Droit à la vie privée : comment résoudre un conflit avec votre voisin

Une femme de la Colombie-Britannique a poursuivi son voisin du dessous pour plaintes pour bruit. Dans un autre cas, une femme de l’Ontario a été accusée d’agression pour avoir aspergé son voisin avec un pistolet à eauce qui, selon elle, était accidentel.

Ces deux cas montrent à quel point les tensions entre résidents peuvent dégénérer et conduire à un procès ou à des accusations.

Si vous avez des problèmes avec votre voisin et que vous pensez que la situation est allée trop loin, que devez-vous faire ? Un avocat spécialisé en dommages corporels vous donne quelques conseils.

Laissons les esprits calmes l’emporter

Il existe différents types de conflits de voisinage, notamment les plaintes pour bruit, les problèmes avec un chien, la prolifération des arbres, le drainage causant des dommages à la propriété et les problèmes de clôture.

Si vous avez des conflits graves avec votre voisin, vous pouvez consulter les règlements locaux et les droits concernant la propriété et la vie privée, ou contacter les autorités municipales, les avocats, la police ou d’autres autorités, explique Rajiv Haté, avocat principal chez Kotak Personal Injury Law à Mississauga, en Ontario.

« Vous savez, cependant, la question est toujours de savoir si cela est nécessaire », a déclaré Haté dans une entrevue vidéo accordée à CTVNews.ca jeudi.

Haté recommande aux résidents d’éviter que les bagarres ne dégénèrent en communiquant d’abord entre eux et en laissant les esprits calmes l’emporter.

« Je dis toujours que la première étape consiste à essayer de régler le problème à l’amiable », a déclaré M. Haté. « En fin de compte, c’est votre voisin et la relation va se poursuivre. »

Essayez de faire des compromis, de comprendre le point de vue de l’autre et, si nécessaire, faites appel à une tierce partie, comme un autre voisin, suggère-t-il.

« Mais en fin de compte, s’il y a des menaces, des agressions ou des dommages qui en résultent, alors vos droits seraient d’impliquer les municipalités, la police, ou vous pourriez intenter une action en justice », a déclaré Haté.

Actions en justice

Il existe plusieurs types d’actions en justice. Le délit de nuisance est une « interférence substantielle ou déraisonnable » avec l’utilisation ou la jouissance de votre propriété, a déclaré Haté.

La deuxième est une réclamation pour négligence en cas de dommages à votre propriété.

Le troisième délit est l’intrusion dans l’intimité, qui est une invasion intentionnelle ou imprudente des affaires privées d’une personne, sans justification légale, et qu’une personne raisonnable trouverait hautement offensante, provoquant une détresse, une humiliation ou une angoisse, a déclaré Haté.

Dans les cas graves, des dommages et intérêts pourraient être accordés, notamment le coût de la réparation des nuisances, a-t-il déclaré.

Les dommages pourraient également résulter d’une détresse psychologique causée par un voisin, ou ils pourraient être punitifs si la conduite était « malveillante ou intentionnelle », a-t-il ajouté.

« Plus la nuisance, les dommages causés à votre propriété ou l’intrusion dans l’intimité sont importants, plus les dommages et intérêts que la personne fautive peut avoir à payer peuvent être importants. »

Quand les voisins se plaignent sans cesse, la meilleure solution est parfois de ne rien faire, tant qu’il ne se passe rien d’illégal ou d’inapproprié, a-t-il déclaré.

Si cela devient insupportable pour vous, vous pourriez envisager une action en justice.

« Je dis toujours que s’engager dans des batailles juridiques qui vont être coûteuses n’est pas toujours la meilleure approche », a déclaré M. Haté. « C’est une chose à laquelle vous devriez sérieusement réfléchir avant de franchir le pas. (…) Mais obtenir des conseils juridiques est souvent une bonne solution si vous n’êtes pas sûr de vos droits ou de vos options. »

Si vous décidez d’intenter une action en justice, il recommande de documenter ce qui se passe et vos efforts pour résoudre le problème.

Il est permis d’enregistrer des choses en public, mais le droit à la vie privée peut être un problème si vous faites des enregistrements privés sans en informer la personne, a-t-il déclaré.

Pour éviter les conflits avec les voisins, Haté conseille de se rappeler cette règle.

« Essayez d’éviter de participer à des activités qui causent des dommages à la propriété de votre voisin ou qui l’empêchent de profiter de sa propre propriété », a-t-il déclaré.