Droit à l’avortement sur les bulletins de vote en Californie, Kentucky, Michigan, Vermont

L’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton écoute pendant qu’elle est présentée par Jodi Hicks, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood Affiliates of California et coprésidente de la campagne Yes on Prop 1, lors d’une clinique Planned Parenthood à San Francisco, en Californie, jeudi. , 13 octobre 2022. Jane Tyska | Premiers médias numériques | East Bay Times via Getty Images

Les électeurs de Californie, du Kentucky, du Michigan et du Vermont décideront lors des élections de mi-mandat si l’avortement est protégé par la constitution de leur État. Mais le Michigan et le Kentucky s’annoncent comme les deux plus grands champs de bataille sur l’avortement à moyen terme. Le Michigan est sur le point de devenir un refuge pour les droits à l’avortement protégés par la Constitution dans le Midwest, où l’accès se rétrécit. Le Kentucky, en revanche, est sur le point d’enchâsser son interdiction de l’avortement à moins que les militants des droits reproductifs ne remportent une victoire bouleversée dans l’État conservateur du Sud. “Lorsque vous modifiez la constitution, vous pensez à l’avenir – en mettant en place des protections qui dureront des décennies, voire des centaines d’années”, a déclaré Elizabeth Nash, principale associée politique pour les questions d’État à l’Institut Guttmacher. La Cour suprême a bouleversé la politique américaine en juin lorsqu’elle a annulé la décision historique Roe v. Wade, qui protégeait l’avortement en tant que droit constitutionnel dans tout le pays pendant près de 50 ans. Une douzaine d’États ont rapidement interdit la procédure à la suite de la décision de la Haute Cour. Les démocrates ont placé le droit à l’avortement au cœur de leur campagne pour maintenir le contrôle du Congrès et élargir leurs majorités à mi-mandat. Le président Joe Biden s’est engagé à codifier Roe v. Wade par la loi si les électeurs élisent davantage de sénateurs démocrates et que le parti conserve la Chambre. Mais les Américains semblent plus préoccupés par l’économie. Seulement 10% des électeurs ont déclaré que l’avortement était le problème le plus important avant les élections de mi-mandat de mardi, tandis que 36% ont déclaré que l’inflation importait le plus, selon un sondage Quinnipiac de novembre. À l’heure actuelle, les démocrates et les républicains sont dans une impasse pour le Sénat, tandis que la plupart des analystes pensent que le GOP reprendra la Chambre. Cela signifie que le rétablissement des droits à l’avortement au niveau fédéral est peu probable à court terme. En conséquence, la bataille sur l’avortement continuera probablement à se dérouler au niveau de l’État dans un avenir prévisible. Voici ce que vous devez savoir sur les référendums de mardi.

Kentucky

Dans le Kentucky conservateur, les électeurs accepteront ou rejetteront un amendement qui dit explicitement que la constitution de l’État ne reconnaît pas l’avortement comme un droit. Le Kentucky a immédiatement interdit l’avortement après que la Cour suprême a annulé Roe. C’est maintenant un crime pour un médecin d’effectuer la procédure, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Il existe une exception lorsque la vie de la femme est en danger, mais pas pour les victimes de viol ou d’inceste. Une femme ne peut être poursuivie pour avoir avorté. Le gouverneur démocrate Andy Beshear a déclaré que l’amendement constitutionnel “protégerait et maintiendrait en place la loi la plus extrême du pays en matière de services d’avortement”. selon le Louisville Courier Journal. Bien que le Kentucky ait déjà interdit la procédure, les militants qui s’opposent au droit à l’avortement veulent la rendre à toute épreuve en veillant à ce que les tribunaux des États ne se prononcent pas un jour contre la loi. Les tribunaux d’État ont d’abord bloqué l’entrée en vigueur de l’interdiction avant de l’autoriser finalement à se poursuivre. Les dirigeants de la campagne Oui à la vie en faveur de l’amendement ont écrit dans un journal local en octobre que l’objectif était de protéger les lois anti-avortement des juges militants. Protect Kentucky Access, la campagne pour faire échouer l’amendement, tente également de convaincre les conservateurs qui soutiennent les restrictions à l’avortement que la modification de la constitution est un pas de trop. Kaitlyn Soligan, porte-parole de la campagne, a déclaré que les habitants du Kentucky croient fermement au petit gouvernement et que l’interdiction de l’avortement est un exemple clair de l’État qui va trop loin. Soligan a déclaré qu’elle pensait que les électeurs rejetteraient l’amendement une fois qu’ils comprendraient que la modification de la constitution enchâsserait une loi interdisant l’avortement sans exception, même dans les situations les plus extrêmes. “Ce que nous avons constaté dans cette campagne au cours des derniers mois, c’est que les habitants du Kentucky soutiennent largement les exceptions, même lorsqu’ils soutiennent les restrictions à l’avortement”, a déclaré Soligan. Protect Kentucky Access a dépensé 4,3 millions de dollars pour vaincre la mesure du scrutin, bien plus que Yes for Life, qui a dépensé environ 500 000 dollars, selon les documents de campagne de l’État. Il n’y a pas de sondage public sur l’amendement du Kentucky, il n’est donc pas clair dans quelle direction les électeurs se dirigent vers les urnes. Le Kentucky est un État conservateur où de nombreuses personnes s’opposent à l’avortement, mais cela ne signifie pas que le résultat est prédéterminé. Le Kansas, qui est également un État très conservateur, a rejeté avec véhémence une mesure électorale en août qui aurait retiré le droit à l’avortement de sa constitution.

Michigan

Dans le Michigan, les électeurs décideront de modifier ou non la constitution de l’État pour protéger non seulement l’avortement, mais les droits reproductifs au sens large. Cela comprend l’avortement, la contraception, les soins prénatals, les soins post-partum, la gestion des fausses couches, la stérilisation et l’infertilité. L’État serait en mesure de réglementer l’avortement une fois que le fœtus est viable, mais pas d’interdire la procédure lorsque la vie ou la santé physique ou mentale de la femme est en jeu. La campagne pour protéger les droits reproductifs en vertu de la constitution de l’État intervient après une bataille juridique dans le Michigan l’été dernier au sujet d’une interdiction de l’avortement de 91 ans. La décision de la Cour suprême d’annuler Roe a soulevé la possibilité que l’interdiction de 1931 puisse revenir en vigueur dans le Michigan. L’ancienne loi a été bloquée puis annulée par un juge d’État qui a statué qu’elle refusait aux femmes le contrôle de leur corps et de leur vie. La mesure du scrutin de mi-mandat empêcherait toute future législature d’interdire l’avortement. Quelque 64% des Michiganders soutiennent l’amendement constitutionnel, selon un sondage du Detroit Free Press. Les militants des droits à l’avortement ont dépensé plus de 28 millions de dollars par l’intermédiaire du comité d’action politique Reproductive Freedom for All pour soutenir l’amendement constitutionnel, selon les documents de campagne du Michigan. Ceux qui s’y opposent ont dépensé plus de 16 millions de dollars par le biais d’un autre PAC, Citizens to Support MI Women and Children. Le Michigan est en passe de devenir un point d’accès crucial pour les femmes souhaitant avorter dans les États voisins du Midwest. L’Indiana a adopté une loi en août qui interdit presque totalement l’avortement. L’Ohio a interdit la procédure après la détection d’une activité cardiaque fœtale, qui se situe souvent autour de la sixième semaine. Les lois de l’Indiana et de l’Ohio sont actuellement bloquées par les tribunaux en attendant les contestations constitutionnelles des États. Les femmes du Kentucky, où une interdiction est actuellement en vigueur, sont également à distance de conduite du Michigan.

Californie et Vermont