Lublin et Lecker.

Il existe des lignes directrices concernant le nombre d’heures qu’ils peuvent travailler, les vacances, les congés et les congés payés. Les camionneurs, par exemple, doivent avoir un certain temps de pause entre leurs quarts de travail pour des raisons de sécurité.

« Ce n’est pas exactement la même chose, mais ils ont des droits similaires de se déconnecter, si vous voulez le dire ainsi, qui ont un peu plus de mordant en l’état, mais pas ce droit général d’avoir un équilibre travail-vie personnelle », a déclaré Lecker. .

D’AUTRES PROVINCES CONSIDÈRENT-ELLES CETTE LOI?

Alors que la pandémie et l’Ontario ont mis le «droit de se déconnecter» sur le radar dans d’autres parties du pays, aucune autre province n’est même près de mettre quoi que ce soit dans la loi, la plupart semblant adopter une approche attentiste, les avocats a dit.

La législation sur les normes d’emploi est assez comparable dans les différentes juridictions du Canada, a noté Lublin.

«Ils semblent tous se copier d’une certaine manière et l’Ontario semble mener la charge. Donc, vous pouvez voir une autre province s’y mettre avec de légères variations.

COMMENT LES ENTREPRISES PEUVENT-ELLES MIEUX FONCTIONNER ?

Selon Lublin, la loi est un jeu politique conçu pour générer des votes « truffés d’échappatoires ». Mais il a noté que certaines entreprises pourraient prendre cette nouvelle loi au sérieux et faire ce qu’il faut en créant une politique claire et des directives explicites.

« Certaines entreprises l’adopteront en fait afin d’attirer et de retenir les talents », a-t-il déclaré.

«Ils créeront quelque chose qu’ils n’avaient pas besoin de créer, mais ce faisant, donnez-lui du mordant… Il y a une opportunité ici si nous pensons positivement pendant une seconde – comment les entreprises attirent et retiennent les talents et se positionnent comme un lieu de travail qui est hyper souple. »

QU’EN ONT DIT CERTAINES ENTREPRISES ?

CTVNews.ca a contacté plusieurs entreprises pour obtenir un échantillon de la manière dont elles abordent la nouvelle politique. Voici ce que certains d’entre eux avaient à dire.

IBM Canada a déclaré dans un courriel que sa nouvelle politique était conforme à la loi et encourageait les employés à donner la priorité à l’équilibre travail-vie personnelle. « La nouvelle politique encourage également les IBMers à utiliser un grand nombre des programmes et des politiques que nous avons déjà en place dans le cadre de nos efforts pour maintenir une culture de soutien et équilibrée (c’est-à-dire des programmes de bien-être, des horaires de travail flexibles, des vacances, etc.). » L’entreprise a déclaré qu’elle cherchait également des moyens de «déconnecter» qui renforçaient l’équilibre travail-vie personnelle et le bien-être.

Enbridge a déclaré dans un e-mail qu’elle avait des directives concernant la déconnexion du travail tout en gérant ses exigences commerciales et opérationnelles. La compagnie d’énergie a déclaré que si la politique « signifie généralement de ne pas s’engager dans des activités et des communications liées au travail, y compris des e-mails, des appels téléphoniques, des appels vidéo ou l’envoi ou l’examen d’autres messages lorsqu’ils seront absents du travail pendant les heures normales de travail », comment et le moment où un employé peut se déconnecter du travail dépendra de facteurs tels que son rôle, les besoins de l’entreprise et d’autres considérations telles que les conventions d’emploi et les conventions collectives applicables. L’entreprise a noté qu’elle exploite des actifs d’infrastructure énergétique essentiels qui nécessitent un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et a déclaré que sa politique de déconnexion du travail est « conçue pour fonctionner avec les normes d’emploi de l’Ontario et les conventions collectives et ne les modifie ni ne les remplace ».

Google a déclaré dans un courriel qu’il avait déjà mis en place des directives qui s’alignent sur la nouvelle loi ontarienne, y compris le détachement des employés du travail en dehors des heures de bureau. Il a également mis en évidence les politiques existantes qui offraient aux employés flexibilité et choix, notamment des semaines de travail flexibles, des horaires de « travail de n’importe où » et des « jours de réinitialisation » qui permettent aux employés de se ressourcer.