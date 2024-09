Drogues, sexe, huile pour bébé : les « freak offs » au cœur des problèmes de Sean Combs

Une femme et un prostitué se retrouvent pour des rapports sexuels dans une suite d’hôtel de luxe qui, selon le gouvernement, a été éclairée pour filmer et remplie d’huile pour bébé et de drogues. Un autre homme regarde et parfois filme les événements. Ces marathons sexuels, accompagnés d’une équipe de nettoyage, durent parfois des jours.

Pour les personnes concernées, ils étaient connus sous le nom de « freak offs ».

L’acte d’accusation fédéral de 14 pages contre Sean Combs, le magnat de la musique connu sous le nom de Diddy et Puff Daddy, l’accuse d’avoir participé à de nombreux crimes, notamment incendie criminel, corruption, enlèvement et obstruction à la justice. Mais le cœur du dossier du gouvernement repose sur l’hypothèse selon laquelle l’« entreprise criminelle » qu’il dirigeait en tant que racketteur présumé était responsable de la coordination de ces « frasques », puis de la dissimulation des dommages causés aux chambres d’hôtel ou aux personnes, une fois celles-ci terminées.

Selon le gouvernement, il s’agissait de spectacles d’horreur – « des performances sexuelles élaborées et produites », selon l’acte d’accusation – qui impliquaient une consommation abondante de drogues et des rapports sexuels forcés, laissant les participants si épuisés et vidé qu’on leur administrait des liquides par intraveineuse pour récupérer. Ensuite, selon le gouvernement, M. Combs a transformé les vidéos qu’il avait tournées en armes pour empêcher les participants de se plaindre.

« Les activités de type freak-off sont au cœur de cette affaire, et les freak-offs sont intrinsèquement dangereux », a déclaré Emily A. Johnson, l’une des procureures, lors d’une audience la semaine dernière.