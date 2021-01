le Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et EUROPOL avertissent les autorités que la pandémie a un impact massif sur la scène de la drogue dans les pays de l’UE.

La pandémie COVID-19 a bouleversé la logistique et les chaînes d’approvisionnement du monde entier. Cela vaut également pour les itinéraires de contrebande mondiaux. Mais comment les dealers et toxicomanes réagissent-ils au chaos pandémique? Je suis allé à Varsovie pour enquêter.

Varsovie « s quartier de Praga

Le quartier délabré de Praga dans la capitale polonaise, Varsovie, est un point chaud pour les toxicomanes. Des bouteilles jetées, des sachets de pilules vides et des seringues usagées se trouvent tout autour des bâtiments abandonnés.

Les conséquences sociales de la pandémie ont contraint l’ONG, Prekursor, pour réorganiser leur travail pratique. Les prises de sang et la distribution de seringues se font désormais à l’extérieur de leur fourgon mobile. Mais avant, les toxicomanes étaient les bienvenus à l’intérieur.

Malwina est l’un des coordinateurs de l’équipe de prévention. Elle dit à Pawel à l’extérieur et en personne qu’il a été testé négatif pour le SIDA, la syphilis et l’hépatite C. C’est une bonne nouvelle pour Pawel, mais loin d’entendre les résultats de l’intimité d’un espace clos.

Les trafiquants de drogue surmontent les restrictions de verrouillage

COVID-19 a donné un coup de main aux offres darknet et aux livraisons à domicile de substances illégales. L’Observatoire européen des drogues (EMDCCA) affirme qu’une présence policière accrue dans les rues, pour faire appliquer les restrictions de verrouillage, oblige en partie à remplacer les accords en face à face par « gouttes mortes», Un système autrefois utilisé par les agents secrets pendant la guerre froide.

Cette tendance nous est confirmée par Ewa, une ancienne toxicomane. Ewa a suivi un traitement de substitution à la méthadone et elle a également le sida. Elle est toujours bien connectée à la scène locale de la drogue. Elle me dit que «la seule chose qui a changé, c’est que les trafiquants de drogue n’ont pas de contact direct avec les acheteurs de drogue. Un type dit à un autre: je mets de la drogue là ou là. Ils n’ont pas de contact physique, c’est fait par téléphone. Ils mettent la drogue sous une brique ou dans un trou dans le mur, dans un mur de briques ou quelque chose de similaire.

Mais trouver des moyens alternatifs de fournir des médicaments aux toxicomanes n’est pas le seul problème créé par la pandémie du COVID-19.

Le cas d’Artur

J’ai parlé à Artur. Il a travaillé comme chauffeur de camion dans les années 1990, puis il s’est impliqué dans la drogue, le trafic et le crime organisé. Il a même passé douze ans en prison pour enlèvement. Artur a été libéré il y a quelques années et est depuis aux prises avec une dépendance à l’héroïne. Début 2020, il a commencé un traitement de substitution. Il utilise depuis des années les services fournis par le centre d’accueil des «pré-curés», échangeant des aiguilles lorsqu’il les utilisait et maintenant pour se laver, prendre un repas chaud et boire du thé.

Artur est également sans abri, il vit actuellement dans une voiture qu’il partage avec un ami. La pandémie lui a rendu difficile de trouver du travail. Il m’a dit que la pandémie et le verrouillage ont été une motivation inattendue pour les personnes qui consomment de la drogue pour se faire soigner, car il est beaucoup plus difficile de mendier de l’argent ou de voler des magasins lorsqu’ils sont fermés. Il pense que la peur de ne pas pouvoir se procurer de médicaments et de souffrir de douleurs de sevrage poussera davantage de personnes vers des programmes de réadaptation.

Son rêve est de quitter la méthadone car il veut recommencer à conduire des camions un jour. Il dit que le centre d’accueil C’était un endroit très vivant où les toxicomanes allaient et venaient toute la journée. Mais cela a considérablement changé pendant la pandémie. Le centre a dû imposer des limites de groupe pour respecter la réglementation sanitaire et il ne peut y avoir plus de quatre utilisateurs sur les lieux en même temps. Une personne peut passer jusqu’à une heure par jour à l’intérieur et ne visiter qu’une fois par jour.

Le drop-in-center est un petit appartement. Il comprend une salle de télévision, un petit bureau, une cuisine, un cabinet médical, des toilettes et une salle de bain. Afin d’accéder au drop-in-center, Euronews a promis de ne pas filmer l’extérieur du bâtiment ni de publier l’emplacement. L’organisation qui la dirige a peur que ses voisins et les droitiers tentent de la détruire.

La Pologne a une longue histoire de voisins qui se débarrassent d’initiatives similaires et de personnes détruisant les lieux quand elles découvrent que des toxicomanes s’y rendent. L’appartement est légal et financé par le bureau municipal de Varsovie, mais ils fonctionnent autant qu’ils le peuvent hors du radar.

Thérapie pour les toxicomanes

Pour aider les toxicomanes à cesser de consommer de l’héroïne, certaines cliniques proposent des traitements de substitution. Avant la pandémie, la méthadone était distribuée tous les jours. Mais maintenant, la méthadone est administrée en plus grandes quantités pour éviter les foules aux points de distribution. C’est un changement bienvenu pour la responsable du centre d’accueil, Aleksandra Stańczak-Wiercioch. Selon son opinion professionnelle, elle estime qu ‘<< il existe un groupe de personnes pour qui les visites quotidiennes sont nuisibles car elles créent un environnement favorable à la toxicomanie, car les personnes sont regroupées avec d'autres toxicomanes. Être forcé de venir ici crée souvent des contacts fréquents avec d'autres consommateurs de drogue et ceux qui cherchent à vendre de la drogue. C'est toxique et dangereux pour eux. "

Le réseau polonais de politique pharmaceutique (PDPN) pousse pour solutions juridiques rendre la méthadone disponible dans les pharmacies. En septembre 2020, ils ont envoyé un appel au Président de le Sejm,Elżbieta Witek, et au Président du Sénat, Tomasz Grodzki. Ils ont demandé que les travaux sur le projet d’amendement à la loi sur la lutte contre la toxicomanie reprennent immédiatement. Les experts du PDPN affirment qu’il s’agit d’un «projet très nécessaire et que son adoption aiderait à traiter les personnes atteintes de troubles liés à l’usage d’opioïdes à plus grande échelle et contribuerait ainsi à l’amélioration de la santé publique en Pologne».

Le cas d’Olga

Olga dans sa jeunesse était une consommatrice régulière de cannabis. Cela l’a conduite sur la voie dangereuse de la dépendance à l’héroïne. Après divers problèmes de santé et en ayant assez de la pratique illégale, elle a commencé une thérapie de substitution. Elle fait partie du programme depuis six ans, plus longtemps que prévu à l’origine et dépend toujours de la substitution à la méthadone. Son rêve est d’être 100% propre dans un à deux ans et d’arrêter le programme. Elle m’a dit qu’elle avait décidé de s’arrêter un jour où elle était à l’extérieur d’une prison pour essayer de crier à son ancien partenaire qui était détenu à l’intérieur. Elle est stable maintenant et suit le programme de distribution de méthadone de 2 semaines parce qu’on peut lui faire confiance. Mais étonnamment, elle est contre le passage de la distribution quotidienne à la distribution hebdomadaire pour tout le monde.

Elle m’a dit qu ‘«il y a pas mal de gens qui participent aux programmes de méthadone pour ne pas se débarrasser de leurs dépendances. Pour certains d’entre eux, la méthadone n’est pas un médicament pour remplacer les médicaments. Ils ne la prennent même pas quand ils en reçoivent. En raison de la pandémie, ils reçoivent maintenant suffisamment de méthadone pendant deux semaines et ils la vendent. Tout le monde sait qu’avec cet argent, ils n’achètent pas quelque chose à manger, ils achètent de la drogue.

Problèmes du marché du travail

La pandémie a également causé des dégâts ailleurs. L’économie durement touchée a eu un impact brutal sur le marché du travail, brisant les espoirs de ceux qui recherchent un moyen de sortir du cercle vicieux qu’est la toxicomanie et la criminalité.

Wojtek est un ancien trafiquant d’héroïne. Tout son travail acharné pour laisser cette vie derrière lui quand il a quitté la prison a été détruit par COVID-19. Il m’a dit qu’il avait réussi à trouver un emploi et un appartement, mais les restrictions pandémiques lui ont fait perdre les deux. Il dit qu’il était confronté à « devenir sans abri ou recommencer à voler ». Il pense que beaucoup d’autres se trouvent dans cette situation et qu’ils doivent également faire ce choix difficile. Wojtek est, dans les circonstances habituelles, un chef professionnel. Il fut un temps dans sa vie où il était toxicomane et il vendait de l’héroïne. Il ne consomme plus, mais il est toujours fortement accro à l’alcool, au jeu et aux femmes. Pour satisfaire ces dépendances, il a besoin de grosses sommes d’argent qu’il gagne illégalement. Il dit que « pour le moment, il est plus facile d’être un voleur que d’avoir un travail régulier et honnête. »

Bataille de la police pour arrêter les trafiquants de drogue

Au siège des gardes-frontières polonais, le directeur adjoint du comité d’enquête, Arkadiusz Olejnik, me montre le laboratoire ultramoderne de détection des drogues.

En raison des restrictions de voyage pandémiques, moins de véhicules traversent les frontières européennes et les trafiquants de drogue tentent de cacher leurs substances illégales de manière plus sophistiquée. Olejnik me dit: « Nous avons eu plus de cas où des drogues sont cachées dans les châssis des voitures. (…) Nous pensons que les groupes criminels organisés vont essayer de revenir aux niveaux d’avant la pandémie. Ils veulent leurs marges bénéficiaires, de cette activité criminelle. , reculer et ils intensifieront leurs efforts.

La première vague de COVID-19 et les restrictions de voyage qui ont suivi ont réduit pendant une courte période le volume du trafic transfrontalier de drogue. Mais les groupes du crime organisé se sont adaptés. La bataille contre le trafic de drogues illicites continue.