Droit à l’avortement : aux États-Unis, les gens se précipitent pour se faire stériliser

Jo Carden a toujours su qu’elle ne voulait pas d’enfants.

Le jeune homme de 26 ans avait envisagé la stérilisation ces dernières années mais n’avait pris aucune mesure. Puis vint la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, et elle a commencé à passer ses soirées à chercher en ligne des chirurgiens qui effectuent la procédure sur des jeunes.

“J’avais peur qu’il soit difficile de trouver un médecin pour effectuer une ligature des trompes, car je suis une jeune femme célibataire dans un état rouge et conservateur”, a déclaré Carden, qui vit à Irving, au Texas.

Elle a passé de nombreux appels aux cabinets de gynécologues, pour découvrir que beaucoup avaient été réservés pour les prochains mois. Elle a finalement trouvé un rendez-vous de consultation et se réjouit de commencer le processus.

“Là où je vis, et dans de nombreux États environnants, les lois de déclenchement en place ne comportent aucune exception, même pour le viol”, a déclaré Carden, faisant référence aux lois des États interdisant l’avortement qui devaient entrer en vigueur avec l’annulation de Roe v. Wade. .

“A cause de cela”, a-t-elle ajouté, “j’ai décidé que la meilleure décision pour moi serait de contrôler les choses que je peux et de me faire attacher les trompes.”

Carden n’est pas seul. Depuis que la Cour suprême a statué que les Américains n’avaient plus le droit constitutionnel fédéral à l’avortement, plusieurs gynécologues ont déclaré à CNN qu’ils avaient constaté une augmentation du nombre de personnes demandant une ligature des trompes – une intervention chirurgicale plus connue sous le nom de ligature des trompes.

La décision de se faire stériliser peut soulever des questions personnelles et éthiques, et pour certaines personnes, ce n’est pas facile. Mais les femmes, les personnes non binaires et transgenres qui ont décidé de ne pas avoir d’enfants disent que c’est un choix qu’elles veulent se sentir libres de poursuivre sans recul.

CERTAINS MEDECINS REFUSENT LES JEUNES CHERCHANT A SE STERILISER

La procédure, qui consiste à couper ou à sceller chirurgicalement les trompes de Fallope pour prévenir de futures grossesses, n’est pas facilement réversible.

La recherche a révélé qu’une petite proportion de femmes – entre 1% et 26%, selon différentes études – regrettent la décision plus tard dans la vie, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La stérilisation est une forme courante de contraception chez les couples mariés, mais seulement 4% environ des femmes dans la vingtaine se font attacher les trompes, selon le CDC. Les femmes qui étaient jeunes lorsqu’elles ont été stérilisées ont signalé des taux de regret plus élevés.

Pour cette raison, les médecins refusent parfois les jeunes qui demandent une stérilisation.

DeAndra Childress, 33 ans, a déclaré à CNN qu’elle avait essayé à plusieurs reprises de se faire attacher les trompes. Mais elle a dit que quatre médecins différents ont refusé d’effectuer la procédure au motif qu’elle pourrait regretter la décision plus tard dans la vie.

“On m’a dit que j’étais trop jeune, pas d’enfants, pas mariée, que je pourrais me marier plus tard et que je devrais attendre d’avoir un mari”, a-t-elle déclaré. “Toutes les méthodes pour contrôler mon corps. Ça m’exaspère.”

Maintenant, le technologue médical de Spring, au Texas, est plus déterminé que jamais à ne pas avoir d’enfants dans un monde post-Roe v. Wade. Elle a découvert une liste, circulant sur les réseaux sociaux, avec les noms des médecins qui pratiquent l’intervention sur des jeunes femmes, et recherche les plus proches d’elle. Elle prévoit de fixer un rendez-vous prochainement.

“J’espère qu’avec ce changement, les médecins seront plus ouverts à ces procédures pour les femmes célibataires et non parentales”, a déclaré Childress à propos de la décision de la Cour suprême.

“J’ai été hésitante à propos des enfants pendant des années, mais j’ai décidé de ne pas en avoir jusqu’à ce que j’en sois sûre pour ne pas gâcher la vie d’un enfant”, a-t-elle déclaré. “Roe v. Wade ressemble à une gifle ultime pour les femmes, et c’est complètement une question de contrôle.”

LES DEMANDES DE STÉRILISATION ONT AUGMENTÉ CES DERNIÈRES SEMAINES

Un mouvement vocal de jeunes femmes et de personnes non binaires s’exprime ouvertement sur les réseaux sociaux pour se tourner vers la stérilisation comme méthode de contraception préférée. Il existe également un groupe de médecins qui utilisent des plateformes telles que TikTok et Instagram pour répondre aux questions sur la stérilisation et éduquer les gens sur les problèmes liés aux soins de santé reproductive.

Après l’inversion Roe v Wade, un obstétricien de Rochester, New York, a partagé une liste de plus de 1 000 médecins dans tout le pays qui fournissent des services de stérilisation quels que soient l’âge et l’état matrimonial des patients. L’OB-GYN, le Dr Franziska Haydanek, a déclaré qu’elle avait récemment remarqué un intérêt accru pour la stérilisation parmi ses 173 000 abonnés sur TikTok.

Lorsque Haydanek pratique la ligature des trompes, elle exige que ses patientes aient au moins 21 ans si elles utilisent Medicaid et qu’elles suivent des conseils sur les effets de la stérilisation féminine. Ceux-ci incluent le fait que c’est irréversible, ce qui signifie qu’une patiente ne peut pas retomber enceinte sans FIV, dit-elle.

Elle s’assure également que chaque patiente comprend les risques de la chirurgie et sait qu’il existe des options réversibles telles que les dispositifs intra-utérins, a-t-elle déclaré. Les dispositifs intra-utérins – ou DIU – peuvent durer des années, selon le type.

“Aucun État n’exige que vous ayez des enfants avant une stérilisation tubaire”, a déclaré Haydanek. “La condition d’âge (avoir au moins 21 ans) n’est valable que si vous avez une assurance maladie subventionnée par le gouvernement. Sinon, tout dépend de la discrétion du médecin, c’est pourquoi de nombreux jeunes patients ont du mal à trouver un médecin pour honorer leurs souhaits.”

Le Dr Charisse Loder, gynécologue et professeur adjoint au Département d’obstétrique et de gynécologie de Michigan Medicine, propose également une chirurgie de stérilisation. Elle recommande de retirer les trompes de Fallope plutôt que de les lier, car elle réduit le risque de cancer de l’ovaire plus tard dans la vie.

“Auparavant, je voyais environ une personne par semaine pour discuter de la stérilisation, et cette semaine, j’ai six personnes prévues pour des consultations”, a déclaré Loder plus tôt ce mois-ci. “Au cours des deux dernières semaines, des patientes m’ont dit qu’elles s’inquiétaient de leur accès à la contraception, qu’elles n’étaient pas sûres d’avoir la possibilité d’avoir une procédure de stérilisation à l’avenir et qu’elles étaient terrifiées à l’idée de tomber enceinte sans choix reproductif. “

Beaucoup de ses patients lui ont dit qu’ils avaient décidé il y a quelque temps qu’ils voulaient la procédure de stérilisation, mais l’ont reportée jusqu’à la décision Roe v. Wade, a déclaré Loder.

“Avant la chirurgie, tous mes patients me disent qu’ils sont sûrs de leur décision et ils confirment que c’est le meilleur plan pour eux”, a-t-elle déclaré. “Et je pense qu’il est de mon devoir en tant que médecin de respecter l’autonomie de mon patient pour prendre cette décision, tant qu’il n’y a pas de risque significatif de préjudice.”

UN RÉSIDENT DE LA FLORIDE A ORGANISÉ UNE FÊTE APRÈS AVOIR FAIT LIÉ LEURS TUBES

Isa Ruiz a toujours su que les enfants ne faisaient pas partie de son plan.

Mais le spécialiste des communications d’Orlando, âgé de 22 ans, qui s’identifie par ses pronoms, n’y a pas beaucoup réfléchi jusqu’à ce que la juge associée Amy Coney Barrett commence à siéger à la Cour suprême à l’automne 2020.

“Cela (renverser Roe contre Wade) est quelque chose qui nous inquiète tous depuis 2016, peut-être même plus longtemps”, a déclaré Ruiz. La nomination de Barrett, un conservateur, à la Haute Cour “m’a rempli de beaucoup d’urgence et de certitude dans ma décision de me faire stériliser”.

Ruiz a déclaré qu’elle avait essayé de trouver un contraceptif fiable, mais qu’elle avait eu des réactions négatives aux contraceptifs hormonaux et au stérilet au cuivre.

“J’ai rapidement réalisé qu’aucune de ces méthodes n’était une option viable pour moi”, ont-ils déclaré. “En tant que personne qui n’a jamais voulu concevoir, il était ridicule pour moi de me soumettre à moi-même et à mon corps autant de traumatismes pour une solution temporaire alors qu’une solution permanente répondrait mieux à mes besoins.”

En avril 2021, après avoir été refusé par plusieurs médecins, Ruiz s’est fait ligaturer les trompes à l’âge de 21 ans. Ils ont marqué le jalon avec une fête à laquelle assistaient quelques amis proches. Les décorations comprenaient des préservatifs gonflés sous forme de ballons et des nouilles de piscine roses nouées comme des trompes de Fallope.

“Cependant, ma pièce de résistance était de loin mon gâteau”, a-t-elle déclaré. “J’ai commandé un gâteau, prétendant que c’était pour l’élopement de mon ami, qui disait ‘félicitations pour t’être marié !’ Ruiz a ensuite modifié le message pour dire “félicitations d’avoir fait les nœuds !”

Maintenant, Ruiz a pour mission d’éduquer les autres personnes intéressées par la procédure.

Ruiz a aidé son amie et compatriote d’Orlando Alie Wagner à trouver des ressources et à se faire attacher les trompes en janvier après des mois de refus par les médecins.

Wagner, 26 ans, a des problèmes de santé héréditaires qui, selon elle, rendraient la grossesse risquée et pourraient être hérités par des enfants biologiques. Ruiz a recommandé un médecin qui a fait une ligature des trompes sans douter de sa décision.

“Malheureusement, ce n’est pas le premier médecin à qui j’ai parlé de mon choix de me faire ligaturer les trompes, mais c’est le premier qui ne m’a pas interrogé ni essayé de me convaincre que je ne devrais pas le faire ou que je le ferais. changer d’avis à l’avenir », a déclaré Wagner.

“Un de mes médecins dans le passé est allé jusqu’à dire que je devrais avoir des enfants parce que j’aurais des bébés roux si mignons puisque j’ai les cheveux roux. Comme si avoir un bébé mignon était une raison suffisante pour changer d’avis sur le fait de ne pas vouloir un enfant biologique.”

Ruiz et Wagner ont tous deux déclaré que leurs partenaires avaient soutenu leurs décisions.

Maintenant que Roe v. Wade a été annulé, Wagner, Ruiz, Childress et Carden ont tous déclaré qu’ils se sentaient plus convaincus d’avoir fait le bon choix. Et ils assistent toujours aux manifestations pour le droit à l’avortement.