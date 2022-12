Drogues, morts et vols mettent la communauté gay de New York à bout

Maintenant que la pandémie s’est atténuée, de nombreux nouveaux bars ont ouvert. Le conseiller municipal Erik Bottcher – qui représente une grande partie du cœur gay de la ville à Hell’s Kitchen, Chelsea et West Village – l’a qualifié d ‘«âge d’or de la vie nocturne».

Les décès surviennent à un moment où la communauté LGBTQ se sent assiégée sur plusieurs fronts.

Au cours des deux dernières années, les législatures des États du pays ont présenté des centaines de projets de loi ciblant les personnes transgenres et les performances de dragsters, selon des groupes de défense des LGBTQ.

Des personnalités politiques et médiatiques conservatrices ont accusé les personnes LGBTQ de “préparer” les enfants, un trope homophobe qui associe l’homosexualité à la pédophilie. Et le mois dernier, un homme armé a tué cinq personnes et en a blessé 18 dans un bar LGBTQ à Colorado Springs.

En outre, de nombreux bars gays se trouvent dans ou à proximité de Midtown Manhattan, qui a été transformé par l’effondrement économique de l’ère pandémique et les actes de criminalité de rue très médiatisés. VERS, un bar de Hell’s Kitchen, s’est fait jeter une brique à sa fenêtre à quatre reprises en octobre et novembre.

“Il y a une qualité inquiète et déséquilibrée dans le quartier”, a déclaré David DeParolesa, le propriétaire du bar.

M. Ramirez s’est rendu au Ritz, sur la 46e rue ouest, le 20 avril et est reparti dans un taxi avec trois hommes vers 3 h 15, a précisé son frère Carlos. Les hommes l’ont laissé dans le taxi peu de temps après et le chauffeur s’est vite rendu compte qu’il ne répondait pas. Il a été déclaré mort environ 90 minutes après avoir quitté le bar. Au moment où son corps a été identifié, quelqu’un avait retiré de l’argent de ses comptes, a déclaré son frère.

Le mois suivant, M. Umberger, un consultant politique en visite de Washington, DC, s’est rendu au Q, sur West 48th Street, a déclaré sa mère, Linda Clary. Son corps a été retrouvé cinq jours plus tard dans l’Upper East Side.